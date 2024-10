Subsidie voor elektrische bedrijfswagens: is er nog geld voor jou?

Nieuws

Langzaam maar zeker loopt de SEBA-subsidiepot voor elektrische bestelwagens leeg. In 2025 is het helemaal afgelopen met overheidssubsidie op elektrisch rijden. Dit jaar is er nog subsidie mogelijk voor maximaal vierduizend bussen.

Genoeg subsidie voor nog eens vierduizend elektrische bussen

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) heeft over heel 2024 een totaalbudget van 60 miljoen euro te vergeven. Daarvan is op 7 oktober 2024 nog 20 miljoen euro over. Genoeg om minimaal nog vierduizend kopers van elektrische bestelwagens blij te maken.

We schrijven 'minimaal', omdat vijfduizend euro het maximale subsidiebedrag is. Kleine en non-profit ondernemingen kunnen 12 procent van de netto catalogusprijs laten subsidiëren, middelgrote ondernemingen 10 procent en grote ondernemingen 7 procent. Met die 5000 euro als maximum. Tot welke ondernemingsvorm jouw bedrijf hoort, kun je checken via de MKB-toets van de overheid.

SEBA geldt voor lease en koop

De subsidie is alleen van toepassing op nieuwe bedrijfsauto’s voor ondernemers, koop of lease maakt niet uit. Het is belangrijk dat de bedrijfswagen nog dit jaar op kenteken staat. Alle spelregels en de actuele inhoud van de subsidiepot is te vinden op de SEBA-pagina van de rijksoverheid. Hier kun je meteen de aanvraag indienen.

Elektrisch rijden en zero-emissiezones

Met de komst van zero-emissiezones per 1 januari 2025 ligt de aankoop van een elektrische bedrijfswagen voor de hand. Deze emissieloze voertuigen hebben immers onbeperkt toegang tot deze zones. Bovendien betaal je geen bpm op een elektrisch voertuig en krijg je in 2025 ook nog eens 75 procent korting op de toch al lage wegenbelasting voor bedrijfswagens.