Waarom uitstel zero-emissiezones een ramp is voor ondernemers

Nieuws

Afgelopen week is er veel geschreven over de zero-emissiezones die op 1 januari 2025 hadden moeten ingaan. Het kabinet denkt te helpen met uitstel, maar creëert alleen maar meer onduidelijkheid. Straks moet je mogelijk per gemeente een ontheffing aanvragen. Een ramp voor ondernemers. Hoe zit het nu eigenlijk?

Uitstel zero-emissiezones raar: datum al 10 jaar bekend

Zero-emissiezones. Al tien jaar is het bekend dat ze eraan komen*. Maar nu de deadline van 1 januari 2025 nadert, begint het te rommelen. Het kabinet-Schoof wil de invoering uitstellen, omdat ondernemers volgens de regeringspartijen te veel moeten investeren om in deze stadszones te mogen rijden. Na een stemming in de Tweede Kamer blijkt ook hier een meerderheid voor uitstel te zijn.

De investering waar Schoof op doelt, zit met name in de aanschaf van uitstootvrije bedrijfswagens. Elektrische bussen zijn een stuk duurder dan bestelwagens op brandstof. Bovendien moet je zorgen voor voldoende oplaadmogelijkheden om de auto’s rijdend te houden wanneer je geen gebruik wilt of kunt maken van openbare laadpalen. Ook dat kost geld.

Lagere onderhoudskosten elektrische bus

Dat elektrisch rijden duurder is, klopt binnenkort niet meer helemaal. Per 1 januari 2025 komt een eind aan de bpm-vrijstelling, waardoor brandstofbussen vrijwel even duur worden als elektrische bussen. Dat een stekkerbus lagere onderhoudskosten heeft, net zoals elektrische personenwagens, zorgt er zelfs voor dat je als ondernemer op de langere termijn goedkoper uit bent. Aan een elektrisch voertuig zitten immers minder slijtagegevoelige onderdelen.

Uitstel of afstel voor zero-emissiezones?

Maar het gaat niet alleen om geld. Het hele plan is bedacht om in de stad te zorgen voor schonere lucht en minder lawaai, kortom, een prettigere leefomgeving voor bewoners én bezoekers. Dit plan wil het kabinet domweg in de prullenbak gooien, of minstens uitstellen tot 2029. En van uitstel komt helaas vaak afstel.

Veel ondernemers hebben zich wel voorbereid

De miljoenen inwoners van Nederlandse stadscentra tellen blijkbaar minder mee dan een paar ondernemers die hun zaakjes niet op orde hebben. Het is tenslotte al tien jaar bekend dat het gaat gebeuren. En elektrische auto’s hebben ondertussen voldoende laadvermogen, actieradius en trekkracht om de meeste diensten ongestoord door te laten lopen. Heel veel ondernemers hebben zich wel al voorbereid op de uitstootvrije zones.

Moeten ondernemers straks per gemeente een ontheffing indienen?

Maar nu komt het echte horrorverhaal: in principe kan de overheid de gemeenten niet verbieden om per 1 januari 2025 een zero-emissiezone in te stellen. Dat is echt aan de gemeenten zelf, en veertien gemeenten gaan het ook doen. Trekt de landelijke overheid zich terug uit dit verhaal, dan loopt de ondernemer kans dat elke gemeente net iets andere regels heeft en vooral een eigen loket om ontheffingen aan te vragen. Dat gaat een ramp worden voor bedrijven die in meerdere gemeenten werken.

*Onderaan de Green Deal webpagina is de overeenkomst van 21 november 2014 te downloaden.