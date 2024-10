Nieuws

Per 1 januari 2025 betaal je bpm voor je nieuwe bedrijfswagen op benzine of diesel. Elke gram CO2 zou 66,91 euro gaan kosten. Maar nu blijkt dat dit een te voorzichtige inschatting was. Maak je borst maar nat: een nieuwe bestelwagen wordt vanaf 2025 nog duurder dan gedacht!

In het Belastingplan 2023 wordt voor het eerst een bedrag genoemd voor de berekening van de bpm in 2025: elke gram CO2 (volgens de WLTP-verbruikscijfers) zou 66,91 euro gaan kosten. Dit bedrag kom je daarom veel tegen zodra het gaat over de bpm bedrijfswagens 2025.

Bpm op een bedrijfswagen verder omhoog

Bij de berekening van het genoemde bedrag is echter nog geen rekening gehouden met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Reden voor Auto Review Bedrijfswagens om een belletje te plegen naar het Ministerie van Financiën. En wat blijkt? Per 1 januari 2025 stijgt de bpm bedrijfswagens naar, schrik niet, 74,41 euro per gram CO2!

Dit betekent dat een compacte bestelwagen zoals de Peugeot Partner op diesel, met een CO2-uitstoot van minimaal 148 gr/km, een bpm-toeslag voor zijn kiezen krijgt van meer dan 11.000 euro. Voor een grotere bestelauto zoals de Mercedes-Benz Sprinter met dieselmotor, met een CO2-uitstoot van minimaal 206 gr/km, moet je ruim 15 mille meer investeren. Ka-ching!

Bpm bedrijfswagen loopt op tot ruim 20.000 euro

Beide rekenvoorbeelden zitten nog aan de lage kant. Een CO2-uitstoot van boven de 300 gr/km is bij grote bedrijfswagens op diesel zeer gebruikelijk. Tel er dan maar 22.000 euro bpm bij op. Net zoals bij de meeste nieuwe pick-ups van Ram, waarvan de gemiddelde uitstoot ook rond de 300 gr/km ligt.

Elektrische bedrijfswagen blijft bpm-vrij

Omdat elektrische bedrijfswagens geen CO2-uitstoot veroorzaken, blijven deze vrij van bpm. Door de bpm-heffing op bedrijfswagens op benzine of diesel, komen de prijzen van elektrische bedrijfswagens en bestelbussen met een verbrandingsmotor dichter bij elkaar te liggen. En laat dat nou net de bedoeling van het kabinet zijn. Elektrisch rijden wordt op deze manier een interessant alternatief voor veel ondernemers.