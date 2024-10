Zwalkend beleid: misschien toch uitstel zero-emissiezone 2025

Nieuws

Een draai vanuit Den Haag: staatssecretaris voor Openbaar Vervoer en Milieu Chris Jansen (PVV) zei begin oktober dat het kabinet de bezwaren tegen zero-emissiezones zou intrekken. Nu wil Jansen de bezwaren toch weer op tafel leggen, met als gevolg nieuwe onzekerheid over de uitstootvrije zones.

Jansen zei in de Tweede Kamer dat hij met name nog wil kijken naar de gevolgen van zero-emmissiezones voor marktkooplui en kleine ondernemers. Dat het uiteindelijke besluit om zo’n zone in te stellen bij de gemeenten zelf ligt, hoeft volgens de staatssecretaris niet te betekenen dat de landelijke overheid dan niks te zeggen heeft.

Zero-emissiezone leidt tot kosten voor ondernemers

Grootste pijnpunt voor het kabinet zijn de kosten die ondernemers moeten maken, bijvoorbeeld door de aanschaf van elektrische bussen waarmee je onbeperkt de zero-emissiezones in mag. De regeringspartijen zijn vooral bang dat ondernemers failliet kunnen gaan. Dat veel ondernemers wel al investeringen hebben gedaan, wordt niet meegenomen in het debat.

Nog in oktober 2024 volgt de stemming in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Zero-emissiezone: wat mag wel en niet?



Hoe zat het ook alweer? Totdat de staatssecretaris begon te twijfelen, was het de bedoeling dat alleen bussen zonder CO2-uitstoot welkom zijn in een zero-emissiezone (elektrisch en waterstof). Daar waren al wel uitzonderingen op bedacht. Heeft je bus een Euro 5-motor, dan ben je tot 1 januari 2027 welkom, met Euro 6 mag je nog tot 1 januari 2028 binnenrijden. Mits die Euro 6-bus vóór 1 januari 2025 op kenteken staat. Ook kun je 12 keer per jaar een ontheffing aanvragen.

Veertien steden, onder meer Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, willen al vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone invoeren. In de loop van het jaar en de jaren die er op volgen, groeit dit aantal uit tot 29 gemeentes die hebben aangegeven een zero-emissiezone in te stellen.

Maar nu creëert de staatssecretaris dus toch weer onzekerheid.