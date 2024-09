Bedrijfsauto met Euro-5: mag je nog een milieuzone in?

Nieuws

Heb jij een bus die tussen 2011 en 2016 op kenteken is gezet? Dan is de kans groot dat de emissieklasse Euro-5 is. Hiermee kun je nog tot 1 januari 2027 zero-emissiezones binnenrijden. Maar hoe verder na die datum?

Of je echt een bus met het label Euro-5 (ook bekend als emissieklasse 5 en Euro V) hebt, vind je meestal terug op je kentekenbewijs (kentekencard sinds 2015). Mocht het daar niet te vinden zijn, dan kun je alle informatie vinden door je kenteken in te geven op de website van RDW.



Heb ik een bedrijfsbus met Euro-5?



Of je daadwerkelijk een bus volgens Euro-5 rijdt, is het belangrijk om te weten wanneer jouw werkgebied in stedelijk gebied ligt. Naast de bekende stadscentra die op slot gaan, is de kans groot dat er in de komende jaren meer steden met nul-emissiezondes bij komen. Om verrassingen te voor te zijn, is het slim om je te oriënteren op de alternatieven.

Alternatieven voor binnenrijden zero-emissiezones

Met een Euro-5-bus mag je dus nog tot 1 januari 2027 de zero-emissiezones in. Maar daarna wordt het een stuk lastiger. Elektrisch rijden (of op waterstof) is het beste alternatief. Dat word je immers niet beperkt door de zero-emissieregels. Wil je ook na 1 januari 2027 nog zero-emissiezones in met een bedrijfswagen op diesel of benzine? Dat kan alleen als je een nieuwe (Euro-6-)bus vóór 1 januari 2025 op kenteken zet. Daarmee koop je een jaartje extra zero-emissiezone rijden, maar ook voor die bussen is het vanaf 1 januari 2028 afgelopen.

Dagontheffing zero-emissiezone kost € 30 per keer

Is een elektrische bedrijfsauto voor jou geen optie en hoef je niet zo heel vaak in zero-emissiezones te zijn? Dan bestaat na 1 januari 2027 de mogelijkheid om voor je Euro-5 bedrijfswagen een dagontheffing aan te vragen. Dat mag maximaal twaalf keer per jaar en kost 30 euro per keer.