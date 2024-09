Hoe ondernemers nog meer spullen in de Volvo EX30 kunnen proppen

Nieuws

De Volvo EX30 is in personenwagenland best een succesnummer. Dus bedachten ze bij Volvo de EX30 Cargo: een compacte bestelauto om ook ondernemers een plezier te doen. Na gebruik kan hij bovendien weer als normale gezinsauto worden doorverkocht. Lees maar.

In de verkoop top 10 van 2024 neemt de Volvo EX30 (2024) een trotse derde plek in met ruim zevenduizend verkopen in de eerste acht maanden. Tijd voor Volvo om een nieuwe variant te onthullen, de EX30 Cargo.

Volgens Volvo is de Cargo-versie bedoeld voor bedrijven die zoeken naar compacte voertuigen met voldoende ruimte om alles mee te nemen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, controles of klantbezoeken. Kleine spullen zijn zo ingeladen dankzij de vlakke laadvloer die wordt gemonteerd nadat de achterbank is verwijderd. Geblindeerde achterramen maken het bestelwagenverhaal compleet en accessoires zoals sjorogen, netten, lades etc. brengen de Volvo desgewenst op smaak.

Wel zero-emmissiezones en geen bpm

Er zal zeker vraag zijn naar deze elektrisch aangedreven ‘bus’, want gezien zijn nul-emissie mag de Cargo elke zero-emissiezone van Nederland inrijden. Bovendien betaal je op elektrische auto’s sowieso geen bpm, iets dat per 1 januari 2025 wel gaat gebeuren voor bestelwagens met een brandstofmotor.

Voor de belastingwetgeving is het echter geen bedrijfswagen, dus reken niet op de verlaagde ondernemerstarieven voor motorrijtuigenbelasting. Wel kun je mogelijk (een deel van de) btw aftrekken, maar daar kan je boekhouder alles over te vertellen. Zeker navragen, want de auto en de ombouw kunnen bij Volvo op een rekening.

Prijs Volvo EX30 Cargo (2024)

Die rekening begint te tellen bij de auto. Een EX30 koop je vanaf zo’n € 37.500 (inclusief btw, exclusief rijklaar maken). Voor de ombouw komt daar € 2238,34 bij (exclusief btw, inclusief montage). Ben je zelf een handige harry en ga je zelf aan de slag (met inbussleutels?), dan mag het Cargo-deel mee voor € 1661,16 (wederom ex. btw). Achteraf kan de bank overigens weer worden geplaatst, zodat de EX30 Cargoloos de occasionmarkt op kan met mogelijk een hogere restwaarde.