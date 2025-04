Citroën Holidays (2025) wil liever de wereld zien dan gipsplaten vervoeren

Nieuws

De Citroën Holidays is een bestelbus met een midlifecrisis — eentje die liever de wereld ziet dan gipsplaten vervoert. Een vierpersoons camper die gewoon in de parkeergarage past en 'gewoon' op diesel rijdt.



Citroën Holidays: vierpersoons camper

De camper voor vier personen is uitgerust met een vast keukenblok, inclusief spoelbak, gaspitten, koelkast en een opklapbare tafel. De voorstoelen draaien vrolijk mee, waardoor je binnen no-time een eethoek creëert. En dankzij de dubbele schuifdeuren kun zelfs buiten picknicken.

Voor de koudere momenten is de standaard Webasto-verwarming je beste vriend. Dimbare sfeerverlichting, USB-poorten, een 230V-aansluiting én een waterinstallatie met schone- en vuilwatertank van 10 liter maken het leven nog aangenamer. Liever luxer? Dan zijn er opties als een zonnepaneel, uitneembaar toilet en een buitendouche.

Extra bed in het dak

Het uitvouwbare dak (in carrosseriekleur, wel zo stijlvol) zorgt niet alleen voor meer stahoogte, maar ook voor een extra bed van 1,20 bij 1,95 meter. De achterbank bouw je om tot een bed van 1,15 bij 1,90 meter.

Hij past gewoon in de parkeergarage

Met z’n lengte van 4,98 meter en een hoogte van net geen 2 meter, rijd je de Holidays zonder stress door stadsverkeer of de parkeergarage in. Dankzij elektrische stuurbekrachtiging en een achteruitrijcamera parkeer je deze camper als een pro.

Alleen dieselmotoren voor Citroën Holidays (2025)

Volgens Citroën is de Holidays gebaseerd op de Spacetourer MPV, maar die is weer gebouwd op basis van de Jumpy bestelwagen. Sterker nog: op de Ë-Jumpy, want de Spacetourer is er alleen in elektrische uitvoering. De Holidays is er echter alleen met keuze uit twee dieselmotoren.

Keuze uit twee dieselmotoren:

2.0 BlueHDi 145 (handgeschakeld, 144 pk)

2.0 BlueHDi 180 EAT8 (automaat, 177 pk)

Beide varianten mogen tot 2130 kg trekken, dus neem vooral je vouwwagen, jetski of kleine aanhangwagen mee.

Dit is de prijs van de Citroën Holidays (2025)

Pak je slippers en start je eigen roadtrip vanaf 64.000 euro (in dit geval een keer inclusief btw, bpm en afleverkosten). Voor dit bedrag heb je de Holidays met de BlueHDi 145-motor. Ga je liever voor de krachtigere 180 pk-variant met automaat? Die begint bij 68.000 euro.