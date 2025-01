Deze bestelauto wil niemand in Nederland, maar in Duitsland staan ze ervoor in de rij

Nieuws

Hoewel de Fiat Ducato in Nederland als bestelwagen afgelopen jaar genoegen moest nemen met een 21e plaats in de verkoopstatistieken, is het model een gevierde jongen in Duitsland. Als basis voor campers. Voor het 17e jaar op rij ging de Italiaan er vandoor met de titel ‘Meest populaire basis voor campers’.

De lezers van het Duitse campermagazine Promobil zijn het er over eens: de 2.2 liter Multijet 4.0 motor met achttraps automaat is dé basis voor een camper. Naast alle lezersstemmen doen camperrijders in ons buurland ook boter bij de vis. Fiat zag afgelopen jaar het aandeel in de recreatieve sector in Duitsland met maar liefst 28 procent stijgen ten opzichte van 2023.

Hoeveel Fiat Ducato’s zijn er in Nederland verkocht?

Die stijging betekent dat er vorig jaar in totaal 26.324 camperbasis-Fiats in Duitsland zijn verkocht. Ter vergelijk: de 21e plaats in onze bedrijfswagenstatistieken is goed voor 1654 verkochte eenheden. Nou ja, dat zijn alleen de diesels. Daar komen dan wel nog 38 volledig elektrische Ducato’s bij. Unterschied muss sein.

Maar hoe ziet zo’n camper er dan uit?

Bürstner lanceert op hetzelfde moment als de recente verkiezingsuitslag een nieuwe camper op basis van de Fiat Ducato: de Lyseo Time Skyline Edition T 690 G (foto hierboven). Deze camper is maar liefst 6980 mm lang en biedt een Fiat Multijet-motor met 140 pk en een automatische transmissie. De prijs voor deze kampeerauto is 88.060 euro, ‘kampeerklaar’. Ter vergelijking: de langste versie van de Fiat Ducato zonder opbouw, de L4 met een 140 pk automaat die iets meer dan zes meter lang is, kost net geen 55.000 euro (ex btw).

Camper rijden met een B-rijbewijs

Een belangrijk voordeel van de Bürstner Lyseo Time Skyline Edition T 690 G is dat je deze grote camper kunt rijden met een B-rijbewijs. Veel moderne campers overschrijden vaak de 3,5 ton en vereisen dan een C1-rijbewijs. Toch biedt de Edition T 690 G volgens Bürstner volop comfort voor twee personen.

Flexibele slaapopties en moderne voorzieningen

De twee bedden in de camper zijn in lengterichting te plaatsen en om te bouwen tot een ruim tweepersoonsbed - ook wel ‘ligweide’ genoemd - wat het kamperen extra comfortabel maakt. Het ingebouwde pioneer multimediasysteem zorgt voor een aangename sfeer met muziek, terwijl de meegeleverde luifel je beschermt tegen zon en regen.

Geavanceerde rijtechnologie en veiligheid

De Bürstner Lyseo Time Skyline Edition T 690 G is uitgerust met alle veiligheids- en rijcomfortfeatures van de Fiat Ducato, zoals een spoorassistent, intelligente snelheidsassistent (die de snelheid automatisch aanpast aan de geldende maximum snelheid), adaptieve cruise control en verkeersbordherkenning. Al deze technologieën zijn eenvoudig te bedienen vanuit de riante en draaibare captain’s seat, voor optimaal comfort tijdens lange ritten.