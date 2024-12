Mercedes-Benz Marco Polo: deze geliefde retrocamper bestaat 40 jaar

Nieuws

De Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo camper viert een dubbele mijlpaal: 10 jaar als V-Klasse camper én 40 jaar Marco Polo campers. Hoewel de bijzondere campers officieel niet in Nederland te koop zijn, verdient de retroklassieker een moment in de schijnwerpers.

Mercedes-Benz: luxe én kampeerervaringen

Bij Mercedes-Benz denk je misschien eerder aan luxe hotels en vakantiewoningen met infinity pools dan aan kamperen. Toch is het merk al vier decennia een gevestigde naam in de camperwereld. Onder de naam Marco Polo, een eerbetoon aan de beroemde ontdekkingsreiziger, maken deze campers sinds 1984 de mooiste vakantiekilometers.

De eerste Marco Polo: retrostijl uit de jaren '80

De allereerste Marco Polo was gebaseerd op de T1, ook wel bekend als de ‘Bremer Transporter’. Deze camper was uitgevoerd in Bahama Beige met een beige-bruin interieur, dé trendkleuren van die tijd. Dankzij de kunststof Westfalia-dakverhoging bood de camper extra leefruimte en kreeg hij zijn iconische uiterlijk.

Evolutie van de Marco Polo: van Vito tot V-Klasse

Na de T1 volgde in 1996 een Marco Polo-versie gebaseerd op de Vito bestelwagen. In 2003 werd de Viano personenbus omgebouwd tot de derde generatie Marco Polo. De V-Klasse nam in 2015 het stokje over als basis voor deze luxe campers.

Waarom de V-Klasse Marco Polo vaak een importmodel is in Nederland

Helaas wordt de Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo niet officieel geïmporteerd door Mercedes-Benz Nederland. De exemplaren die je op Nederlandse wegen tegenkomt, zijn merendeels importmodellen. Hierdoor blijven de bpm-kosten enigszins binnen de perken, wat vanzelfsprekend een groot voordeel is voor liefhebbers van deze bijzondere camper.