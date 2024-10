Waar komt 'Vito' in de naam Mercedes-Benz Vito vandaan?

PARTNERBIJDRAGE

Dat Mercedes-Benz kiest voor de naam Sprinter voor een bestelwagen die snel en soepel zijn vracht moet vervoeren, ligt voor de hand. Maar waarom heet de kleinere broer van de Sprinter dan Vito?

Betekenis Vito

Je zou kunnen denken aan een verdraaiing van het Franse woord vite, dat ‘snel’ betekent. Of dat echt zo is, vertelt de geschiedenis niet. Maar het zal wellicht hebben meegespeeld. Maar de naam is vooral te danken aan de fabriek waar de eerste Vito van de band liep: de Mercedes-Benz bedrijfswagenfabriek in Vitoria, gelegen in het hart van Baskenland, in het noordwesten van Spanje.

Van Auto Union tot EQV

In 2024 bestaat de fabriek 70 jaar. In 1954 rolde de eerste auto van de band, een Auto Union. Sinds 1981 is de productiefaciliteit volledig in handen van Mercedes-Benz. Momenteel worden de Vito, Vito Tourer, V-Klasse en V-Klasse Marco Polo geproduceerd, evenals hun elektrische familieleden, de eVito, eVito Tourer en EQV.

In totaal produceren de 4.800 medewerkers jaarlijks zo’n 157.500 voertuigen (cijfers 2023). De komende jaren gaat wel het een en ander veranderen. De Spaanse fabriek wordt flink uitgebreid waardoor de totale oppervlakte stijgt naar maar liefst 696.000 m2. Ruim de helft daarvan, 373.000 m2, is tegen 2026 in gebruik voor de productie van Mercedes-Benz Bedrijfswagens.

Waarom wordt de Mercedes-Benz fabriek uitgebreid?

Die extra vierkante meters zijn nodig voor de productie van modellen op basis van het VAN.EA-platform, de basis waarop vanaf 2026 de nieuwe generatie volledig elektrische bedrijfswagens van Mercedes-Benz gebouwd gaan worden. Het platform is zogezegd ‘modulair’ en hierdoor geschikt voor zowel middenklasse als grote bestelwagens en zelfs campers.

Het is het begin van een belangrijk doel van Mercedes: in 2030 moet meer dan de helft van de geproduceerde bedrijfswagens elektrisch zijn. De flexibiliteit van het VAN.EA-platform moet ervoor zorgen dat het productieproces minder complex wordt. Mercedes streeft ernaar om het aantal varianten met de helft te verminderen ten opzichte van het huidige aanbod met verbrandingsmotoren, maar met behoud van alle gebruiksmogelijkheden die het klanten nu biedt.

Mercedes-Benz bedrijfswagenfabrieken wereldwijd

In Vitoria worden de middelgrote bedrijfswagens gebouwd, de grote bussen komen in eerste instantie uit de fabriek in Düsseldorf, waar nu ook de Sprinter en eSprinter gebouwd worden. Ook andere Mercedes-fabrieken zullen op basis van het VAN.EA platform produceren.

Op dit moment worden de Mercedes-bedrijfswagens, naast Düsseldorf en Vitoria, gebouwd in:

Buenos Aires (Brazilië)

Charleston (VS)

Fuzhou (China)

Ludwigsfelde (Duitsland)

Verder wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe bedrijfswagenfabriek in Jawor (Polen). Door de alliantie met Renault worden de Citan en eCitan gebouwd in Maubeuge (Frankrijk).