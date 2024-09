Test Mercedes-Benz eVito (2024): zo ver komt deze stekkerbus op een volle accu

TEST

De Mercedes-Benz eVito (2024) is een middelgrote bestelwagen en staat tussen de compacte eCitan en de grote eSprinter. Inderdaad, de ‘vans’ van de Duitse autobouwer zijn allemaal met stekker leverbaar. De bijbehorende stille aandrijving is voor het werkplezier heel prettig.

Hoeveel kilometer kun je met de eVito op een volle accu rijden?

De officiële actieradius van de door ons geteste Mercedes-Benz eVito 112 gesloten bestelwagen ligt tussen de 242 en 314 km (WLTP). Daarbij maakt het veel uit of je veel in de stad rijdt of juist daarbuiten. In de stad rem je meer, waardoor remenergie terugvloeit in de accu en je verder kunt rijden. In de test kwamen wij uit op circa 280 km.



Hoe snel is de Mercedes-Benz eVito (2024) weer opgeladen?

Is de stroom op? Aan de snellader is de accu van 66 kWh in zo'n 35 minuten van 10 procent naar 80 procent opgeladen via de 80 kW snellaadmogelijkheid. Bij openbare laadpaalladen (11 kW) moet je rekening houden met 6,5 uur laden van leeg naar vol.



Hoe rijdt de eVito eigenlijk?

De 3200 kilogram zware stekkerbus beschikt over een vermogen van 116 pk. Daarmee trek je geen klinkers uit de weg, maar het vermogen zorgt, ook bij belading, voor genoeg power. In samenwerking met het flinke maximum koppel van 360 Nm is wegrijden en inhalen een prima ervaring. De eVito reageert snel op de opdrachten van je rechtervoet. Het onderstel is bovendien, zowel leeg als beladen, perfect uitgebalanceerd: niet te hard, maar zeker niet te zacht. Samen met de directe besturing neemt de besteller bochten moeiteloos en blijft hij lekker in het spoor.



Zit je lekker in de eVito?

Ja. De stoelen zijn groot, stevig en toch comfortabel en goed instelbaar. Omdat ook de stand van het stuur op je persoonlijke voorkeur kunt afstemmen, is een goede zitpositie snel gevonden. Met goed zicht op het dashboard, dat bestaat uit twee analoge klokken met een klein lcd-scherm ertussenin. Hierop is alle benodigde info zichtbaar, van navigatieaanwijzingen tot verbruiksgemiddelden of welke radiozender speelt. Info die grotendeels ook te vinden is via het 10,25 inch touchscreen in de middenconsole. Handig dat je hier tegenwoordig, net zoals bij de personenwagens met de ster, alleen ‘hey Mercedes’ hoeft te roepen om alles handfree te bedienen.

Hoeveel laadruimte en laadgewicht heeft de eVito?

Kopers hebben de keuze uit twee lengtes. Wij kregen de kortste versie mee (L2, 5140 mm lang), goed voor een inhoud van 6 kubieke meter, een laadvloerlengte van 2830 mm en een breedte van 1680 mm (1270 mm tussen de wielkasten). De stahoogte in de laadruimte is 1390 mm, dus moet je wel een beetje bukken. Grote, ver openklappende achterdeuren (opening 1260x1390 mm) en een forse schuifdeur die toegang geeft tot een zijopening van 1250 x 820 mm. Via deze deuren kun je de eVito met maximaal 885 kilogram lading vullen.



Is er ook iets mis met de eVito?

Vrij weinig. Het enige dat een beetje suf is, is de laadkabel. Die zit in een tasje dat is vastgemaakt aan een sjoroog in de laadruimte. Zo’n grote auto en dan geen handig opbergplekje voor de kabel.

Wat vinden wij van de Mercedes-Benz eVito (2024)?

Alles bij elkaar opgeteld, levert de test een positief beeld op van de eVito. De bestelauto rijdt heerlijk, heeft genoeg en goed bereikbare laadruimte en beschikt vanzelfsprekend over alle veiligheidssystemen die je maar kunt bedenken. De daarbij horende piepjes zijn met een knop snel uit te schakelen. En last but not least: de elektrische aandrijving én de goede isolatie leveren een heel stille cabine op. En dat is wel zo prettig als je veel kilometers moet maken.

Wat is de prijs van de Mercedes-Benz eVito?

De prijzen van de Mercedes-Benz eVito (2024) beginnen bij € 54.710. Wil je de langere versie (L3, lengte 5370 mm, inhoud laadruimte 6,6 kubieke meter), dan betaal je € 55.735 (alle prijzen ex. btw en bpm).