De nieuwe Mercedes-Benz Sprinter en eSprinter (2024) overtreffen hun voorgangers wat betreft connectiviteit, comfort, veiligheid en gebruiksgemak. En daar word je als berijder vrolijk van. Vijf voorbeelden.

1. Eenvoudige bediening door MBUX-multimediasysteem

Het Mercedes-Benz MBUX multimediasysteem heeft een scherm van maar liefst 10,25 inch (zo’n 26 centimeter). Via dit grote scherm zijn heel veel functies te bedienen met een vingerdruk. Van radio tot rijveiligheidssystemen en navigatie.

2. Actieradius Mercedes-Benz eSprinter 2024: tot wel 500 km



De elektrische eSprinter is er vanaf de verkoopstart met capaciteiten van 56 kWh, 81 kWh en 113 kWh. De zwaarste variant heeft een actieradius van maximaal 440 kilometer (WLTP), de 56 kWh haalt zo’n 220 km. Rij je veel in stedelijk gebied, dan zou de 440 km door regeneratie zelfs tot 500 km kunnen groeien. De mate van regeneratie is bovendien flexibel: radar, navigatiesysteem en camera houden de situatie in de gaten en passen de kracht van regeneratie real time aan.

3. Deuren en ramen sluiten op afstand



Zit je net ergens rustig koffie te drinken na het afleveren van je pakketten, twijfel je ineens of je je bus wel hebt afgesloten. En zijn de ramen wel dicht? Drink rustig verder. Met de ‘Mercedes me app’ op je telefoon heb je het zo gecontroleerd en kun je alles als het nodig is op afstand afsluiten. Koekje erbij?

4. Snel weg bij snellaadstation

Heb je even wat extra kilometers nodig, dan kun je bij een snellaadstation tot 115 kW bijladen. Van 10 tot 80 procent kost je dit bij de 56 kWh-batterij net geen half uur, de 113 kW-versie vraagt dan zo’n drie kwartier. Of minder lang natuurlijk, mocht het vaste laadpunt (wissel- of gelijkstroom) dichtbij liggen en je alleen die restkilometers wil bijladen.

5. Snel weg met snelle rijmodus

De eSprinter beschikt over drie verschillende rijprogramma's. Eentje is om zuinig te rijden, maar de meest sportieve doet de naam sprinter eer aan. Het kost wel wat actieradius, maar in de sportstand zijn de pakketjes wel heel erg snel op het juiste adres.

Prijs Mercedes-Benz Sprinter en eSprinter

De nieuwe Mercedes-Benz Sprinter is er vanaf 39.850 euro als gesloten bestel met 114 pk-dieselmotor. De prijslijst van de e-Sprinter opent bij 55.290 euro voor de 56-kWh.