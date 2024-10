Mercedes-Benz VAN.EA-modellen krijgen extra snel laadsysteem

Nieuws

Wat je op de foto’s ziet, heeft niks te maken met een kampioenschap wrapping. Het zijn testmodellen van de nieuwe elektrische bussen die Mercedes-Benz vanaf 2026 op de markt gaat brengen. Veel geven ze niet weg, maar toch is er iets over te zeggen. Zoals over het laadsysteem.

Vanaf 2026 worden alle nieuw te ontwikkelen middelgrote en grote elektrische Mercedes-Benz-bussen op het zogenaamde VAN.EA-platform gebouwd. Zowel de bestelwagens als de personenbusjes op stroom zullen van dit nieuwe, schaalbare, elektrische platform gebruik gaan maken.



800 volt voor nog sneller opladen

Het VAN.EA-platform is geschikt voor bussen met voor- en vierwielaandrijving. En krijgt naast een boordlader van 22 kW ook een boordnet van 800 volt, waardoor snelladen straks nog rapper gaat. Nu is 400 V de norm bij moderne (personen en bedrijfs)auto’s.

Lage Cw-waarde VAN.EA busjes

Wat bij de camouflagemodellen meteen opvalt, is dat de carrosserie zo gevormd is de dat Cw-waarde laag blijft. Dat is autotaal voor een goede stroomlijn.



Om de busjes gestroomlijnd te maken, is de motorkap laag (de bult op de grille is mogelijk nep om ons op een verkeerd been te zetten), ligt de voorruit ver naar achteren en loopt het dak aan de achterkant iets af. De bovenste helft van de carrosserie lijkt smaller en ronder dan de onderzijde. Deze druppelvormige belijning snijdt gemakkelijker door de wind. En hoe minder wrijving van de wind, hoe minder energie het rijden kost.

Spionagefoto’s Mercedes-Benz VAN.EA prototypes

Grappig is het om te zien hoe Mercedes een spionageachtig tintje toevoegt aan de fotografie, met allerlei onscherpe delen in beeld. Terwijl de fotograaf van Mercedes vermoedelijk niet in de bosjes hoefde te liggen om deze plaatjes te schieten ...



De testauto’s worden honderdduizenden kilometers in koude en warme streken aan de tand gevoeld. Komende winter wordt ijzig Zweden bezocht, zo meldt de fabrikant.