Met deze truc kun je nog jaren zero-emissiezones in

Nieuws

Vanaf 1 juli 2025 zijn zero-emissiezones verboden terrein voor bedrijfswagens met een motor onder de Euro-5 norm. Heb je geen Euro-5 of Euro-6 bus en ook geen budget voor een nieuwe elektrische bedrijfswagen? Dan biedt een occasion mogelijk uitkomst – als je tenminste de juiste kiest.

Wat verandert er vanaf juli 2025?

Heb je een Euro-4 bestelbus of ouder? Dan ben je vanaf 1 juli 2025 niet langer welkom in een zero-emissiezone. Tot die tijd wordt er nog gewaarschuwd, maar daarna volgt direct een boete van 120 euro per overtreding. Voor veel ondernemers zijn steden met zo’n zone juist belangrijke werkgebieden. Elke keer een boete betalen is niet alleen vervelend, het loopt ook flink in de papieren. Tijd voor actie dus.

Elektrische bedrijfswagen is toekomstbestendig, maar kostbaar

De meest toekomstbestendige keuze is een elektrische bedrijfswagen. Daarmee kun je tot ver na 2030 overal terecht. Ook is elektrisch rijden voordeliger in onderhoud. Maar eerlijk is eerlijk: de aanschafprijs ligt nog altijd hoog. Zeker als je niet kunt of wilt leasen, huren of financieren, is dit niet voor iedereen een haalbare optie.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Occasion kopen: betaalbaar alternatief voor ondernemers

Een goedkopere oplossing is het kopen van een Euro-6 occasion. Daarmee mag je tot 1 januari 2029 de zero-emissiezones nog in. Je moet dan wel goed zoeken én weten waar je op moet letten.

Op sites zoals Marktplaats staat een enorm aanbod aan tweedehands bedrijfswagens. Bij sommige platforms kun je filteren op Euro-normen. Meestal kun je echter alleen kiezen voor bouwjaren. Dan kun je ongeveer aanhouden:

Euro-6: vanaf bouwjaar 2016

Euro-5: 2011 tot 2016

Euro-4: 2006 tot 2011

Euro-3: 2001 tot 2006

Het is een grove onderverdeling. Een bus uit 2016 kan nog steeds een Euro-5 zijn, omdat de bus pas later op kenteken is gezet. Kijk daarom altijd op het kentekenbewijs, onder het kopje ‘emissieklasse’ . Of voer het kenteken in op de RDW-website. Daar vind je de emissieklasse onder het kopje ‘Motor & Milieu’.

Wat kost een Euro-6 occasion bedrijfswagen?

Het goede nieuws: een compacte Euro-6 bedrijfswagen is al vanaf ca. 5.000 euro te vinden. En dat is vaak vergelijkbaar met een Euro-5 occasion. Die is misschien iets goedkoper, maar dan mag je er ook maar tot 2027 mee in de zero-emissiezones rijden. Twee jaar minder dan een Euro-6. Snij je dus niet in de vingers voor een paar honderd euro.

Ruil je oude bus in en bespaar nóg meer

Heb je nu nog een goed rijdende Euro-4 bestelbus? Ook die levert nog geld op bij verkoop of inruil. Bovendien: hoe ouder de bus, hoe groter de kans op onderhoudskosten en reparaties. Door te upgraden naar een jongere occasion snijdt het mes aan meerdere kanten: lagere onderhoudskosten, langer toegang tot milieuzones en minder risico op boetes.