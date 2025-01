Waarom een tweedehands elektrische bus nu een slimme keuze is (+5 tips)

Nieuws

Overheidssubsidie is niet meer beschikbaar voor de aanschaf van een elektrische bestelwagen. Wil je toch betaalbaar elektrisch rijden? Jonge occasions bieden uitkomst. Deze bussen zijn vaak aanzienlijk voordeliger dan nieuwe modellen, terwijl ze nog steeds moderne functies en betrouwbaarheid bieden. Bovendien blijft de keuze groeien.

Jonge bestelwagens uit 2024 met korting



Op occasionsites vind je modellen uit 2024 die duizenden euro’s goedkoper zijn dan hun gloednieuwe tegenhangers, vaak met een minimaal aantal kilometers op de teller. Deze bussen worden soms door dealers op voorraad genomen, waardoor je profiteert van flinke kortingen én direct kunt rijden.

Een bijkomend voordeel van een bijna nieuwe bus, is dat er nog fabrieksgarantie op zit. 2 jaar is gangbaar. Accugaranties zijn meestal 8 jaar, maar dit kan variëren per merk. Het kan dus gebeuren dat je een elektrische bus uit 2022 koopt waarvan de fabrieksgarantie verlopen is, maar de werking van de batterij wel nog jarenlang gegarandeerd is.



Ook oudere elektrische bussen zijn interessant

Hoewel oudere modellen vaak een kleinere actieradius hebben, blijven ze een goede optie. Zo heeft een nieuwe Renault Master E-Tech uit 2024 een actieradius van 400 kilometer, terwijl een oudere versie slechts 100 kilometer haalt. Maar als dat voor jou genoeg rijbereik is en de vraagprijs staat je aan, dan kun je evengoed doorpakken.



5 tips: tweedehands elektrische bedrijfsbus kopen



Een zoektocht op internet kan een prijsvriendelijk alternatief zijn voor iedereen die de overheidssubsidie is misgelopen. Om het helemaal eenvoudig te maken, geven wij de volgende 5 tips:

1. Bepaal je behoefte vooraf

Denk na over het gebruik van de bus. Bepaal vooraf wat je gaat vervoeren en vooral hoe groot je werkterrein is: heb je een stadsbesteller nodig of zoek je een model dat geschikt is voor lange afstanden?

2. Check laadvermogen en actieradius

Hoe ouder de bus, hoe kritischer je moet zijn. Zorg ervoor dat de actieradius aansluit bij je dagelijkse gebruik. En let vooral op het laadvermogen. Bij oudere bussen kan dit gewicht erg laag zijn omdat de batterij zwaar is.

3. Let op snellaadopties

Actieradiussen zijn vaak heel beperkt. Maar vind je af en toe bijladen aan de snellader niet erg? Controleer dan of de bus snelladen ondersteunt, hoe lang dit opladen duurt en of het past dit bij jouw dagelijkse planning.

4. Controleer of een aanhanger mogelijk is

Sommige oudere elektrische bussen zijn niet geschikt voor aanhangers. Dit is belangrijk om vooraf te dubbelchecken. Bij oudere bestelauto’s is trekvermogen eerder uitzondering dan standaard.

5. Maak een uitgebreide proefrit

Rij met een volledig opgeladen bus en simuleer je dagelijkse praktijk: rijd een mix van stads-, buiten- en snelwegen, maak geregeld een stop als dat jouw dagelijkse praktijk is en belaad de bus met een gewicht dat overeenkomt met wat je dagelijks vervoert. Zo krijg je een realistisch beeld van de actieradius die de occasion nog te bieden heeft.