Dit zijn de 5 populairste elektrische bedrijfsbussen van 2024 (met één uitschieter)

Nieuws

De verkoop van elektrische bussen loopt nog niet storm, zo blijkt uit de verkoopcijfers van 2024. Maar er zijn altijd winnaars. De volgende 5 elektrische bussen waren in 2024 het populairst.

Volkswagen ID. Buzz Cargo (2061 verkopen)

De Volkswagen ID. Buzz Cargo was in 2024 met verve de best verkochte bus van Nederland. Ruim twee keer meer verkocht dan de nummer 2. De revival van het oer-Transporter is een leuk visitekaartje voor duurzame ondernemers en scoort goed op comfort, praktische inzetbaarheid en aaibaarheid. Maar mogelijk wordt de Renault Estafette in 2026 nog leuker.

Mercedes-Benz eVito (994 verkopen)

Mercedes-Benz is in bedrijfswagenland altijd een factor van belang geweest, met de Vito als verkooptopper. Als we diesel meetellen, moet de Vito alleen grote broer Sprinter voor laten gaan. Deze werd in 2024 ruim 10.000 keer verkocht, tegen zo’n 5000 Vito’s. Maar de eVito wint het wel van de eSprinter (395 verkopen). Al kwam dit ook doordat laatstgenoemde pas later in het jaar leverbaar werd.

Renault Kangoo E-Tech (881 verkopen)

De Renault Kangoo E-Tech is de eerste compacte elektrische bestelwagen die we tegenkomen. De nummers 1 en 2 beconcurreren elkaar in het middensegment, net zoals nummer 5. De eerstvolgende A-segmenter is de Opel Combo op plek 7. Waarmee maar gezegd is dat de Kangoo E-Tech in dit segment een gewild model is.

Ford E-Transit (764 verkopen)

De eerste generatie Ford Transit stamt uit de jaren 60, de eerste E-Transit uit 2022. Toch is deze elektrische bus snel populair geworden, vooral door de grote acteradius van 400 kilometer (WLTP). De komst van concurrenten die ook rond dat getal zitten, zoals de Renault Master E-Tech en de elektrische Stellantis-bussen, zorgen ongetwijfeld voor wat spanning in 2025.

Opel Vivaro Electric (718 verkopen)

De Opel Vivaro Electric laat zien dat Opel nog altijd een streepje voor heeft in Nederland. Het merk heeft jarenlang de verkooplijsten bij personenwagens aangevoerd en die merkliefde werkt door in de keuze voor bedrijfswagens. Van zijn directe concurrenten uit de Stellantis-stal is de Vivaro Electric dan ook – veruit - de best verkochte uitvoering. Ter vergelijking: