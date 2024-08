Renault Kangoo E-Tech met Open Sesame-deur schuift extra ver open

PARTNERBIJDRAGE

Onlangs hebben we de opgegeven actieradius van de Renault Kangoo E-Tech electric in de praktijk getest. De testauto beschikte over een bijzonder fenomeen: een Open Sesame-deur. Sesame-wat?

In 2011 toonde Renault een studiemodel op de autobeurs in Frankfurt, de Frendzy. Dit concept was zowel een personenauto als een bedrijfswagen. Bijzonderheid: de B-stijl ontbrak, waardoor de deuropening extra groot was. Onder het motto ‘Sesam open u’ kreeg dit fenomeen de naam Open Sesame mee.

Al snel bleek de meerwaarde juist in de compacte bedrijfswagenklasse. Een extra grote deuropening betekent meer mogelijkheden om grote spullen te vervoeren en de functionaliteit van de bus te verhogen. Zo gezegd, maar niet zo gedaan.

Bijna anderhalve meter brede deuropening

Ruim een decennium is er overheen gegaan voordat het Open Sesame-concept daadwerkelijk te koop was in een productiemodel. Nu alweer een jaar of drie geleden, maar een beetje aandacht ervoor kan geen kwaad. Zeker omdat het heel praktisch is, zo tekenden wij op in de praktijk. Het systeem staat voor een uniek brede laaddeuropening van maar liefst 1,45 meter breed.



Dat het ruim tien jaar duurde voordat het concept in een productieversie terug te vinden is, heeft te maken met alle ontwikkelingen die nodig zijn om veiligheid en structuurvastheid te garanderen. De B-stijl is immers een belangrijke pilaar voor de stevigheid van elke auto. De deur kan hierdoor goed dichtvallen, stevig op slot worden gedraaid en ook de balken in de portieren die bij een zijdelingse aanrijding weerstand bieden, rusten op twee stevige punten.

Daarnaast draagt de B-stijl bij aan de algehele stevigheid van een (bestel)auto. Daarom is de hele structuur voor de Open Sesame-modellen flink aangepast. Zo bestaat het slot uit twee delen: een onderin en een bovenin de deur, waardoor de sloten toch in de carrosserie vallen. Ook de passagiersveiligheidsgordel is anders opgehangen. Tot slot zijn er negen speciaal ontworpen stijve elementen aan het interieur van de deur toegevoegd om zijdelingse klappen te weerstaan.

Prijs Renault Kangoo E-Tech

De Renault Kangoo met Open Sesame-zijschuifdeur is alleen verkrijgbaar als E-Tech electric, lengteversie 1. De Kangoo E-Tech electric is er vanaf 30.995 euro.