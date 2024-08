Review Renault Kangoo E-Tech Electric: privé een elektrisch busje kopen

Nieuws

Welke auto koop je als je geen kleine kinderen hebt, maar wel grote hobby’s? De Renault Kangoo E-Tech Electric is een verrassende keus: een elektrisch busje met twee zitplaatsen, een grote laadbak en een lel van een zijdeur.

Wat is opvallend aan de elektrische Renault Kangoo (2024)?

Ook als je niets met bedrijfswagens hebt, zul je meteen de meerwaarde inzien van de deur die bij de Open Sesame-uitvoering hoort. Tussen de passagiersdeur en de schuifdeur zit geen B-stijl, dus zodra je ze beide opent, ontstaat een 1,45 meter grote zijdeur-opening. Als je vriendin van tuinieren houdt, begint ze meteen hardop na te denken over alle appel- en notenboompjes die je diagonaal in de laadbak kunt schuiven.

Bovendien kun je de bijrijdersstoel neerklappen. Op deze manier vervoer je drie meter lange palen, balken en planken. Houd er wel rekening mee dat wanneer je vriendin meegaat om eikenhouten planken te halen voor jouw nieuwe houtbewerkingsproject, zij met de bus naar huis moet. Want de planken liggen op de neergeklapte bijrijdersstoel …



Wat is goed aan de Renault Kangoo E-Tech Electric?

De Kangoo is een busje, maar toch zit je zo hoog als in een compacte SUV. Sowieso voel je je de baas van de snelweg, want de achteruitrijcamera die het beeld op je digitale binnenspiegel verzorgt, staat boven op het dak en filmt omlaag. Je kijkt dus letterlijk neer op het achteropkomende verkeer. Van zo hoog bekeken verandert elke Kia EV9 van een zeecontainer in een broodtrommel.

In een tijd van veel pixels en weinig knoppen is de elektrische Renault Kangoo een verademing. De bediening is simpel en wat er niet opzit kan ook niet kapot. De chique draaiknoppen met een schermpje erin voor de klimaatregeling kennen we van Renaults personenauto’s en maken ons blij.



En hoewel het multimediasysteem niet reuze geavanceerd is, vermeldt het naast de standaard EV-cijfers (actieradius, stroomverbruik enz.) toch maar mooi hoeveel energie je terugwint met fanatiek uitrollen en hoeveel stroom de airco verbruikt.

De Kangoo E-Tech Electric heeft een batterij van 44 kWh en Renault verbindt daar een actieradius van 285 kilometer aan. Tijdens onze actieradiustest van de elektrische Renault Kangoo rijden we honderd over de snelweg en komen 271 kilometer ver. Gooi een paar stadskilometers in de mix en je zit zo aan het beloofde rijbereik.



Wat kan beter aan de Renault Kangoo E-Tech Electric?

Aan het gebrek aan verfijning merk je dat je niet in een personenauto, maar in een bedrijfsbusje rijdt. Harde plastics domineren het interieur en de bestuurdersstoel schuift niet ver genoeg naar achteren voor koeriers met lange benen. De elektromotor laat een duidelijk piepgeluid horen, maar zodra je de snelweg opdraait wordt dat vakkundig overstemd door windgeruis. Elk nadeel heb z’n voordeel.

Eigenlijk hadden we ook wel verwacht dat je achter het stuur van een praktisch busje een beetje moet afzien, maar aangezien de stekkerversie net zo duur is als een elektrische personenauto willen we toch je verwachtingen temperen.

Houd er ook rekening mee dat de bijrijder een giga galm hoort. Tussen de bestuurder en de laadruimte zit wel een tussenschot, maar de bijrijder heeft die in de Open Sesame-uitvoering niet en waant zich in een klankenkathedraal.

De bijrijdersstoel neerklappen om lange planken te vervoeren, ziet er in de reclame makkelijk uit. Maar in het echt is het toch een gepuzzel. Je moet de hoofdsteun verwijderen en de zitting optillen en naar voren klappen. Een sticker op de zijkant van de stoel laat de vijf handelingen zien. Eerlijk is eerlijk: het voelt goed om de losse hoofdsteun in de daarvoor gemaakte uitsparing onder de zitting op te bergen. Er is duidelijk over nagedacht.



Wat moet je weten over de prijs van de Renault Kangoo?

Als particulier kun je de elektrische Renault Kangoo gewoon kopen. Het is bovendien geen doorgewinterde bedrijfswagen, want doordat de Open Sesame-uitvoering géén volledig tussenschot heeft, voldoet hij volgens de Belastingdienst niet aan de fiscale regelgeving voor grijs kenteken. Toch hoeft niemand bpm te betalen, want hij is volledig elektrisch tenslotte.

De consumentenprijslijst van de elektrische Kangoo begint bij 36.681 euro (incl. btw en bpm) en is leverbaar in twee uitvoeringen en twee lengtes (L1 en L2). De Open Sesame-uitvoering is maar 1000 euro duurder dan een gewone Kangoo.

Helaas zit EV-subsidie er niet in: de SEPP-regeling is bedoeld voor elektrische personenauto’s en het model staat dan ook niet in de autolijst van goedgekeurde modellen.

Wat vind ikzelf van de elektrische Renault Kangoo?

De elektrische Renault Kangoo is reuze handig wanneer je geen kinderen hebt, maar wel hobby’s waarbij een klein vrachtwagentje regelmatig van past komt. En dan met name de Open Sesame-uitvoering met de handige grote zijdeur en neerklapbare bijrijdersstoel. Daar zou ik zo vaak gebruik van maken dat de meerprijs van 1000 euro een no-brainer is.

Echter koop je voor hetzelfde geld ook een (jong gebruikte) elektrische personenauto. Een met meer comfort en een groter accupakket. Maar zelfs een grote EV als een Skoda Enyaq biedt niet zoveel laadruimte als de Kangoo. Dat is een afweging die elke hobbymatige hovenier of houtbewerker voor zichzelf moet maken.