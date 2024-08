Nieuws

Er was een tijd dat de aanschaf en lease van elektrische auto’s werd gestimuleerd met subsidies en fiscale voordeeltjes. Maar de autobranche gaat ervan uit dat zelfs het meest logische belastingvoordeel van EV’s de nek wordt omgedraaid.

Zeker voor leaseklanten was het rijden in een elektrische auto jarenlang een financieel feest. Weinig of zelfs helemaal géén bijtelling en een door de baas betaalde laadpaal voor de deur. Tegenwoordig is het rijden in een lease-EV minder rooskleurig. Vaak is het geen eigen keus meer, maar een verplichting. En het bijtellingsvoordeel is allang niet meer wat het geweest is.



Hoeveel SEPP nog in kas?



En particulieren dan? Die kunnen nog steeds gebruikmaken van 2950 euro aanschafsubsidie. Ook als ze een elektrische auto private leasen. Tenminste: zolang de SEPP-pot nog niet leeg is. Op dit moment is er nog genoeg geld in kas voor zo’n 8000 auto’s.

Zeker nu er meer betaalbare EV’s komen, lijkt elektrisch rijden dus steeds aantrekkelijker en bereikbaarder te worden. Temeer omdat ze ook geen wegenbelasting hoeven te betalen. Nog niet …

Want dit is natuurlijk wel Nederland. En dus komt er ook aan dit soort (fiscale) voordeeltjes een einde. Partijen in het nieuwe kabinet hebben immers aangekondigd dat de SEPP voor nieuwe én gebruikte EV’s wordt afgeschaft.



Aftellen voor wegenbelastingvoordeel EV's



In 2025 is er nog wel 75 procent korting op de wegenbelasting voor elektrische auto’s, in 2026 en 2027 is dat 40 procent, om in 2030 volledig te verdwijnen. Maar er komt nog meer ellende aan voor aspirant EV-kopers. Zo verwacht de RAI Vereniging dat ook de bpm-vrijstelling voor elektrische auto’s in 2025 gaat verdwijnen, zo vernemen we van interne bronnen.

Met andere woorden: hét meest logische fiscale voordeel van EV’s ten opzichte van auto’s met verbrandingsmotor, wordt de nek omgedraaid. Bpm is in Nederland immers in feite een CO2-taks. Hoe meer CO2 een auto uitstoot, hoe meer bpm er geheven wordt en dus hoe duurder hij wordt. Maar elektrische auto’s stoten zelf helemaal niks uit, dus hoe bepaal je de bpm dan?



Hoeveel bpm voor elektrische auto's?



Simpel: door gewoon een standaardtarief te hanteren. Die zogenaamde vaste voet wordt waarschijnlijk op 667 euro gezet, óók voor EV’s. Althans, daar gaat RAI Vereniging vooralsnog vanuit. Bij de Belastingdienst kon niemand die we hiernaar vroegen dit bevestigen.

Maar áls de verwachting van de autobranche klopt, wordt de aanschaf van een elektrische auto voor particulieren in 2025 nóg duurder dan gedacht. Want die 667 komt natuurlijk bij de verdwijning van de aanschafsubsidie van 2950 euro op EV’s tot 45.000 euro. Dit betekent dat een ‘goedkope’ elektrische auto volgend jaar mogelijk 3617 euro meer gaat kosten. Wel iets om rekening mee te houden als je de aankoop of het private leasen van een EV overweegt.

Het lijkt een onlogische stap in een tijd dat de CO2-uitstoot van ons land verder omlaag moet. Want in een al weifelende markt, is dit natuurlijk niet de manier om meer mensen in een elektrische auto te krijgen.

Ook bpm voor auto's met verbrandingsmotor omhoog



Maar ja, met een EV-aandeel van ruim 30 procent in de Nederlandse nieuwverkopen, komt er steeds minder bpm binnen. En daar houden ze niet van bij het ministerie van Financiën. Overigens is niet alleen de elektrische auto de bpm-klos.

Ook de bpm op auto’s met verbrandingsmotor gaat in 2025 verder omhoog. Behalve dat de vaste voet omhooggaat, worden de uitstootgrenzen waarmee de tarieven stapsgewijs toenemen, met 2,3 procent aangescherpt. Dat is omdat de overheid ervan uitgaat dat autofabrikanten hun modellen steeds zuiniger maken.



Het enige optimistische tegengeluid dat je kunt geven, is dat het misschien goed is voor de restwaarde van EV's die nog met korting gekocht zijn ...

Bpm-tarieven 2025*



CO2 uitstoot in g/km Tarief per g CO2

Vaste voet 0 € 667 Schijf 1 1 – 79 € 2 Schijf 2 80 – 101 € 79 Schijf 2 102 – 141 € 173 Schijf 4 142 – 157 € 284 Schijf 5 ≥158 € 568 Dieseltoeslag >70 € 109,8

* Bron RAI Vereniging, alle bedragen onder voorbehoud.