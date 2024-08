Sla je slag: deze peperdure EV’s koop je tweedehands voor minder dan de helft

Inspiratie

De verkoop van nieuwe elektrische auto’s loopt niet zoals de autobranche en de politiek hadden gehoopt. Een van de gevolgen is dat EV’s hard in waarde dalen. Vooral in het dure segment is de afschrijving van elektrische auto’s verbijsterend.

De belangstelling voor elektrische auto’s loopt terug, terwijl het aanbod aan merken en modellen in korte tijd juist sterk is toegenomen. Tesla probeerde de verkoopcijfers op niveau te houden met lagere prijzen en veel andere merken zagen zich gedwongen Tesla’s voorbeeld te volgen.



Daarnaast laten steeds meer merken geluiden horen dat ze minder snel op een volledig elektrisch modellenprogramma willen overgaan dan gepland. Het doet het vertrouwen van de consument in EV’s geen goed. Dat zie je onder meer aan de prijzen voor tweedehands elektrische auto’s. En concentreren we ons op het dure segment, dan is de waardevermindering zelfs ronduit schokkend te noemen.

Topsegment elektrische auto's



Voorbeelden van dure elektrische auto’s die met gejuich werden ontvangen, zijn de BMW i7, de Porsche Taycan en de Mercedes EQE en EQS. Allemaal blinken ze uit in rijeigenschappen, comfort en bereik, maar met nieuwprijzen van 70.000 euro tot ruim boven een ton waren en zijn ze voor de meeste mensen onbereikbaar. Helemaal omdat je naar de SEPP-subsidie kon en kunt fluiten.

Ook veel nieuwe dure EV's met korting te koop



Maar hoe geweldig deze EV’s ook zijn, ze zijn maar moeilijk te slijten. Dat zien we bijvoorbeeld op de website van de dealerorganisatie van Mercedes. Daar staan 233 EQE’s op voorraad en ook van de EQS hebben de Nederlandse dealers in totaal 91 stuks op hun terrein staan. Met kortingen van 400 tot 15.000 euro. Dat kan nooit goed zijn voor de waarde van tweedehands exemplaren, denk je dan. En inderdaad. Lees en kijk mee en huiver

Mercedes EQS: afschrijving 64.288 euro

Op Marktplaats.nl vonden we naast heel veel gloednieuwe exemplaren, meer dan 50 tweedehands Mercedessen EQS. Deze Mercedes EQS 450+ AMG Line uit 2022 heeft slechts 40.447 kilometer gereden. Nieuw heeft dit staaltje Stuttgartse techniek 130.788 euro gekost. Maar nu mag je hem meenemen voor 66.500 euro. In twee jaar tijd is deze auto dus bijna in prijs gehalveerd. Een afschrijving van 64.288 euro betekent dat de eerste eigenaar elke kilometer bijna 1,60 euro achter zich liet.

BMW i7: afschrijving 51.753 euro

De BMW i7 kwam iets later op de markt dan zijn elektrische concurrent van Mercedes. Mooi vinden we hem niet, maar wat rijdt-ie geweldig en wat is-ie comfortabel. Toch worden er niet al te veel verkocht en ook het aanbod tweedehands exemplaren is beperkt. Op Marktplaats.nl vonden we maar 19 tweedehands i7’s. Onder meer deze BMW i7 xDrive 60 High Executive.



Volgens de adverterende BMW-dealer, heeft hij de elektrische limo in 2023 verkocht voor 151.503 euro. Nu, met een maagdelijke kilometerstand van 14.853, staat hij voor ‘slechts’ 99.750 euro in de showroom. Er is dus 51.753 euro van de prijs af. Dat lijkt minder ernstig dan de Mercedes hierboven, totdat je naar de afschrijving per kilometer gaat kijken: 3,48 euro. Katsjing!

Porsche Taycan: afschrijving 72.680 euro

Van alle EV’s die wij hebben gereden, vinden we de Porsche Taycan misschien wel de fijnste. Toch staan er al meer dan 100 tweedehands Taycans op Marktplaats.nl. Die kampen allemaal met forse afschrijvingspercentages, maar deze Porsche Taycan 4S Sport Turismo krijgt het wel érg zwaar voor de kiezen. De nieuwprijs van het 489 pk sterke exemplaar bedroeg in 2023 een respectabele 177.580 euro.

De gelukkige occasionkoper mag hem echter meenemen voor 104.900 euro. Dan heb je niet de Taycan met de spannendste kleur te pakken, maar wel een exemplaar met een giga afschrijving per kilometer. We delen 72.680 euro door de 9884 kilometer die op de teller staat. Vervolgens staat er een ongelooflijke 7,35 euro per kilometer op het display van onze rekenmachine. En denk nu niet dat dit een schadeauto van een of ander vage beunhaas is, deze Taycan staat keurig bij een officiële Porsche-dealer.

Voor de autobedrijven en leasemaatschappijen is deze ontwikkeling van dure EV's geen pretje, maar voor jou als consument natuurlijk wel. De vraag is: nu toeslaan, of even wachten totdat de prijzen nog verder dalen?