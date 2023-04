TEST - BMW i7 vs. Porsche Taycan: deze moet je hebben als je zélf rijdt

De BMW i7 en de Porsche Taycan GTS Sport Turismo behoren tot de beste elektrische auto's op de weg. Maar welke biedt de beste rijeigenschappen?

In een eerder vergelijk tussen de BMW i7 en de Porsche Taycan Sport Turismo lag de focus op het comfort en de luxe van beide elektrische topauto's. De BMW verslaat op dit testonderdeel de Porsche. Met de BMW i7 legt BMW de comfortlat dan ook op een nooit eerder bereikte hoogte. Vooral als je achterin zit, is het genieten geblazen voor luxepoezen.

Dit keer staan de rijeigenschappen van de BMW i7 en de Porsche Taycan GTS Sport Turismo centraal. Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen: wie graag zelf achter het stuur zit, hoeft niet te twijfelen welke van de twee het meeste rijplezier biedt, namelijk de Porsche. Op het circuit rijdt de BMW goed, maar moet toch zijn meerdere erkennen in de Porsche.

Sensationele sportwagen

Wanneer het aankomt op koersstabiliteit, hoge bochtsnelheden en dwarskrachten, dan laat de Porsche zich de kaas niet van het brood eten. Zoals het een Porsche betaamt, staat het rijplezier op huizenhoog niveau en de besturing reageert haast telepathisch op je ogen. Wanneer je de grenzen van het onderstel wilt verkennen, lijken die - mede dankzij de optionele vierwielbesturing - simpelweg niet te bestaan. Zodra alle rijhulpsystemen zijn uitgeschakeld, leer je de Porsche kennen als een sensationele sportwagen.

Met de scherpte van een BMW 128ti

Des te verrassender is het, dat ook de BMW zich op het testcircuit in zijn element voelt. Standaard beschikt de auto over ultradirecte vierwielbesturing, waardoor de auto met de scherpte van een BMW 128ti van richting verandert. De limieten liggen ver weg, ook al laten die zich door de synthetische feedback van de besturing en remmen moeilijk aftasten. Op de remtest veegt de Porsche Taycan GTS Sport Turismo met zijn carbonkeramische schijven de vloer aan met de BMW i7. Zo loopt de Porsche zijn opgelopen comfortachterstand in één keer weer in.

Beste beentje voor

Zodra daadkracht van de auto's wordt verlangd, zet de Porsche wederom zijn beste beentje voor. Als je de launchcontrol activeert, word je artiest in een circusvoorstelling. Laat het rempedaal los en de 598 pk sterke Porsche Taycan kanonneert je doelgericht richting horizon. De twee elektromotoren wekken de indruk dat er geen einde lijkt te komen aan de acceleratiekracht.

Als je passagiers op dit geweld niet zijn voorbereid, zien ze hun leven in een flits voorbij schieten. En desnoods meerdere keren achter elkaar, want de Porsche Taycan is een van de weinige elektrische auto's waarin je het maximum vermogen keer op keer kunt oproepen, zonder dat de accu's oververhitten.

Kleine stip

Met zijn maximum systeemvermogen van 544 pk, op te roepen door de Boost-hendel links achter het stuur naar je toe te halen, gedraagt de BMW i7 zich evenmin als Zwarte Kip-advocaat. Als het dan echt moet, zet hij de achtervolging op de Porsche in. Desondanks ziet de Taycan-bestuurder in de binnenspiegel hoe het indrukwekkende front van de BMW i7 algauw verandert in een kleine stip. Wat ook niet zo vreemd is, want de BMW heeft niet alleen minder vermogen, maar weegt ook nog eens ruim 300 kilo meer dan de (voor een elektrische auto) relatief lichte Porsche van 2285 kilogram.

Grote actieradius maar niet in de winter

De accu's van beide auto's hebben genoeg bruikbare capaciteit voor een grote actieradius. BMW belooft 625 kilometer, Porsche houdt het bij 495 kilometer. Onder de winterse temperaturen tijdens de testperiode zijn zulke afstanden echter een utopie. Met de BMW i7 moesten we na 384 kilometer alweer een laadpaal opzoeken, de Porsche Taycan GTS Sport Turismo stond na 295 kilometer al met een lege accu ...

Conclusie

Grotere tegenpolen dan de BMW i7 xDrive60 en Porsche Taycan Sport Turismo kun je haast niet voorstellen. Althans, dat is de eerste indruk. Beide auto's gaan in een vergelijkende test echter verrassend gelijk op, voorsprong en achterstand houden elkaar perfect in evenwicht. Toch hebben de BMW en de Porsche elk hun specifieke kwaliteiten. Zo weet de BMW het begrip 'comfort' opnieuw te definiëren, terwijl de Porsche op het testcircuit onevenaarbaar is.

