TEST - Waarom de BMW i7 het ultieme genotsmiddel voor luxepoezen is

De BMW i7 en de Porsche Taycan Sport Turismo: veel luxer wordt het niet. Maar een hiervan weet luxepoezen net iets beter te verwennen dan de ander.

De BMW i7 xDrive60 en de Porsche Taycan Sport Turismo GTS zitten met hun vermogen en prijs beslist in elkaars vaarwater. Bij de eerste aanblik is het echter meteen duidelijk dat ze elk een heel andere koers varen. De Porsche is een shooting brake met gedrongen proporties, plaats voor vier inzittenden en een flexibel in te delen kofferruimte. De vierdeurs BMW i7 speelt een glansrol als luxueuze limousine voor directeuren, celebs en staatslieden. Oh, en luxepoezen.

De BMW i7 heeft een hoog dak en een conventionele kofferbak. Nu is de Porsche Taycan Sport Turismo met zijn lengte van net geen vijf meter en wielbasis van 2,90 meter beslist geen kleine auto, maar de BMW i7 steekt er met een lengte van 5,40 meter en wielbasis van 3,22 meter met kop een schouders bovenuit.

Vorstelijke ruimte

Het is dan ook geen verrassing dat de BMW i7 zowel voorin als achterin vorstelijke ruimte te bieden heeft. De elektrische nieuwkomer is zelfs 13 centimeter langer dan de Lang-versie van de vorige 7-serie. Het standaard glazen panoramadak geeft het interieur een extra luchtige sfeer.

Rechtop naar binnen wandelen

Logischerwijs gaat het er in de Porsche Taycan allemaal wat krapper aan toe. Niet dat je ruimte tekort komt, want zowel voorin als achterin kunnen de meeste passagiers gemakkelijk hun hoofd en ledematen kwijt. De entree naar de achterbank vergt bij de Porsche Taycan enige lenigheid, in de BMW i7 kun je haast rechtop naar binnen wandelen.



Genieten voor verwende nesten

Als je dacht dat je als luxepoes en ervaringsdeskundige op comfortgebied het beste in een auto hebt ervaren, dan moet je toch maar eens heel gauw gaan rijden met de BMW i7. Of beter gezegd: in de BMW i7, want vooral achterin is het genieten voor verwende nesten. Wat dit betreft, verdient de optie met de naam Rear-seat Entertainment Experience extra aandacht. Met andere woorden: een 31,3-inch (!) ultrabreed beeldscherm dat de achterbank van de BMW i7 omtovert in een mobiele bioscoop.

Geen comfortabelere manier van reizen denkbaar

Een stillere aandrijflijn bestaat niet, de stoelen zitten zacht als getoupeerd pluche, en toch krijgt je lichaam voldoende ondersteuning. Ze laten zich afstellen op elk denkbaar postuur en filteren de allerlaatste hinderlijke schokken uit het luchtgeveerde onderstel. Windgeruis dringt zelfs op hoge snelheid nauwelijks tot het interieur door. Er is simpelweg geen comfortabelere manier van reizen denkbaar.

Keihard afgestraft



De Porsche Taycan Sport Turismo GTS heeft op het testonderdeel 'comfort' niets in de melk te brokkelen, alhoewel hij als reisauto beslist hoge ogen gooit. Zouden we 'm met een andere elektrische topklasse-auto vergelijken, dan was hij waarschijnlijk de winnaar geweest, maar nu wordt hij door de BMW keihard afgestraft.

