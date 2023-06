Test: sublieme BMW i7 op 3 vlakken verslagen door Nio ET7

De elektrische BMW i7 mag dan een fenomenale luxesedan zijn, perfect is-ie niet. In deze test lees je op welke testonderdelen de Nio ET7 hem de baas is.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 7. We belichten alleen de testonderdelen waarop het Chinese antwoord op de BMW i7 het Duitse origineel verslaat.

1. De BMW i7 is groter, maar voorin de Nio ET7 zit je ruimer

Met een lengte van 5,39 meter en een wielbasis van 3,22 meter is de BMW i7 een kolossale verschijning. Het imposante front met de gigantische nieren die ook nog eens verlicht zijn, versterkt het gevoel dat hier iets speciaals rijdt. De Nio ET7 mag dan een minder imposant voorkomen hebben, met zijn lengte van 5,10 meter en een wielbasis van 3,06 meter verdient hij toch echt de stempel ‘grote sedan’.

Toch zitten bestuurder en bijrijder in de Nio net zo ruim als in de elektrische 7-serie – ruimer zelfs nog. Bij de voorstoelen is de cabine zo breed (1,60 meter) dat je bijna de vogeltjesdans kunt doen. Het gevoel van ruimte wordt bovendien nog eens versterkt door de lichte bekleding en het glazen panoramadak. Het feit dat de i7 zo’n 30 centimeter langer is, vertaalt zich vooral naar een fors grotere kofferbak (500 versus 363 liter).

2. Nio ET7 is krachtiger en sneller

De BMW i7 xDrive60 is een echte krachtpatser, met twee elektromotoren die samen 544 pk vermogen en een machtig koppel van 745 Nm leveren. Maar de Nio ET7 is baas boven baas met 653 pk en 850 Nm.

Op de hoogte blijven van het laatste EV-nieuws? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Bovendien weegt de ET7 200 kilo minder, wat helpt om de Nio sneller uit de startblokken te laten schieten. Hij klaart de standaardsprint in 3,7 seconden (i7: 4,4 sec.) en tikt na 7,8 tellen de 150 km/h aan (i7: 8,3 sec.). Dat de BMW hem bij 160 km/h langzaam inhaalt, komt door zijn begrensde topsnelheid van 200 km/h. De elektrische 7-serie is het aan zijn stand verplicht om door tot gaan tot 240 km/h.

3. BMW i7 is bijna 50.000 euro duurder

De BMW i7 heeft een vanafprijs van 141.752 euro. Je koopt al een Nio ET7 voor iets meer dan de helft: 72.900 euro. Maar ... dan komt de batterij er nog bij. De grote batterij van 100 kWh kost je eenmalig 21.000 euro (of 289 euro per maand), wat het totaal op 93.900 euro brengt. Dat is nog altijd een prijsvoordeel van bijna 50.000 euro!

Conclusie

In de volledige test is het nog even spannend of de BMW i7 wel gaat winnen. De Nio ET7 is zoveel goedkoper dan de Duitse luxewagen, dat hij in het kostenhoofdstuk een enorme inhaalslag maakt. Bovendien is de Chinese nieuwkomer ruimer bij de voorstoelen en sneller op de sprint. En we noemden het nog niet eerder, maar Nio’s idee van de accuwisselstations is slim en uniek. Volgende keer belichten we alle punten waarop de elektrische 7-serie uitblinkt … en hoe hij de test wint.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 7/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.