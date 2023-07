TEST: waarom de BMW i7 een van de comfortabelste auto’s ter wereld is

In deze test tegen de Nio ET7 laat de BMW i7 zien waarom hij terecht bestempeld wordt als een van de comfortabelste auto’s … in the world.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 7. In het vorige bericht zochten we met een vergrootglas naar de gebieden waarop de Nio ET7 hem verslaat. Ditmaal zwaait de i7 vrij met zijn comfortabele vuisten.

BMW doet met de 7-serie al sinds 1977 zaken in het luxesegment. Het huidige model (G70) is de zevende generatie van de 7-serie en het is de eerste keer dat BMW ook een volledig elektrische versie bouwt. Deze i7 is een echte krachtpatser, met twee elektromotoren die samen 544 pk vermogen een machtig koppel van 745 Nm leveren.



Bonte mix van dure materialen

Met een lengte van 5,39 meter en een wielbasis van 3,22 meter is de BMW i7 een kolossale verschijning. Het imposante front met de gigantische nieren die ook nog eens verlicht zijn, versterkt het gevoel dat hier iets speciaals rijdt.

Dat vermoeden wordt bevestigd zodra je naar binnen kijkt: zeeën van ruimte en een bonte mix van dure materialen. De man of vrouw die hierin rijdt, heeft het overduidelijk gemaakt. In vergelijking is de Nio ET7 maar braaf en discreet. Nio had op z’n minst spraakassistent Nomi een gouden oorbel kunnen geven …

VIP’s kiezen voor de i7, want hoewel plaatsnemen op de brede achterbank van de Nio ET7 moeiteloos gaat, geven de extreem grote achterportieren van de BMW je pas echt een limousine-achtige instapervaring.

Veiligheid en afwerking

De ET7 mag dan over een hypermodern lidar-systeem beschikken, toch is het de BMW i7 die het semi-autonoom rijden beter in de vingers heeft en de meeste rijhulp­systemen biedt. Op het gebied van veiligheid is de elektrische 7-serie momenteel onverslaanbaar.

Bij het beoordelen van de bouwkwaliteit en afwerking zijn de onderlinge verhoudingen vergelijkbaar: de Nio lijkt uit één blok te zijn gehouwen – niets piept, trilt of rammelt en alle panelen sluiten keurig op elkaar aan. Maar de BMW is gewoon nog een tikje steviger, nog zorgvuldiger in elkaar gezet en de materialen zijn nog mooier. De combinatie van soepel leer, zachte kunststoffen en glimmende sierdelen is ronduit weldadig.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Comfort: 916 van 1000 punten

Luxesedans moeten zowel de ruimte bieden van een limousine, als het bijbehorende hoogstaande rijcomfort. En dat doet de BMW i7 voortreffelijk. De stoelen ondersteunen je lichaam op perfecte wijze en verwennen je met hun zachte kussens, massagefunctie en koeling en verwarming.

De BMW i7 kost 141.752 euro. Onze nieuwsbrief met elke week een nieuwe autotest is gratis!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De adaptieve luchtvering vangt zo goed als alle oneffenheden op en laat de comfortslee rustig doorglijden. Dankzij de elektrische aandrijflijn en de overdaad aan isolatiemateriaal, is het fluisterstil aan boord. De i7 scoort op dit onderdeel maar liefst 916 van de 1000 punten. Het is een van de comfortabelste auto’s ter wereld.

Dankzij de vierwielbesturing en het optionele stabiliteitssysteem dat rol­bewegingen tegengaat, maakt de BMW i7 de meest wendbare indruk. Hij heeft ook de prettigste besturing, al voelt de feedback nogal kunstmatig aan. De stuurinrichting van de Nio ET7 biedt sowieso te weinig terugkoppeling.

Conclusie

De Nio ET7 is een prima luxsedan, maar op alle testonderdelen waar hij achten scoort, haalt de BMW steevast negens of tienen. Want laat er geen twijfel over bestaan: de elektrische 7-serie is in dit segment het hoogst haalbare. Het is de meetlat waar we elke nieuwe luxesedan langs moeten leggen.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 7/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.