BMW i7 actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

619 kilometer is de officiële actieradius van de BMW i7 xDrive60 met 21-inch lichtmetaal en 101,7-kWh batterij. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

BMW vermeldt zelf een indrukwekkende WLTP-actieradius van 625 kilometer voor de i7 xDrive60. Onze testauto heeft echter 21-inch wielen en het M Sportpakket Pro, waarmee je volgens BMW zes kilometer inlevert. Dus wij streven naar 619 kilometer.

De weergoden zijn de BMW i7 gunstig gezind. Het is maart, maar het is lekker weer: de zon schijnt (9 graden), het is droog en er staat weinig wind. De temperatuur daalt ’s avonds naar 5 graden. Niet dat je daar iets van merkt in de zeer behaaglijke cabine van deze limousine.

BMW i7 actieradius bij 100 km/h

Onder de genoemde weersomstandigheden heeft de BMW i7 (xDrive60 met 21 inch) bij 100 km/h een gemiddeld stroomverbruik van 20,4 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 101,7 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 498 kilometer ver.

Het stroomverbruik van de i7 is opvallend laag als je bedenkt dat de Mercedes EQS-actieradiustest uitkwam op 20,0 kWh/100 km - bijna hetzelfde! En dat terwijl de EQS supergestroomlijnd is én ‘maar’ 2485 kilo weegt. De BMW i7 xDrive60 doet daar nog eens 130 kilo bij (2615 kg). Dus 20,4 kWh/100 km is een knappe score.

We meten regelmatig de daadwerkelijke actieradius van elektrische auto's

BMW i7 actieradius bij 130 km/h

In de actieradiustest van de Mercedes EQS SUV vorige maand, prezen we zijn fluisterstille cabine bij 130 km/h. De BMW i7 is ’s avonds na 19 uur op een andere manier in zijn element: hij rijdt lekkerder bij hogere snelheden én anders dan in de EQS SUV, voel je beter wat de banden uitspoken. Bij de A-stijl hoor je wat windgeruis, maar dat is niet storend.

Als je ’s avonds de snelweg opdraait en comfortabel met 130 km/h over de linkerbaan rolt, kun je rekenen op een gemiddeld stroomverbruik van 27,9 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 364 kilometer.

Conclusie

We zijn tegelijkertijd dik tevreden en zwaar teleurgesteld. Het gemiddelde stroomverbruik van de BMW i7 valt ons alles mee: 20,4 kWh/100 km bij 100 km/h en 27,9 kWh/100 km bij 130 km/h zijn goede scores voor een elektrische auto van dit kaliber.

Maar de stemming draait om zodra we de verbruikscijfers vertalen naar hoeveel kilometer je daadwerkelijk kunt rijden op een volle accu. Want 498 kilometer bij 100 km/h is leuk en aardig, maar de BMW i7 nodigt je uit om het gaspedaal verder in te drukken. En ik zie de gemiddelde i7-rijder dat ook doen; lekker vlot kilometers maken. Dan is na 364 kilometer de batterij leeg. En dat terwijl de BMW-verkoper met het glimmende kapsel jou een range van 619 kilometer beloofde. Dat gat is te groot.