Dat de elektrische BMW i7 het startschot is voor de nieuwe 7-serie en niet een versie met zes of acht cilinders, toont aan dat ook een directiewagen met zijn tijd mee moet. Maar pas op met het grote tv-scherm ...



De 7-serie is het rijdende visitekaartje van BMW. Niet alleen het design, ook technologie wijst de weg naar de toekomst. Dat levert adembenemende auto's op, zoals de slanke BMW 7-serie uit 1994, die voor het eerst leverbaar was met GPS, gordijnairbags en een televisie.



Zijn opvolger was op een andere manier opvallend. Niet zozeer vanwege de iDrive-bediening, die aanvankelijk ondoorgrondelijk was, maar na wat veranderingen al snel het toonbeeld werd van gebruiksvriendelijkheid. Het was Chris Bangle die een frisse wind door het Beierse hoofdkantoor liet waaien en het ene controversiële model na het andere tekende. De 7-serie uit 2001 deed de conservatieve koper sidderen. Niemand raakte uitgepraat over het uiterlijk, en de discussie is eigenlijk nog steeds niet verstomd. Al wordt het kamp van liefhebbers van de door Adrian van Hooijdonk bedachte 'Bangle Butt' elk jaar iets groter.



BMW 7-serie 2023: misschien wat zu viel?



Ook over het uiterlijk van de nieuwste BMW 7-serie zijn al heel wat discussies gevoerd. BMW geeft ronduit toe dat de smaak van de Chinese koper leidend was bij het ontwerp. Blijkbaar houden ze daar van een kolossale grille, een groot zwart gat waarin alles verdwijnt. De koplampen aan weerszijden zijn juist weer relatief klein, precies volgens de heersende mode. Hoelang hebben we nodig om hieraan te wennen? Misschien dat we de 7-serie in 2040 alsnog gaan waarderen.



Rijden met de BMW i7



Bij het testen, gaat het natuurlijk niet om het uiterlijk. De afmetingen van de 7-serie zijn indrukwekkend, met een lengte van 5,4 meter (waarmee hij 13 cm langer is dan de oude verlengde versie) en een wielbasis van 3,2 meter. De nieuwe 7-serie is er alleen nog met lange wielbasis, met positieve gevolgen voor de ruimte.

Voorin neemt het dashboard met zijn platte instrumentarium weinig plaats in en met name rechts achterin tref je een comfortniveau aan waaraan zelfs een loungestoel van Charles Eames nauwelijks kan tippen.



i7 met Executive Pack



Onze i7 is voorzien van het peperdure, maar o zo begeerlijke Exclusive Pack (6730 euro). De bijrijdersstoel kan dan ver naar voren worden geschoven, in de hoofdsteun rechtsachter wordt een luidspreker geschroefd en onder aan de bijrijdersstoel zit een voetensteun. Slaperig geworden? De rugleuning van de bijrijdersstoel kan in z’n geheel worden opgeklapt en de hoofdsteun is voorzien van een extra zacht kussen.



Eerst nog even een stoelmassage is ook mogelijk. De bediening ervan zit bij de armsteun in het portier, dus je hoeft geen vinger uit te steken om te profiteren van alle gemakken.



TV-scherm in je i7: ultieme luxe of volkomen overbodig?

Sensationeel wordt het wanneer het bioscoopscherm van 31,3 inch (net geen 80 cm) uit de hemelbekleding schuift. De bediening gaat via een touchscreen. Het systeem heeft een HDMI-interface voor smartphones, game consoles en computers. De vermoeide directeur kan dus FIFA 2022 spelen, The Crown op Netflix kijken of met de stoel achterover bibberen bij een Bundesliga-wedstrijd van Bayern München.



Met je minnares videobellen is niet aan te raden, want de halve A2 kan meekijken via het reuzenscherm. Voor de overspelige directeur is het wel fijn dat het beeldscherm zo gepositioneerd is dat hij altijd zicht heeft op de voorruit, zodat hij niet misselijk wordt.



Samen op de achterstoelen

De bestuurder kan eigenlijk wel naast de directeur (m/v/hen) gaan zitten, want de BMW i7 kan autonoom rijden op niveau 2+, waarbij hij een groot deel van de rijfuncties overneemt. Over een klein jaar is de 7-serie klaar voor niveau 3, en dan hoef je bijna niets meer zelf te doen. Tegelijk is het jammer als je het werk aan de auto overlaat, want zelf rijden is ook in deze elektrische BMW nog altijd een Vergnügen. De twee elektromotoren leveren samen 544 pk en het maximale koppel van 745 Nm is op elk moment oproepbaar met je rechtervoet. Hoewel de BMW i7 liefst 2,7 ton weegt, sprint hij toch in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt hij een top van 240 km/h.



BMW i7 is spirituele opvolger 760 Li

BMW ziet de elektromotoren van de i7 als spirituele opvolger V12 uit vervlogen tijden en dat is te merken. Het geluid van de aandrijflijn hoor je slechts heel in de verte en wind- en bandengeluid worden effectief gedempt. De luchtvering rondom, inclusief optionele actieve rolstabilisatie en vierwielbesturing, zorgt voor een majestueus veercomfort, maar tegelijk liggen de rijeigenschappen op sportwagenniveau.



De besturing is direct en de remmen hebben een duidelijk gedefinieerde drukpunt. Daarbij blijft het onderstel verrassend stabiel, waardoor je zeker niet het gevoel krijgt op een deinend schip te zitten. En het verbruik? Wij komen tot 23,5 kWh/100 km, terwijl de fabrieksopgave 18,4 kWh bedraagt. De actieradius is met een voorzichtige rechtervoet en onder ideale omstandigheden 625 kilometer.

BMW 7-serie plug-in hybrid in 2023

De BMW i7 is al leverbaar en kost 141.809 euro. Dat is even duur als de oude BMW 740 Li xDrive met 333 pk. BMW gunt de koper die nog niet toe is aan een elektrische auto nog enig respijt. In 2023 komen twee plug-in hybrides het gamma versterken. De 750e xDrive levert 490 pk en 700 Nm (prijs: 124.252 euro), de 760e xDrive zelfs 571 pk en 800 Nm koppel (prijs: nog niet bekend). In beide versies kun je 80 kilometer volledig elektrisch rijden.



Wie stekkers haat en zweert bij diesels, heeft dankzij de nieuwe 7-serie nog even om aan de nieuwe tijden te wennen. De 7-serie is er nog met 300 pk sterke zescilinder turbodiesel, al is niet bekend hoe duur deze versie wordt. Maar heb je heimwee heeft naar de V8, dan moet je naar Amerika verhuizen. Alleen daar kun je de 7-serie nog met deze fijne motor met 544 pk bestellen.



Conclusie: BMW i7 kopen of niet?



Wie weet, vinden we de BMW i7 over twintig jaar wel prachtig. Maar nu moeten we nog een beetje wennen aan het ontwerp. Binnenin zie je er gelukkig niets van en is de 7-serie een hypermoderne, extreem comfortabele en vorstelijke auto. Al heb je zoveel mogelijkheden voor sfeerverlichting, stoelmassage en andere deels wat overbodige luxe zaken, dat je die twintig jaar ook wel nodig hebt om alles te doorgronden. Zouden we rechts achterin echt dat enorme tv-scherm uitklappen? Mwah, eigenlijk zitten we nog steeds het liefste achter het stuur.