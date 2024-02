terug in de tijd: in 2009 leek de autosleutel nog de rol te krijgen van de smartphone

Nieuws

We gaan terug naar 2009 en bevinden ons in de chipsfabriek van NXP. Voor de autosleutel was een grote toekomst weggelegd, dacht men toen. Terwijl-ie waarschijnlijk gaat verdwijnen. Wat is er in de tussentijd gebeurd?



Het is bijna niet meer voor te stellen dat we ooit een leven hadden zonder smartphone. En dat we ook zonder Google Maps gewoon het café in Amsterdam konden vinden voor een afspraak, of het vakantiehuis in een afgelegen Frans dorp. Vijftien jaar geleden had bijna iedereen al wel een mobiele telefoon (van Nokia, Sony Ericsson of Motorola), maar nog geen smartphone. Apple had in 2007 zijn eerste iPhone gepresenteerd, maar die was nog niet in Europa te koop. En dus printten we van tevoren de route naar de NXP-fabriek in Nijmegen.

Het bedrijf had een vooraanstaande rol bij de productie van chips voor auto's. Vooral veel Duitse merken klopten er aan, van Opel tot Porsche. 90 procent van het Europese wagenpark reed begin 2009 rond met chips van NXP. Het paradepaardje was de BMW 7-serie, waarvoor NXP niet alleen de chips voor de sleutel leverde, maar ook voor het audiosysteem en het adaptieve onderstel.

Betalen met je sleutel

De hoofdrol van ons bezoek was weggelegd voor de sleutel, want die ging een essentiële rol spelen in de toekomst van de autotechniek. Hij zou multifunctioneel worden. Vanuit je luie stoel kon je op een display in de sleutel kijken of er nog genoeg brandstof in de tank zat, en of de portieren wel op slot zaten. Helemaal spannend werd het met de belofte dat je in het jaar 2012 met je sleutel de boodschappen kon betalen, of een treinkaartje via e-ticketing. En op de Autoroute du Soleil zou je in het vervolg de tol met je autosleutel betalen. De auto zichzelf laten inparkeren? Dat kon met je sleutel. De motor ermee starten was bijzaak geworden.



De stofvrije cleanroom van NXP in Nijmegen, waar nog steeds chips worden gemaakt.



Rekeningrijden

Eigenlijk zijn de voorspellingen wonderwel uitgekomen, maar is het niet de sleutel, maar de smartphone waarmee je al die handelingen kunt verrichten. Sterker nog: omdat je met je telefoon ook je auto kunt openen en je voor het starten een knop gebruikt, raakt de sleutel langzamerhand overbodig.

We vroegen waar NXP nog meer mee bezig was en het antwoord was: de techniek bedenken voor het invoeren van rekeningrijden. Want de invoering kon niet lang meer duren, dacht men toen. Mocht het ooit in Nederland worden ingevoerd, dan hebben de Nijmeegse techneuten meer tijd gekregen om erover na te denken dan ze in de koude januarimaand van 2009 voor mogelijk hadden gehouden.