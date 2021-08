De nieuwe Mercedes S-klasse neemt het in Auto Review 8 op tegen de BMW 7-serie en de Porsche Panamera. Vorige week beschreven we de 3 minpunten van de S-klasse, deze week neemt hij zijn revanche met 6 pluspunten.

1. De S-klasse zit het lekkerst

BMW, Mercedes en Porsche weten allemaal hoe je comfortabele stoelen maakt, maar de optionele

multicontourstoelen met verschillende massageprogramma’s en dynamische zijdelingse ondersteuning van de Mercedes S-klasse zitten simpelweg het fijnst.

2. De S-klasse is het stilst

De geluidsisolatie van de nieuwe S-klasse is voortreffelijk. Rol-, wind- en rijgeluiden worden zo goed gedempt, dat je dingen hoort die je normaal niet opvallen. Zoals het gefluister van de ventilatieroosters op standje één. Het plebs zal nooit begrijpen hoe zwaar de rijken het hebben …

3. De S-klasse is het goedkoopst

De S 500 4Matic kost 157.116 euro, de Panamera 4S zit daar 5 mille boven en de 750i xDrive kost nog eens 6000 euro meer. Dat zijn geen schokkende prijsverschillen, maar wie het kleine niet eert … Bovendien kan de S-klasse-rijder pochen met zijn lage brandstofverbruik en goede garantievoorwaarden.

4. De S-klasse is het wendbaarst

Grote auto’s komen soms op krappe plekken. Alle testauto’s zijn uitgerust met een meesturende achteras, maar de achterwielen van de Mercedes draaien het verst. Doordat ze tot tien graden in de tegenovergestelde richting van de voorwielen zwenken, wordt manoeuvreren een makkie. De S-klasse heeft nu de draaicirkel van een stadsauto: 10 meter tegenover 11 meter voor de Porsche en 12 meter voor de BMW.

5. De S-klasse is het zuinigst

De S 500 4Matic heeft een 6-in-lijn benzinemotor met mild hybrid-techniek. Die doet zijn werk zuiniger dan de beresterke V8 van de BMW 750i en de pittige V6 van de Porsche Panamera 4S. De Mercedes verbruikt in de praktijk 9,5 l/100 km, terwijl de andere twee de tien liter per honderd kilometer passeren.

6. De S-klasse is het ruimst

De nieuwe Mercedes S-klasse is de breedste en hoogste auto van de drie, waardoor de ruimste cabine ontstaat. De hoofdruimte is geweldig, de beenruimte voortreffelijk. En dankzij de grote deuropeningen kost in- en uitstappen geen enkele moeite.

Conclusie: plussen en minnen

Vorige week plukten we de 3 minpunten van de nieuwe Mercedes S-klasse uit de vergelijkende test in Auto Review 8, vandaag hebben we ons op de 6 pluspunten gericht. Zoals je ziet, zijn er meer plus- dan minpunten. Geen enkele auto is volledig perfect, er kunnen altijd dingen beter. Dat maakt onze uitgebreide vergelijkende tests zo interessant. Zelfs de beste auto ter wereld heeft verbeterpunten.

