5 automodellen uit 2009 die de wereld verbaasden

Een aanslag op de koninklijke familie en een van de grootste popsterren die de wereld ooit gekend heeft (Michael Jackson), overlijdt al op 50-jarige leeftijd. Wie had dat in 2009 voor mogelijk gehouden? Maar getuige de volgende 5 nieuwe modellen vielen we ook op autogebied van de ene in de andere verbazing.

1 - Mitsubishi i-MiEV, elektrisch ei op wielen

Mitsubishi is er met de elektrische i-MiEV als de kippen bij. Misschien dat het wagentje daarom op een ei lijkt. De i-MiEV is een van de eerste EV's die in ons land te koop zijn. Peugeot en Citroën brengen het wagentje onder een eigen naam uit, als Ion en C-Zero. Het batterijpakket is 16 kWh 'groot' en de elektromotor levert 64 pk. Daarmee 'knalt' de i-MiEV in 15,9 seconden naar de 100 km/h.

Ondanks zijn lengte van slechts 3,40 m, biedt de kleine Mitsubishi een plekje voor vier volwassenen. De i-Miev is vooral bedoeld voor de stad. Hier heb je genoeg aan zijn actieradius van 150 kilometer. Een succes is het niet geworden, maar dat komt vooral door zijn torenhoge aanschafprijs van bijna 35.000 euro.

2 - Peugeot RCZ, Franse TT-killer

De RCZ is de opvallendste Peugeot sinds tijden! Opmerkelijk genoeg is de prachtig gelijnde RCZ gebaseerd op de doodnormale Peugeot 308. Voor het opvallende double bubble-dak doet Peugeot inspiratie op bij klassieke Zagato-modellen. De RCZ richt zijn pijlen op de Audi TT en is zelfs door een Duitser ontworpen. De 1,6-liter benzinemotor levert 150 of 200 pk. Later volgt de RCZ R met 270 pk. Voor wie veel op de weg zit, heeft Peugeot ook een 163 pk sterke HDi-dieselmotor.

De Peugeot RCZ is officieel een 2+2, maar achterin kun je nauwelijks zitten. Hoe leuk de RCZ ook is, zijn Duitse concurrent met vier ringen verkoopt beter. Er komt dan ook geen opvolger. Een tweedehands RCZ hoeft op Marktplaats.nl niet meer dan 10.000 euro te kosten. Grijp je kans!

3 - Skoda Yeti, helemaal niet verschrikkelijk

We hebben een zwak voor de Skoda Yeti. Maar dan wel het pre-faceliftmodel met de leuke extra ronde lampen in de voorbumper. De naam Yeti is een verwijzing naar de verschrikkelijke sneeuwman die in het Himalaya-gebergte schijnt te leven. Tijdens de persintroductie maakt Skoda hier slim gebruik van door de locatie op te leuken met de grote voetafdrukken en zachte stukjes vacht van de Yeti.

Toch is de naam Yeti wat misplaatst, want de Skoda is vooral een praktische allemansvriend. Zijn ruime Varioflex-interieur leende hij van die andere ietwat vreemde Skoda, de Roomster. De achterbank bestaat uit drie losse stoelen die je kunt verschuiven, neerklappen of verwijderen. De Yeti is een handig ding en dat vertaalt zich in prima verkoopcijfers. Wie de verschrikkelijke sneeuwman daadwerkelijk wil opzoeken, neemt de 4x4-versie.

4 - Porsche Panamera, schot in de roos

Na jaren van teasen en spyshots gaat in 2009 de langverwachte Porsche Panamera in de verkoop. Door de eerder onthulde Cayenne is de wereld inmiddels gewend aan een vijfdeurs Porsche, maar het is toch even slikken voor verstokte liefhebbers. Met de Panamera wil Porsche een grotere doelgroep aanspreken. Hij biedt een zitplaats aan vier volwassenen en omdat de motor eens niet in het midden of achterin ligt, heeft de auto zowaar een acceptabele bagageruimte.

Het idee van de Porsche Panamera gaat terug tot eind jaren 80, toen Porsche onder leiding van Harm Lagaaij de vierdeurs 989 ontwikkelde. Die leek net als de Panamera op de beroemde 911, maar heeft het productiestadium nooit gehaald vanwege geldgebrek. De Panamera bleek net als de Porsche Cayenne een schot in de roos.

5 - Citroën DS3, Mini met Franse roots

Citroën keek met jaloezie naar het succes van de moderne Mini en komt als antwoord met de DS3. Met deze compacte 3-deurs hatchback keert een beroemde naam terug uit het rijke Citroën-verleden, namelijk DS. Die naam is er door de sluwe marketingafdeling met de haren bijgesleept, want de DS3 lijkt in niets op de oude 'godin van de weg'. Neemt niet weg dat de DS3 een leuk ogend en fijn rijdend wagentje is.

Meest opvallend is de haaienvin achter de portieren. Net als de Mini kun je de DS3 op alle mogelijke manieren zelf samenstellen. Je bepaalt zelf de kleur van het dak, de carrosserie, de buitenspiegels en de wielen. De DS3 is meer premium dan de C3 waarop hij gebaseerd is en is dan ook hoger geprijsd. Later volgt nog een gelimiteerde Racing met 200 pk en ook een 'cabrio' met een oprolbaar stoffen dak. Inmiddels is DS Automobiles een eigen merk en is de DS3 een volledig elektrische vijfdeurs crossover. Maar de haaienvin achter de voorportieren is gebleven.