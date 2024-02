Dit automerk verkoopt peperdure sportauto's, maar ook potjes eigengemaakte honing

Nieuws

De nieuwe elektrische Porsche Macan loopt bij Porsche Leipzig van de band. Maar gek genoeg verkoopt Porsche hier ook potjes eigengemaakte honing. En er is nog meer wat je over de fabriek moet weten. Hier zijn 7 weetjes.

1 - 1,8 miljoen

Sinds de opening van de fabriek in 2002 zijn meer dan 1,8 miljoen Porsche-modellen geproduceerd. Het begon met de Porsche Cayenne. Vandaag de dag zetten de medewerkers en robots de Macan en de Porsche Panamera in elkaar.

2 - 3,7 kilometer

De fabriek in Leipzig heeft Porsche al ongeveer 1,9 miljard euro gekost. Dat geld zit in onder meer het 3,7 kilometer lange racecircuit met officiële FIA-goedkeuring.

3 - Bijtjes en bloemetjes

Er vliegen zo'n drie miljoen bijen rond op het fabrieksterrein. Die worden door Porsche aan het werk gezet, want het merk verkoopt zijn eigen honing onder de naam 'Turbienchen'. Dat vinden we heel grappig; een honingbij is Bienchen in het Duits en Porsche staat bekend om zijn turbomodellen. Jaarlijks produceren de bijtjes 5500 potjes honing van 500 gram.

4 - Ook paarden

Het fabrieksterrein omvat een offroadgedeelte van 132 hectare. Behalve dat Porsche hier zijn 4x4-uitvoeringen test, grazen er Europese bizons (wisent) en kleine wilde paarden (exmoorpony's).

5 - 60.000

Jaarlijks bezoeken ongeveer 60.000 mensen het Porsche Experience Center dat je op het fabrieksterrein vindt. Je kunt hier ook je bestelde Porsche ophalen. Dat doen jaarlijks zo'n 4000 kopers. Er is een restaurant dat uitzicht biedt op het circuit en je kunt beroemde Porsche-modellen bezichtigen, zoals klassieke 911's.

6 - Ferrari Enzo

Een van de beroemdste Porsches die in Leipzig gemaakt zijn, is de Porsche Carrera GT met 5,7-liter V10-motor. De supersportwagen en concurrent van de Ferrari Enzo had zijn eigen productielijn. Verschil moet er nu eenmaal zijn. Om de exclusiviteit te bewaren, was het na 1270 stuks over en uit voor de 612 pk sterke Carrera GT.

7 - Say cheese

Elke dag bouwt de fabriek ongeveer 550 Porsche's. Die worden stuk voor stuk geïnspecteerd door twee robots die van de carrosserie 100.000 fotootjes maken. Door reflecties in de lak zien ze de allerkleinste imperfecties die vervolgens worden verholpen. Maar dat gebeurt eigenlijk maar zelden.