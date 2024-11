Volvo XC90 (2015-2024): problemen, betrouwbaarheid, prijs

Aankooptips

De huidige Volvo XC90 gaat al bijna 10 jaar mee en is net grondig vernieuwd. Misschien is dit wel hét moment om zo’n veilige zevenzitter tweedehands te kopen. Maar welke versie? Het woud van aandrijflijnen is groter dan een Zweeds oerbos en er zijn best wat issues geweest.

De SUV's van Volvo weten Nederlanders in veel grotere aantallen naar de showroom lokken dan hun premiumconcurrenten. Ook de huidige Volvo XC40 is daarvan weer een voorbeeld. Hoewel er in de gedaante van de Volvo EX90 nu ook een volledig elektrische zevenzits SUV uit Zweden komt, blijft de Volvo XC90 in productie. Zij het in een stevig vernieuwde versie.

Meer aankooptips lezen? Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Volvo XC90 kent nodige aandachtspunten



Het succes van de tweede XC90 op de Nederlandse markt was vooral te danken aan de versies met een fiscaal gunstige plug-in hybride-aandrijflijn. Ook zijn keurige uitstraling was een factor van belang. Toch gedraagt deze veilige, gezinsvriendelijke Zweed zich niet altijd als de ideale schoonzoon. Bij de aanschaf van een tweedehands exemplaar zijn er dan ook de nodige aandachtspunten.

Succes vooral te danken aan XC90 T8



We tipten het al aan: in de eerste twee jaar van z’n bestaan gingen de XC90’s over de toonbank als warme Zweedse kaneelbroodjes. In zowel 2015 als 2016 zetten de Nederlandse Volvo-dealers er bijna 2800 weg. Van dergelijke aantallen kon de concurrentie slechts dromen. In 2015 haalden de BMW X5 en de Porsche Cayenne samen niet eens zulke cijfers. In 2016 zakten de Duitsers helemaal ver weg, tot onder de 400 stuks.



Sinds 2017 is het bijtellingsfeest voor de XC90 plug-in hybrid afgelopen. Vervolgens zweefde het jaarlijkse verkoopcijfer van de grote Volvo tot en met 2023 tussen de 600 en 900 stuks. In 2024 is de teller de 1000 weer gepasseerd.

Welke versie van de Volvo XC90 moet je hebben?



Van de carrosserie van de Volvo XC90 bestaat maar één variant. Wel zijn er bij de facelift van 2019 wat lichte retouches geweest. Voor de binnenkant kon je tegen bijbetaling kiezen voor een derde zitrij, die de XC90 tot zevenzitter promoveerde. Bijna alle Volvo’s XC90 van deze generatie hebben vierwielaandrijving, met uitzondering van de 190 pk sterke basis­diesel (D4, 2015-2018).



XC90 bijna alleen als automaat



Een achttraps automaat is altijd standaard, op motorisch gebied deed Volvo een stuk ingewikkelder. De XC90 was er niet alleen als plug-in hybride en diesel, je kon hem ook bestellen met benzinemotor en als mild hybrid (vanaf eind 2019). Daarnaast zijn er diverse tussentijdse technische wijzigingen geweest en heeft Volvo meer benamingen en typeplaatjes gebruikt dan er meren in Zweden zijn (zie tabel).



Plug-in hybride XC90’s zijn er in drie vermogens­smaken: 390, 407 en 455 pk. Daarbij varieert de opgegeven elektrische actieradius van 43 tot 69 kilometer.



Bij de facelift van 2019 voorzag Volvo de XC90 van een gewijzigde en licht aangepaste voorbumper. Daarnaast vonden talloze technische verbeteringen plaats. Onder meer aan de luchtvering en het infotainmentsysteem.

Motorversies Volvo XC90 (2015-2024)



Brandstof Benaming Vermogen / accu Leverbaar in NL Benzine T5 AWD 254 pk / - 2014-2017 Benzine T5 AWD 250 pk / - 2017-2019 Benzine T6 AWD 320 pk / - 2016-2017 Benzine T6 AWD 310 pk / - 2017-2018 Benzine mild hybrid B5 AWD 250 pk / - 2019-2020 Diesel D4 FWD* 190 pk / - 2014-2018 Diesel D5 AWD 225 pk / - 2016-2017 Diesel D5 AWD 235 pk / - 2017-2019 Diesel mild hybrid B5 AWD 235 pk / - 2019-2020 PHEV T8 Twin Engine AWD 407 pk / 9,6 kWh 2014-2019 PHEV T8 Recharge AWD 390 pk / 11,8 kWh 2019-2020 PHEV T8 Recharge AWD 455 pk / 18,8 kWh 2021-

Betrouwbaarheid Volvo XC90 (2015-2024)



Volgens het Britse magazine What Car? geven XC90- eigenaren hun auto een betrouwbaarheidsscore van 94,8 procent. Dat is hoog, toch was de auto niet vrij van kinderziekten. Vooral in de eerste twee bouwjaren waren er veel problemen met de elektronica en de aandrijflijn. De meeste daarvan zijn middels software-updates en/of terugroepacties verholpen.



Wil je weten of die ook bij de auto van jouw keuze zijn uitgevoerd? De Volvo-dealer kan aan de hand van het chassisnummer (VIN-code) uitsluitsel geven. Een andere mogelijkheid is om een kentekencheck te doen en dan ‘terugroepacties’ aan te klikken.

Meeste problemen Volvo XC90 T8



Als een Volvo XC90 weigert te starten en ook het stuurslot werkt niet, terwijl het contact wel aanstaat, dan meldt de ANWB dat alleen de zekering van het contactslot defect is. Dat is snel te fiksen, maar bij herhaling moet er een monteur naar kijken.

Volgens de ANWB hebben de meeste storingen van de XC90 betrekking op de plug-in hybride-aandrijflijn van de T8. In het begin schoot de aandrijving zonder aanleiding soms in de noodloop of viel de XC90 zelfs helemaal stil. Een tankklep die niet meer open wil, is meestal het gevolg van een slecht werkende tankontluchting. Geen ramp, wel onhandig.



Bij koud weer vriest de stekker van de laadkabel soms vast. Inpakken van de stekker met een doek kan helpen, al wordt dat door sommigen weer afgeraden wegens mogelijk brandgevaar. Als de stekker bij temperaturen boven nul vastzit, kan er sprake zijn van een softwarefout.



Ook typisch voor de T8 is de soms haperende afwatering van de airco. Die kan aan bijrijderszijde voor wateroverlast zorgen en zo de elektronische componenten onder de stoel van streek maken. Dit kan vreemde gevolgen hebben, zoals vanzelf op en neer gaande zijruiten of een alarm dat zomaar gaat loeien.



Elektrische problemen XC90



Over alarmsystemen gesproken; auto’s met het Technocon-alarm kunnen weigeren te starten als ze in een parkeergarage staan. Dat komt doordat het alarm daar geen verbinding met internet kan maken. Om de auto te deblokkeren is een noodpasje van het alarm nodig. Als dat ontbreekt, moet het noodnummer van Technocon gebeld worden.



Hierbij kan de Wegenwacht helpen. Springt de transmissiehendel spontaan uit D terug naar P? Dit is vaak te verhelpen door de massa­kabel van de accu los te nemen en weer vast te zetten. Zo niet, dan wordt het een belletje naar de Wegenwacht.



Het Sensus-infotainmentsysteem staat niet bekend om zijn snelheid, al zijn er wel tussentijdse verbeteringen geweest. Check bij een proefrit of het binnen redelijke tijd opstart, of het zich goed laat bedienen en niet op zwart gaat.

Problemen luchtvering en dieselmotoren



Veel XC90’s zijn uitgerust met luchtvering. Voelt dit in jouw beleving te hard aan of heb je om andere redenen twijfels over de werking? Laat voor aankoop de compressor checken, want vervanging is kostbaar. Gezien het forse gewicht van deze SUV ­verrast het ons niet dat de remschijven slijtage­gevoelig zijn. Controleer daarom voor aanschaf de schijfdikte met een schuifmaat of laat dit doen.



Ook de verstuivers van de dieselmotoren staan erom bekend dat ze sneller aan vervanging toe zijn dan gemiddeld. Een dure grap, controleer daarom of de auto niet hikt of schokt. Daarnaast kunnen de D4, D5 en B5 Diesel kampen met een vroegtijdig versleten turbo, te herkennen aan een gebrek aan power, bijgeluiden en/of een blauwe walm bij gas los.

Prijs tweedehands Volvo XC90



Het merendeel van de circa 500 Volvo’s XC90 op Marktplaats.nl betreft stekkerhybrides. Die kunnen heel zuinig rijden, maar niet als je vooral grote afstanden aflegt. Volvo's XC90 die minder kosten dan 27.500 euro zijn vrijwel altijd stekkerhybrides die twee tot ruim drie ton hebben gereden. Als je inderdaad voor de PHEV-versie gaat, zouden wij gezien de complexe aandrijflijn sowieso een auto kiezen met een jaar garantie.



Dan spreek je over vraagprijzen van boven de 33.000 euro. Een tweedehands Volvo XC90 D4 is doorgaans goedkoper. Bijkomend voordeel is dat deze 190 pk sterke diesel ook relatief zuinig is. Een net exemplaar heb je vanaf zo’n 29 mille. Alleen moet je maandelijks meer dan 200 euro aan wegenbelasting aftikken.

Met een gebruikte Volvo XC90 T5 of T6 zul je geen zuinigheidsritten winnen, maar de wegenbelasting valt relatief mee. Een enkel exemplaar is goedkoper dan 35.000 euro, maar we vinden vooral veel auto’s aan de verkeerde kant van de 40 mille.