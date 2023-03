Aankooptips Volvo XC60 (2008-2017) - problemen, uitvoeringen en prijzen

Bijna tien jaar was de eerste generatie van de Volvo XC60 in productie. Nieuw was het een prijzige auto, maar een tweedehands XC60 is hij nu redelijk bereikbaar. Maar is aanschaf ook een goed idee?



Het debuut van de Volvo XC60 viel samen met de wereldwijde kredietcrisis. En hoe gek dat ook klinkt: dat bleek een uitstekende timing. Vanwege de economische teruggang wilden voormalige Volvo XC90-rijders en mensen die eerder zo'n dikke - pardon - enorme XC90 ambieerden, graag een stapje terugdoen. Maar dan zonder statusverlies.



Blijf op de hoogte van onze aankooptips voor tweedehands auto's.

Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Voor hen bood de compactere Volvo XC60 een uitstekende uitweg. De nieuwe Volvo XC60 wist veel mensen te overtuigen. In nog geen tien jaar tijd werden er ruim 1 miljoen verkocht. Ook de Nederlandse autokoper omarmde de Volvo XC60, en dat zie je terug in het ruime aanbod tweedehands XC60’s.





Verkoopcijfers Volvo XC60

Tussen eind 2008 en mei 2017 kochten ongeveer 13.500 Nederlanders een nieuwe Volvo XC60. De topjaren waren 2009 en 2011, met meer dan 2000 stuks. Die aantallen klinken niet wereldschokkend, maar in zijn segment deed de Volvo XC60 het bovengemiddeld goed. Zo kwam de Mercedes GLK tussen 2008 en 2016 niet verder dan een schamele 1700 stuks. De BMW X3 deed het een stuk beter dan de Mercedes, maar kwam in dezelfde periode als de Volvo XC60 nog niet eens tot de helft van de verkoopcijfers.

Motorvarianten Volvo XC60

De Volvo XC60 is met een waslijst aan aandrijflijnen geleverd geweest (zie hieronder). In het begin was de zescilinder XC60 T6 met 285 pk de topper van de reeks. Later kwamen hier tweeliter viercilinder motoren met uiteenlopende vermogens en benamingen bij. Alle benzineversies hadden standaard een zestraps automaat. Bij vroege XC60’s blonk deze bak niet uit in raffinement.



Benzine

2.0T (2.0, 4-cil. turbo) 203-245 pk

T5 (2.0, 4-cil. turbo) 240 pk

T6 (3.0, 6-cil. biturbo) 285-304 pk

T6 (2.0, 4-cil. turbo) 306 pk

3.2 (3.2, 6-cil.) 238 pk

Diesel

D3 (2.4, 5-cil. turbo) 136-163 pk

D3 (2.0, 4-cil. turbo) 150 pk

D4 (2.0, 5-cil. turbo) 163-175 pk

D5 (2.4, 5-cil. turbo) 185-215 pk

Tweedehands Volvo XC60 is vaak een diesel



Zeker in de beginjaren werd de Volvo XC60 in Nederland vooral als diesel verkocht. Dat zie je duidelijk terug op Marktplaats.nl. Driekwart van de aangeboden XC60’s van deze generatie heeft een dieselmotor. Een aantal motorvarianten was optioneel met vierwielaandrijving te koop. Bij de 3.2, de zescilinder T6 en de D5 was AWD standaard.

Op uitrustingsgebied zijn - in volgorde van luxe - de Kinetic, Momentum en ­Summum de meest voorkomende versies. Daarnaast heb je de sportief uitgevoerde R-Design, de tijdelijke Ocean Race en de uitloopuitvoeringen Polar en Polar+. Ook de relatief sobere Kinetic is voorzien van klimaatregeling, cruisecontrol en lichtmetalen wielen (16 inch). Wil je leren bekleding, stoelverwarming, navigatie en meer? Ga dan voor een luxere versie.



Facelift Volvo XC60 (2013)



Bij de facelift van 2013 werd een aantal nieuwe motorvarianten aan het gamma van de Volvo XC60 toegevoegd. Waaronder de viercilinder T6 met 306 pk. Aan de buitenkant kreeg de gefacelifte XC60 een iets gladdere neus met een strakkere bumper. Binnenin zien we een digitaal instrumentarium en een iets groter navigatiescherm.

Test Volvo XC60 tegen Audi Q5 en Volkswagen Tiguan



In Auto Review 4/2009 testten we de Volvo XC60 D5 AWD tegen de Audi Q5 2.0 TDI Quattro en de compactere Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion. De Tiguan is duidelijk goedkoper en blijkt verrassend comfortabel. In het eerste hoofdstuk (Interieur/exterieur) gooit de XC60 hoge ogen met een hoogstaande afwerking en mooie materialen. Toch verzamelt de Q5 meer punten, vooral vanwege de fijnere bediening en de grotere kofferbak (540 vs. 495 l). Over het veercomfort van de Volvo zijn we beter te spreken dan over dat van de stugge Audi, maar de Volkswagen Tiguan heeft het prettigste onderstel.



D5-motor klinkt mooi en drinkt veel



Veel Volvo-rijders roemen het typische vijfcilindergeluid van de D5-motor, maar in de test blijkt het een herrieschopper. En dat terwijl hij niet zorgt voor betere prestaties of een lager verbruik. Sterker nog, met een gemiddelde van 10,0 l/100 km (1 op 10), is de Volvo dorstiger dan de Audi (1 op 11,9) en de ­Volkswagen (1 op 12,7). Over het rijgedrag van de XC60 zijn we wisselend enthousiast. De rechtuitstabiliteit is uitstekend, maar de wendbaarheid op de slalom is matig. Remmen doet de Zweed daarentegen uitstekend. Uiteindelijk komt de Volvo XC60 niet verder dan een derde plaats.

Volvo XC60 in de herkansing



Na zijn facelift krijgt de Volvo XC60 D4 een herkansing tegen de Audi Q5 2.0 TDI Quattro. In zijn vernieuwde vorm blijkt de Volvo een stuk zuiniger (1 op 12,7) dan voorheen. Het rijgedrag is iets dynamischer, maar dat bekoop je met een hardere vering. Het bedieningsgemak is er eveneens op vooruitgegaan. Al met al is de achterstand op de Audi Q5 verkleind, maar de Volvo XC60 heeft hem niet ingehaald.



Zwakke punten en problemen Volvo XC60 (2008-2017)



Niet direct een zwak punt, maar wel iets om rekening mee te houden; de Volvo XC60 is een zware auto. En nu hebben wij niets tegen dikkerds, maar het overgewicht van de Zweed is niet gunstig voor het verbruik en het wegenbelastingtarief.



De eerste XC60’s zijn inmiddels veertien jaar oud, toch zijn er niet heel veel grote, structurele problemen bekend. Bij diesel­motoren met een kilometerstand van boven de 200.000 hebben de verstuivers meestal hun beste tijd gehad. Hetzelfde geldt voor de turbocompressor.



Slijtage onderstel Volvo XC60



Met name bij de vijf­cilinder diesels en de zescilinder benzineversies, is de voortrein slijtagegevoelig. ­Versleten aandrijfassen komen veel voor en hetzelfde geldt voor de draagarmen en fuseekogels. Let daarom tijdens een proefrit op klapper- en bonkgeluiden. Schokjes in de besturing kunnen duiden op een versleten stuurhuis. Een niet-werkende elektrische handrem wordt meestal veroorzaakt door een kapotte sensor in het bestuurders­portier. Krijg je de keuzehendel van de ­automaat niet meer uit P? Dat heeft waarschijnlijk te maken met vocht in de zekeringenkast in de kofferbak.

Doordat het brandstoffilter van de diesels onder de auto is gemonteerd, kan het bij strenge kou bevriezen, waarna de motor weigert te starten. Houd ook de vervangingstermijn van de multiriem in de gaten (zie onderhoudsboekje). Als de riem breekt, kan deze ook de distributieriem beschadigen, met alle mogelijke gevolgschade van dien. Als de nokkenassensor van de D5-­motor deze dienst weigert, is dat vaak het gevolg van een draadbreuk.



Problemen touchscreen Volvo XC60



In het interieur kan het touchscreen voor problemen zorgen. Als het regelmatig vastloopt, kan het nodig zijn het hele scherm te laten vervangen - een dure operatie. Ook komt het voor dat de matjes van de stoelverwarming stukgaan. Dan moet je niet op de blaren, maar op ijskoude billen zitten.







Prijzen tweedehands Volvo XC60



De goedkoopste tweedehands Volvo's XC60 (6500 tot 9000 euro) hebben steevast een dieselmotor en (veel) meer dan 300.000 kilometer op de teller. Die laten wij liever staan. Zoek je een Volvo XC60 op benzine met maximaal 200.000 kilometer ervaring, dan zit je in de prijsklasse van 16.500 tot 18.000 euro. Voor een benzine-XC60 van na de facelift moet je algauw 20.000 tot 25.000 euro neertellen. De XC60 T5 combineert goede prestaties met een redelijk verbruik. Omdat vierwielaandrijving de auto zwaarder, onzuiniger én gecompliceerder maakt, zouden we gewoon voor voorwielaandrijving kiezen.