TEST: is de Mazda CX-60 net zo premium als de Volvo XC60?

Met zijn gunstige prijs en 327 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn maakt de nieuwe Mazda CX-60 vooral jacht op premiumspelers als de BMW X3, Lexus NX en Volvo XC60. Maar ook de Kia Sorento ligt in het Mazda-vizier. We gaan eerst eens kijken of het interieur van de Mazda CX-60 net zo premium is als het binnenste van de Volvo XC60.



Mazda wil premiumklanten de CX-60 in lokken met een luxe afwerking, hypermoderne connectiviteit en een uitrusting die niets te wensen overlaat. Net zoals zijn broertjes en zusjes, heeft de Mazda CX-60 een clean vormgegeven, maar allesbehalve saai interieur. De afwerking is uitstekend, de bediening prettig.



De basisversie heet bij de Mazda CX-60 Prime-­line en beschikt standaard al over 18-inch lichtmetaal, volledige led-verlichting en een ingebouwd navigatiesysteem met 12,3-inch scherm. En uiteraard zijn ook cruisecontrol, smartphone-integratie en automatische klimaatregeling met twee zones aanwezig.



Complete uitrusting Mazda CX-60



Op veiligheidsgebied is de Mazda CX-60 evenmin gierig: er is een enorm arsenaal aan elektronische assistenten aanwezig. Stuurverwarming, stoelverwarming en stoelventilatie zijn tegen meerprijs leverbaar. De bediening van het infotainment­systeem per draai-/drukknop went snel en werkt soepel en gemakkelijk. De iconen op het scherm zijn daarentegen niet allemaal even duidelijk. Gelukkig gaan de schermwisselingen vlotter dan bij eerdere ­Mazda’s, alleen kampte het systeem in onze testauto soms met een hikje.

Binnenruimte Mazda CX-60 vs. Volvo XC60



Voorin biedt de Mazda CX-60 iets minder hoofdruimte dan de Volvo XC60, maar op schouderhoogte gaan de twee gelijk op. Je rechterknie kun je in de Mazda gemakkelijker kwijt dan in de Volvo. Nemen we de stoelen zelf onder de loep, dan is de Mazda CX-60 kansloos tegen de Volvo XC60. Maar om met Louis van Gaal te spreken: niet omdat het Mazda-meubilair zo dom is, maar vooral omdat de Volvo-stoelen zo ontzettend slim zijn. Ze zijn groot, comfortabel en uitgebreid elektrisch verstelbaar. Alleen vraagt Volvo er wel een meerprijs van 495 euro voor.



Als je achterin moet zitten, is de Volvo XC60 sowieso de betere keus. De Zweedse achterbank zit het prettigst en biedt veel steun voor lijf en leden. Handig en fraai: ingebouwde zittingverhogers voor kinderen (250 euro). Jammer alleen dat achterpassagiers eerst hun turndiploma moeten halen, willen ze zich door de krappe achterportieren naar binnen kunnen wurmen. Voor de Mazda geldt trouwens hetzelfde

Infotainment Volvo XC60



Het Scandinavisch design en de materialen van het Volvo-interieur halen wat ons betreft een topnotering. De XC60 doet vanbinnen duur aan en hij onderstreept dat met zijn prijskaartje. Het op Google gebaseerde systeem van de Volvo laat zich uitstekend per stemcommando’s bedienen. Ook de rijmodi kun je zo selecteren. Heel fijn is dat het Google Maps-navigatiesysteem ook vrije laadpalen laat zien. Wie niet met het infotainmentsysteem van de Volvo uit de voeten kan, heeft waarschijnlijk nog een Nokia-mobiel uit 1999.

Mazda CX60 heeft veel meer bagageruimte dan Volvo XC60



Hoe zit het met de kofferbakken van dit tweetal? Hoewel Volvo's jarenlang bekendstonden om hun overvloedige bagageruimte, laat de Mazda CX-60 de Volvo XC60 op dit punt in het stof bijten. Tegen de 570 tot 1726 liter van de Japanner, heeft de Zweed slechts 483 tot 1410 liter in te brengen.

Vergelijken we de Mazda CX-60 en Volvo XC60 puur qua interieur met elkaar, dan eindigen ze op gelijke hoogte. De Mazda pakt meer punten met zijn bagageruimte, veiligheidsuitrusting (!) en bediening, terwijl de Volvo XC60 weer scoort met zijn topmeubilair en de net iets verfijndere afwerking en de prettiger zitpositie achterin.



Maar als je de prijzen erbij pakt, dan biedt de Mazda CX-60 meer waar voor zijn geld dan de Volvo XC60. Voor 53.690 heb je een Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2.5 AWD met 327 pk. Voor een Volvo XC60 Recharge T6 AWD met 350 pk ben je minimaal 69.495 euro kwijt.

De complete vergelijkende test van de plug-in hybride Mazda CX-60 tegen de Volvo XC60, BMW X3, Kia Sorento en Lexus NX lees je in Auto Review 11. Uiteraard inclusief alle maten, gewichten en prestatiemetingen.