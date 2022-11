De nieuwe Mazda CX-60 zoekt de confrontatie met premium concurrenten als de BMW X3 en de Volvo XC60. Maar stiekem is de relatief betaalbare Kia Sorento Plug-in-Hybrid ook een belangrijke tegenstrever. Welke heeft de beste aandrijflijn, de Mazda of de Kia?



Bij een suv die 327 pk en 500 Nm in zijn mars heeft, verwacht je veel rust aan boord. De Mazda CX-60 weegt wel bijna 2000 kilo, desondanks krijg je het gevoel dat de 2,5-liter benzinemotor en zijn elektro-kompaan dat makkelijk moeten kunnen trekken. Zo klinkt het helaas niet. De benzinemotor produceert een vrij doordringend geluid. Bij 100 km/h registreert onze geluidsmeter al 66 dB(A). Afhankelijk van de rijomstandigheden, krijgt het motorgebrul gezelschap van een compressorachtige fluittoon. Dat is de elektromotor die zijn deuntje meeblaast.



Mazda CX-60 gaat als de Japanse brandweer



Daar komt nog bij dat de verschillende componenten van de aandrijflijn een wat rommelige samenwerking vertonen. Het gaat met vallen en opstaan, hikken en schokken. Gelukkig bieden de prestaties van de Mazda CX-60 enige troost. Van 0 naar 100 km/h (6,1 s) gaat Mazda's nieuwste suv als de Japanse brandweer. En die is stukken sneller dan de Koreaanse. Tenminste, als de gehelmde helden zich verplaatsen per Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid.



Benzine, hybride, plug-in-hybrid of elektrisch?



Aanmelden

Onze tests helpen je bij je keuze; meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Kia Sorento PHEV heeft rustig karakter



De hybride-aandrijflijn die Kia in de Sorento PHEV monteert, past goed bij het rustige karakter van de auto. De 1,6-liter viercilinder turbomotor levert 180 pk en werkt braaf samen met de 91 pk sterke elektromotor. Gecombineerd brengen ze 265 pk op de been. De automaat heeft ‘slechts’ zes versnellingen, maar doet zijn werk zo soepel dat je daar verder niet bij stilstaat. De Kia heeft 8,3 seconden nodig voor de honderdsprint. Hij is dus ruim 2 tellen langzamer dan de Mazda. Dat is alsnog niks om je voor te schamen. Bovendien krijg je er een heel net verbruik voor terug.



Wij noteren voor de Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid een gemiddeld verbruik van 6,1 liter benzine (1 op 16,4) plus 6,9 kWh elektriciteit per 100 kilometer. De elektrische actieradius bedraagt 51 kilometer. Daarmee blijft hij keurig in het spoor van de Mazda CX-60, maar die heeft een grotere batterij. Daarentegen heeft de Mazda meer benzine nodig: (7,2 l/100 km (1 op 13,9). We meten dit verbruik op een testroute van 100 kilometer - eerst met volgeladen accu en vervolgens met een lege batterij.

Prijzen Mazda CX-60 en Kia Sorento



Zetten we alle eigenschappen van de aandrijflijn op een rijtje, dan hebben we een lichte voorkeur voor de Kia Sorento PHEV. De Koreaan biedt meer dan acceptabele prestaties, een net verbruik en vooral een rustige, comfortabele rijervaring. Prijsgewijs doet dit duo nauwelijks voor elkaar onder. De Mazda CX-60 is er vanaf 53.790 euro, de Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid heeft een instapprijs van 52.395 euro.

De volledige vergelijkende test met de Mazda CX-60 tegen de Kia Sorento , BMW X3, Lexus NX en Volvo XC60 lees je in Auto Review 11/2022.