Met een Mazda CX-60 trekken we het Atlas-gebergte in Marokko in. Een betoverende reis die ons kennis laat maken met magnifieke groene oases, smalle onverharde bergweggetjes, de doodse stilte van de woestijn, slangen, giftige schorpioenen …



Normaliter duurt een internationale persintroductie van een nieuwe auto twee dagen. Je rijdt een route van een paar uur en hoeft eigenlijk nergens aan te denken. Vliegtuig uit, auto in en rijden maar. De lunchstop is keurig in het systeem ingevoerd. Je rijdt vanaf Nice langs de beroemde steden van de Côte d’Azur of verkent de lege binnenwegen rond Barcelona. Fijne manieren om met een nieuw model kennis te maken, maar het levert geen heroïsche verhalen op waarmee we kunnen opscheppen aan de borreltafel.

Mazda Epic Drive: wij zijn erbij



Dit is een Mazda epic drive, niet zomaar een persintroductie van een nieuw model. De locatie is exotischer, de wegen zijn uitdagender en je rijdt meer dan 12 uur per dag. De vierwielaangedreven Mazda CX-60, onze metgezel, is al in het najaar van 2022 geïntroduceerd.

Voor Mazda is zo'n epic drive een kans om te laten zien wat zijn modellen echt kunnen. Want met een 327 pk sterke CX-60 op de kaarsrechte en drukke Nederlandse wegen voelt alsof je met Carice van Houten of Matthias Schoenaerts meedoet aan de jaarlijkse voorstelling van toneelclub Het Ontluikende Bloempje.

Voor ons is een route door Marokko uitgestippeld van 1200 kilometer die spannend, soms uitdagend en altijd spectaculair is. We gaan dwars door het Hoge Atlasgebergte tot aan de rand van de Sahara en terug via de groene Dadès-vallei. In het dashboardkastje van de CX-60 ligt wat Marokkaans geld, eten regel je zelf, tanken ook. Er is een noodnummer voor als er iets écht misgaat, mocht je überhaupt bereik hebben. Veel plezier!

Koningen, apen en slangen

Die ochtend waren we vroeg vertrokken vanuit Marrakech. Het is één van de vier Marokkaanse koningssteden, samen met Rabat, Fez en Meknes. Het Place Djemaa El Fna is samen met de naastgelegen soek (Arabische markt) de grote trekpleister van de stad. Clichés over de sprookjesachtige sfeer, de kleuren, de geuren, de muziek en de slangen (met dichtgenaaide bek en zonder giftanden) die ongevraagd om je nek worden gedrapeerd: het klopt allemaal op het drukste plein van Afrika.



Het is rommelig, stoffig, maar ook kleurrijk. Acrobaten, zangers, drummers, eetkramen, slangenbezweerders en zakkenrollers vechten om je aandacht. Opdringerige mannen met een aap op hun schouder willen dat je betaalt nadat je ongevraagd een hand van het arme beestje hebt gekregen. Maar Marrakech is ook een flaneerstad, met dure auto’s, pronkzuchtige Gucci-zonnebrillen en perfect afgetrainde mannen en vrouwen die nippen aan (alcoholvrije) cocktails.

Wie de Périphérique van Parijs druk en spannend vindt, kan in Marrakech maar beter een taxi bestellen. Scooters, auto’s, brommers, voetgangers, paarden, ezels en een enkele fietsende waaghals rijden dwars door elkaar. Het is afsnijden of afgesneden worden. Zebrapaden worden door iedereen genegeerd; voetgangers bepalen zelf wel waar ze oversteken en automobilisten remmen niet, tenzij het echt niet anders kan. De kleding van de mensen op de scooters is al net zo gevarieerd als het aanbod aan vervoermiddelen, van zeer traditioneel tot duur en westers.

Elektrisch rijden met Mazda CX-60 PHEV



We rijden in de stad zoveel mogelijk op de elektromotor (de CX-60 heeft een elektrische actieradius van ruim 60 kilometer), maar het klimaat heeft weinig aan onze inspanningen gehad. Marrakech is een stad van benzinedampen.

De elektromotor helpt ook om vlot vooruit te komen en dat is wél handig in deze drukke metropool. De 2,5-liter benzinemotor met 191 pk en de 175 pk sterke elektromotor leveren samen liefst 327 pk en zijn goed voor een koppel van 500 Nm. Met een vermogen van 327 pk, is dit de krachtigste Mazda aller tijden voor de openbare weg.

Niet overal vangrails

Het doel van de reis is een ander Marokko; we gaan twee adembenemende wegen rijden in het Hoge Atlasgebergte. Eerst de Tizi n’Test-pas, die 2093 meter hoog is en Marrakech verbindt met de Sahara. De weg is aangelegd tussen 1926 en 1932. Het wegdek is verrassend goed en meestal geasfalteerd. Maar aan het aantal haarspeldbochten lijkt geen einde te komen en lang niet overal is een vangrail aangebracht. Op centimeters van je voorwielen gaapt een kloof van 500 meter.



Aardbeving Marrakech 2023



Soms is de weg niet verhard en bestaat het risico op overstromingen en aardverschuivingen bij regen. En dat kan voor de plaatselijke bevolking dramatische gevolgen hebben. Deze epic drive stond eigenlijk gepland voor september 2023, maar werd toen afgelast vanwege een zware aardbeving. Er vielen bijna 3000 doden en meer dan 5000 gewonden.

In dit moeilijk toegankelijke gebied bleek het moeilijk om snel hulp te kunnen bieden. De gevolgen zijn nog overal te zien; veel ingestorte huizen en provisorisch ingerichte tentenkampen waar veel mensen nog altijd moeten wonen. Toch wordt ons verteld dat men de toeristen graag ziet komen; het is de belangrijkste inkomstenbron.

Met lekke band naar Ouarzawood

We vervolgen onze route. Bereik is er meestal niet, dus werkt de navigatie zelden. Gelukkig er is eigenlijk maar één weg, dus verdwalen is onmogelijk. Kom je een tegenligger tegen op de smalle bergwegen, dan wordt van iedereen improvisatietalent gevraagd. Het grootste gedeelte van de pas is verhard.



“Aan het aantal haarspeldbochten komt geen einde en niet overal is een vangrail aangebracht.”

De onverharde gedeelten met verraderlijke scherpe stenen vergen een rustig rijtempo – rustiger dan wij inschatten. De ene na de andere CX-60 krijgt een lekke band. Ook wij … De reis is ook weer niet zo avontuurlijk dat je het in de zinderende hitte vervolgens zelf moet uitzoeken; na een uur worden we ontzet door een bezemwagen met een krik en een verse band.

Ook in een ander opzicht is het avontuur relatief; de CX-60 is groot, luxe en vierwielaangedreven. In het interieur komen de premium-ambities van Mazda duidelijk bovendrijven. Onze elektrisch verstelbare stoelen worden desgewenst geventileerd en zitten als gegoten. De kwaliteit van de gebruikte materialen is boven alle twijfel verheven.



Nadat de CX-60 op de markt kwam, heeft Mazda de onderstelafstemming in de tussentijd wat versoepeld en dus krijgen we zo min mogelijk mee van de hier en daar beroerde kwaliteit van de ondergrond. Dat kan ook anders. Velen bedwingen de pas in een oude Renault of op een ezel …

Eindpunt van dag 1 is Ouarzazate, in de jaren 20 gesticht door het Vreemdelingenlegioen en nu het startpunt van veel tochten door de Sahara. Je vindt er ook de Atlas Studios, waar tal van films zijn opgenomen, zoals Gladiator en de James Bond-film The Living Daylights.

Op de website lees je dat ze gespecialiseerd zijn in films met een Bijbels, Romeins, Aziatisch of Egyptisch thema. De bijnaam is dan ook 'Ouarzawood'. Het mooist is het gebied wanneer de zon ondergaat en je vanwege de afwezigheid van lichtvervuiling zicht hebt op een prachtige sterrenhemel.

R704 Marokko: Gevaarlijkste wegen

Via de noordkant van het Hoge Atlasgebergte gaan we de volgende dag terug naar Marrakech; een rit van 13 uur. Om 6 uur ’s ochtends gaat de wekker. De opkomende zon die de bergen rood kleurt is magisch, de stilte voor een Nederlander bijna beangstigend. Drie grote rivieren, de Draa, de Ziz en de Dades, hebben in de loop van de eeuwen verbluffende landschappen gecreëerd. De kracht van het water spleet bergen in tweeën, waardoor spectaculaire kloven ontstonden.

“Laat een kernbom in zijn buurt ontploffen en hij slentert gewoon verder.”

De bergen zijn rotsachtig; er groeit bijna niets in dit maanlandschap. Maar in het dal, met de rivieren die erdoorheen kronkelen, is alles juist heel groen. Er groeien dadelpalmen, fruitbomen en walnotenbomen. De R704 (“undoubtedly one of the most challenging and dangerous roads in the world”, lezen we op dangerousroads.org) kronkelt verder omhoog, totdat het asfalt overgaat in onverhard. Dit is met bijna 3000 meter de hoogstgelegen doorgang in het Atlas-gebergte.



Marokko in het kort

Aantal inwoners: 37 miljoen

Hoofdstad: Rabat

Staatshoofd: koning Mohammed VI

Grootste stad: Casablanca (3,5 miljoen inwoners)

Officiële talen: Arabisch en Berbers

Autowegen: 57.626 km (36.665 km verhard)

Bestverkopende automerk (2023): Dacia

Aantal verkochte EV’s (2023): 463

De pas is net zo hoog als een Alpen-pas, maar dan zonder sneeuw, goede wegen of een schnitzelrestaurant en een uitzichttoren boven op de berg. Er is geen marmot te zien, maar boven het schuif/-panoramadak van de Mazda zweven wel gieren en steenarenden. Op zeer lage snelheid – beducht voor een tweede lekke band – sturen we de CX-60 de berg op. Voor de Mazda een eenvoudig klusje; hij heeft standaard vierwielaandrijving en verdeelt de aandrijfkracht afhankelijk van de grip zelf over de voor- en achterwielen. Lage gearing heeft de CX-60 niet, maar de afdalingen zijn niet zo steil dat je deze optie mist.



Spinnen in je schaduw

Ook voor een sanitaire stop zijn er geen voorzieningen; geen Aire, geen Raststätte. Dat doe je maar in de openlucht, al waarschuwt de organisatie van de reis dat je niet zomaar een steen weg moet trappen. De kans is aanwezig dat zich daaronder een rolspin of schorpioen bevindt.

Die spinnen kunnen 15 centimeter groot worden. “Kom je er overdag een tegen, dan zal hij met 16 km/h recht op je af komen. Geen zorgen, hij wil alleen maar schuilen voor de zon in je schaduw. Echt waar”, zegt de gids grappend. Ook aan eerste hulp bij schorpioenenaanvallen is gedacht: “Ongeveer 30.000 mensen worden jaarlijks door een schorpioen gebeten in Marokko. Gelukkig is het sterftecijfer minder dan 4 procent.”

“Taai zijn ze wel”, vervolgt hij onverschrokken. “Vries hem 's nachts in, dompel hem 48 uur onder water of laat een kernbom in zijn buurt ontploffen, en hij slentert gewoon verder. Controleer en klop alsjeblieft elke ochtend je schoenen omgekeerd uit.” Euh, oké. We houden onze plas wel een paar uur op tot het volgende dorpje. Dat verrassend groen blijkt, want als je weer afdaalt richting Béni-Mellal, rijd je een groen landschap binnen dat Noord-Spaans aandoet.



1300 kilometer in een Mazda CX-80



De laatste kilometers in Marrakech begint het spektakel met brommers, fietsers, paarden, karren, bussen, vrachtwagens, pick-ups en voetgangers opnieuw. De Mazda CX-60 is nog heel en wij ook. Waarbij de stoelen alle lof verdienen, want die zitten na zoveel uur nog altijd voortreffelijk. Twee dagen, 1300 kilometer, één lekke band, één aanhouding en ontelbaar vele indrukken. Het Atlas-gebergte bleek sensationeel, Marrakech zeldzaam enerverend. Met recht een episch avontuur.