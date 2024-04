7-zits Mazda CX-80 (2024) is meer dan een opgeblazen CX-60

Nieuws

Wat krijg je als je een Mazda CX-60 plug-in hybrid aan alle kanten een beetje opblaast, zodat er zeven zitplaatsen in passen? De nieuwe Mazda CX-80. Maar dat is niet het hele verhaal. We vergelijken beide modellen uitgebreid.



Met een vermogen van 327 pk, is de vierwielaangedreven Mazda CX-80 Plug-in Hybrid samen met de CX-60 de krachtigste Mazda die ooit de fabriek heeft verlaten. Als we de raceauto's niet meerekenen, natuurlijk.

Eerst de basics. De CX-80 is een plug-in hybride. Een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met 191 pk werkt samen met een 175 pk sterke elektromotor. In totaal leveren ze liefst 327 pk en zijn ze goed voor een koppel van 500 Nm. Puur op de elektromotor kom je 60 kilometer ver. Een automaat met acht versnellingen is standaard.

Alles weten over de verschillen tussen de Mazda CX-60 en CX-80? Scroll naar onderen en vergelijk de specs.



CX-80 lijkt op CX-60

Uiterlijk is de Mazda CX-80 een wat opgeblazen CX-60. Je ziet nauwelijks verschil. Op zich niet erg; het design heeft geen overbodige fratsen, lijnen en uitstulpingen. Toch is hij een flink stuk langer; het scheelt 25 centimeter. Ook de wielbasis is 25 centimeter langer.

Binnenin is het al net zo'n feest. De afwerking en gekozen materialen zijn boven alle twijfel verheven en we blijven verheugd dat Mazda voor de belangrijkste functies echte knoppen gebruikt in plaats van vervelende sliders of plakkerige touchscreens.

Naast de aandrijflijn, is ook de ondersteltechniek van de CX-60 en CX-80 hetzelfde. De afstemming was wat stevig, vonden we na een testrit met de CX-60. Maar Mazda laat nadrukkelijk weten dat het de techniek inmiddels heeft fijngeslepen.



Mazda CX-80 zevenzitter

De Mazda CX-80 is niet alleen comfortabel, maar ook praktisch. Ook achter in de zevenzitter zit je als een vorst. We hebben het alvast mogen testen in een studio op het Europese hoofdkantoor van Mazda in Oberursel.

Zelfs helemaal achterin, op de derde zitrij, hoef je niet af te zien. Op het eigenlijk best comfortabele 'strafbankje' beschik je bijvoorbeeld

over je eigen ventilatierooster en je eigen USB-aansluitingen. Al zegt Mazda - in het kader van verwachtingsmanagement - dat je daar beter niet kunt gaan zitten als je langer bent dan 1,70 meter.



Trekgewicht Mazda CX-80

Veel caravanrijders rijden Mazda. Kijk maar eens een uitzending terug van We zijn er bijna, met Martine van Os. Er rijdt altijd wel een Mazda CX-5 of CX-60 mee. Ook de CX-80 is caravanproof, hij mag net als de iets kleinere CX-60 een aanhanger trekken van 2500 kilo.

Een van de leukste dingen aan het tv-programma is het gehannes met manoeuvreren, wat bij menig echtpaar eindigt in heerlijk gekibbel. Maar de CX-80 komt hen tegemoet met de nieuwe functie Trailer Hitch View. Deze functie maakt het gemakkelijk om een aanhanger achter de auto te koppelen, zonder de hulp van een andere persoon.

Enorme bagageruimte

Gebruik je alle zeven zitplaatsen, dan blijft er nog ruimte over voor 258 liter bagage. Met de derde rij neergeklapt, staat 687 liter tot je beschikking (inclusief ruimte onder de vloer). En als je de volledige bagageruimte wilt gebruiken en dus de tweede en derde zitrij neerklapt, past er liefst 1971 liter achter in de CX-80. Mazda biedt ook de mogelijkheid om de achterbank (tweede zitrij) te vervangen door twee capain’s chairs.



En dan heeft de CX-80 ook nog een personaliseringssysteem, dat automatisch de stoelpositie, het stuur, de spiegels en zelfs de geluids- en klimaatinstellingen aan de bestuurder aanpast. In theorie een uitstekende vondst. Edoch, in de CX-60 werkte het nog niet. Nadat we onze lengte (1,90 m) hadden ingetoetst, schoof de stoel zo ver naar achteren dat we nauwelijks nog bij de pedalen konden. Bovendien ging de rugleuning een stuk naar achteren, zodat ook het stuur langzaam uit het zicht verdween. Hopelijk is dit in de CX-80 gefikst.

Mazda plug-in hybride specs

De Mazda CX-80 weegt liefst 2130 kilo. Toch is de sprint van 0 naar 100 km/h een fluitje van een cent voor de 2,5-liter benzinemotor en zijn elektro-kompaan; het duurt 6,8 seconden.

We hebben ook hier wel met een puntje van aandacht, uit onze testnotities met de kleinere CX-60 met dezelfde aandrijflijn. Bij een SUV die 327 pk en 500 Nm in zijn mars heeft, verwacht je veel rust aan boord. Maar de verschillende componenten van de aandrijflijn werkten in de CX-60 soms niet helemaal fijn samen. Het gaat met vallen en opstaan, hikken en schokken. Ook nu gaan we ervan uit dat de Japanse perfectionisten nog eens goed hun licht op de aandrijflijn hebben laten schijnen.



Mazda CX-80: dit krijg je standaard

Welke Mazda CX-80 uitvoering je ook kiest, je krijgt altijd vierwielaandrijving, airconditioning in drie zones, Alexa-spraakbesturing, DAB-radio, en draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Ook voor een navigatiesysteem en gewone cruisecontrol hoef je niet bij te betalen. De CX-80 is zo groot dat je voorin misschien vergeet dat helemaal achterin nog een verdwaalde passagier of huisdier zit. Geen nood, de CX-80 heeft inzittendendetectie.

Alleen de exacte prijzen zijn niet bekend. De kleinere Mazda CX-60 plug-in hybrid kost 56.690 euro, dus de CX-80 gaat waarschijnlijk ruim over de 60.000 euro heen.

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV

2488 cm3

benzinemotor + elektromotor

327 pk, 500 Nm

0-100 km/h in 5,8 s

Topsnelheid 200 km/h

Verbruik: 1,5 l/100 km (1 : 66,6)

33 g CO2/km

L/B/H 4745 / 1890 / 1680 mm

Wielbasis: 2870 mm



Inhoud kofferruimte: 570 - 1726 l

Gewicht: 1955 kg

Prijs NL 56.690 euro

Prijs BE 54.890 euro

Mazda CX-80 e-Skyactiv PHEV