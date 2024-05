Mazda-baas: “De elektrische auto is niet de enige oplossing”

Nieuws

Christian Schultze is de technische baas van Mazda in Europa. Chic gezegd: hij is Director Research & Operations. Schultze legt uit waarom de start van de zevenzits Mazda CX-80 soepeler zal zijn dan die van de CX-60. En wanneer krijgt de MX-30 met zijn karige actieradius gezelschap van een tweede elektrische auto?

Vraag: De Mazda CX-60 en CX-80 staan op hetzelfde platform. Het comfort van de CX-60 viel bij de eerste testritten nogal tegen. Had dat gevolgen voor de ontwikkeling van de CX-80?

“Niet iedereen was inderdaad blij met de CX-60. We zijn dan ook bezig met aanpassingen aan de set-up en de CX-80 profiteert daar ook van.”

“Dat beide modellen op hetzelfde platform staan, betekent niet dat je de techniek uit de CX-60 één-op-één kunt kopiëren. De CX-80 is zwaarder en heeft een 25 centimeter langere wielbasis, dus we moesten toch al aanpassingen doen aan bijvoorbeeld de stuurbekrachtiging en het 4WD-systeem. Bij de CX-80 focussen we bovendien meer op comfort.”

Vraag: De komst van de CX-80, een grote SUV, verbaasde ons een beetje na de CX-5 en de CX-60. Wéér een SUV.

“De Mazda CX-5 is populair, maar sommigen willen net dat beetje meer. Sportieve rijders kiezen voor de CX-60, de grote broer van de CX-5. Maar vergis je niet hoeveel mensen behoefte hebben aan een zevenzitter. Mensen met veel kinderen, of ouders die alle kinderen uit de buurt in de auto naar school brengen. Maar ook voor ouderen is de CX-80 interessant. Ze hebben een auto nodig die hun boot kan trekken of willen gewoon een grote bagageruimte.”

“Je kunt de CX-80 zien als goedkoper alternatief voor de grote Duitse merken, zoals de Volkswagen Touareg. En waarom zou iemand met een BMW X5 niet overstappen?”

Vraag: In welke markten verwacht u veel belangstelling?

“Duitsland, maar ook Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland. In de meeste landen komt de CX-80 niet alleen als plug-in hybride, maar ook als diesel op de markt. Niet in Nederland, helaas. Terwijl een dieselmotor en een CX-80 een ideale combinatie vormen.”

Vraag: De CX-80 plug-in hybride kan 60 kilometer elektrisch rijden. Dat is relatief weinig.

“Ik weet dat 100 kilometer bij veel merken nu standaard is, maar bij Mazda stelden we de vraag: heb je die echt nodig? De meeste mensen rijden voor hun woon-werkverkeer nog geen 50 kilometer. Meer actieradius betekent een grotere batterij, een hoger gewicht en een hogere prijs. En je zeult elke rit overtollig gewicht mee.”



“Een actieradius van 700 kilometer is nergens voor nodig”

“Onze visie op elektrische auto’s wijkt af. Merken concurreren elkaar kapot met hun EV-range, het krijgt ongezonde trekjes. Een batterijpakket van 100 kWh is niet nodig voor een middenklasser. Wat ik veel belangrijker vind, is dat snelladen in de toekomst sneller kan en dat er veel meer snelladers bij komen. Als je die altijd in de buurt hebt en je krijgt er binnen 5 minuten 100 kilometer range bij, heb je geen actieradius van 700 kilometer nodig. Ik zeg niet dat we er nooit aan beginnen, maar we gaan geen grote batterijen leveren, puur omdat iedereen dat doet.”



Vraag: Op EV-gebied is het aanbod bij Mazda karig, met alleen de MX-30 met zijn kleine actieradius. Op de autoshow an Beijing presenteerde Mazda twee elektrische modellen voor de Chinese markt, de EZ-6 en de Arata. Mazda heeft ook voor Europa toch wel plannen voor meer elektrische auto’s?

“Tuurlijk, we zouden gek zijn als dat we dat niet doen. Het gebeurt na 2025 en voor 2030, meer kan ik er niet over zeggen.”

Vraag: Begint de EU deadline – alle nieuwe auto’s elektrisch in 2035 – al te knellen?

“Nee. Ik verwacht dat na de Europese verkiezingen het klimaatbeleid verandert van fundamentalistisch in realistisch. De EV is niet de enige oplossing. In Zuid-Europa is de infrastructuur bij lange na niet klaar voor 2035 en ook in Oost-Europa gaat het erg langzaam. Roemenië heeft in het hele land 1700 opladers.”

Vraag: Dan heb je die grote batterij dus toch nodig.

“Ja, daar heb je een punt.”

Vraag: In Noorwegen rijdt bijna iedereen inmiddels elektrisch. Het kan wel.

“Ja, maar Noorwegen is een rijk land. Klanten hebben geld en de overheid heeft gigantisch geïnvesteerd in EV’s. Begrijp me goed: de EV wordt de auto van de toekomst, maar niet de enige. Om de transitie succesvol te maken, moet je niet op één paard wedden en moet je slim denken.”

“Wat ik daarmee bedoel? Iedereen heeft stroom nodig: transport, huishoudens en industrie. Je kunt geen elektriciteit uit Zuid-Amerika importeren, maar wel synthetische brandstoffen. Doe dat dus en gebruik de elektriciteit die we hier ter plekke opwekken voor de industrie en de huishoudens. Het duurt nog 7 tot 9 jaar voordat synthetische brandstoffen doorbreken, maar ik verwacht dat de prijs daarna snel daalt. Een bedrag rond de 2,30 euro per liter moet kunnen.”



Vraag: Komt er een goedkope elektrische Mazda?

“Vooralsnog niet. Ik weet dat Franse merken wel met goedkope EV’s bezig zijn, maar ik denk niet dat ze er winst op maken.”

Vraag: En een elektrische Mazda MX-5?

“Nee. Met de huidige zware batterijen is dat lastig. Sportieve elektrische auto’s wegen allemaal 2,5 ton. De sensatie van de lichte en wendbare MX-5 verdwijnt dan.”