Waarom Mazda deze elektrische modellen snel naar Nederland moet brengen

In Beijing is de beurs Auto China in volle gang. Er staat veel typisch Chinees spul, maar ook Mazda presenteert er twee splinternieuwe modellen. Daarvan zouden we vooral de Mazda EZ-6 graag in Nederland zien. Dit is waarom.

Mazda beleeft tot dusver een ongelukkige start op het gebied van elektrische auto’s. De elektrische Mazda MX-30 is een hartstikke origineel en leuk SUV’tje, maar de actieradius is onpraktisch klein. Mazda heeft meermaals laten weten dat het de jacht op steeds grotere en de zwaardere accupakketten een heilloze weg vindt.



Ondertussen lijkt Mazda de EV-boot volledig te missen. Blijkbaar zijn autoconsumenten het niet met de fabrikant eens dat een actieradius van pakweg 200 kilometer meer dan genoeg is, want de MX30 verkoopt voor geen meter.

We waren dan ook verrast door de twee nieuwe modellen die Mazda in Beijing aan de wereld toont. Daarvan lijkt de EZ-6 helemaal productieklaar, de Arata verkeert nog in de conceptfase. Het zijn officieel trouwens geen volbloed Mazda’s. Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Chinese fabrikant Changan Automobile, waarmee Mazda al ruim twintig jaar connecties heeft.



EZ-6 lijkt voorbode elektrische Mazda 6



De Mazda EZ-6 is de eerste van een hele reeks nieuwe elektrische auto’s die door Changan Mazda zijn ontwikkeld en gebouwd. De Mazda EZ-6 komt eind 2024 op de Chinese markt, maar zou in Europa absoluut niet misstaan. Het model volgt Mazda’s bekende Kodo-designfilosofie en lijkt een prima elektrisch alternatief voor de Mazda 6.

De auto oogt strak en slank en heeft een coupé-achtige daklijn, die uitloopt in een elektrisch bediende achterspoiler. De stijlloze portieren onderstrepen de sportieve ambities. Wie nog steeds een zwak heeft voor traditionele grille-neuzen, wordt door de EZ-6 niet teleurgesteld. Hierdoor ziet de auto er niet uit als een typische EV - voor veel mensen een pluspunt.

Elektrische Mazda EZ-6 met 600 km actieradius



Veel technische details zijn niet bekendgemaakt, wel laat Mazda weten dat er twee versies van de Mazda EZ-6 beschikbaar komen. Een volledig elektrische auto (BEV) en een plug-in hybride. De puur elektrische versie zou een actieradius van 600 kilometer hebben. Daarmee zou de achterwielaangedreven EZ-6 zich prima staande kunnen houden tussen auto's als de BMW i4, Tesla Model 3 en Volkswagen ID.7. De Mazda EZ-6 PHEV zou een gecombineerd bereik van 1000 kilometer hebben.



Groot en luxe



De EZ-6 is een flinke jongen: hij meet 4,92 meter in de lengte en is 1,89 meter breed. Met zijn hoogte van 1,49 meter zit de Mazda tussen de Volkswagen ID.7 en BMW i4 in. Het interieur biedt plaats aan vijf inzittenden, die kunnen baden in luxe, leer en alcantara. Wel hebben we onze bedenkingen bij de enorme Erasmusbrug die tussen de voorstoelen hangt. De voorstoelen zelf ogen alsof je het er makkelijk 600 of 1000 kilometer op uithoudt. Slag om de arm: de Chinese norm om het verbruik te meten, is (nog) optimistischer dan de WLTP-norm die wij in Europa hanteren.



Maar ook als het elektrische bereik 500 kilometer bedraagt, slaat de Mazda EZ-6 nog geen modderfiguur. Met een multilink-achterwielophanging en een gewichtsverdeling van 50:50 vertrouwen we erop dat de Mazda EZ-6 qua weggedrag eveneens prima met de Europese en Koreaanse concurrentie kan meekomen. Dus: kom op met dat ding!

Mazda Arata: elektrische tegenhanger CX-30



Behalve de Mazda EZ-6, presenteerde Mazda Changan het studiemodel Arata. Deze elektrische SUV gaat eind 2025 in productie en is eveneens bedoeld voor de Chinese markt. Vergeleken met de huidige SUV’s van Mazda, is de Arata wat minder wulps en rond. Hij oogt wat strakker en rechtlijniger en uiteraard ontbreken trendy details als een verlichte grillerand en merknaam niet.



'Klaar voor Europa'



Eigenlijk vinden wij de Arata nog mooier dan Mazda’s huidige SUV-modellen. Moderner en eleganter, maar nog altijd herkenbaar als Mazda. Over de afmetingen en de techniek van de Arata houdt Mazda de lippen nog stijf op elkaar. Wij gokken dat-ie ongeveer even groot is als de Mazda CX-30 en hetzelfde accupakket krijgt als de EZ-6. We vragen ons dan ook af wat Mazda tegenhoudt om beide auto's naar Europa en Nederland te brengen.