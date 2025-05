TEST - Wat met de Mazda 3 is gebeurd, durft niemand meer

Nieuws

Mazda heeft een nieuwe instapmotor in zijn Mazda 3 gelepeld. Het is een viercilinder met een cilinderinhoud van … 2,5-liter! Heeft het Japanse merk soms ergens een afslag gemist?

Ja hoor: Mazda volgt weer eens zijn eigen koers. Geheel volgens de tegendraadse filosofie van het merk, is de naar de tegenwoordige maatstaven toch al niet onderbemeten 2.0-instapmotor uit de 3 ingeruild voor een viercilinder met een cilinderinhoud van maar liefst tweeënhalve liter. Alsof het ons nog niet duidelijk genoeg was dat Mazda een hekel heeft aan downsizen en turbotoepassing.

Het idee erachter: een motor met een hoge compressieverhouding en een groot slagvolume heeft bij lage belasting en lage toerentallen een keurig verbruik, maar is bovendien in staat om zonder kunstmatige beademing heel lichtvoetig en beschaafd in de toeren te klimmen, wanneer het gaspedaal wat dieper wordt ingetrapt. In de praktijk resulteert dat in verbruikscijfers die dicht bij de beloofde WLTP-opgave in de buurt blijven.

Meer koppel en zonder trillingen

Mede door toepassing van cilinderuitschakeling, maakt de Mazda 3 e-Skyactiv G 140 met handgeschakelde versnellingsbak een verbruik van 5,9 l/100 km (1 op 16,9) tot een reële opgave. Voor de versie met automaat geeft Mazda een gemiddelde van 6,2 l/100 km (1 op 16,1) op. Doordat de nieuwe motor bij lage toerentallen veel meer koppel levert dan de oude tweeliter, snoept de Mazda 3 bijna een volle seconde van de honderdsprint af. De handgeschakelde versie heeft voor deze oefening 9,5 seconden nodig. Ook de tussensprint gaat de Mazda 3 nu veel gemakkelijker af.

Sowieso maakt de 140 pk sterke e-Skyactiv G-motor met mild hybrid-technologie een kerngezonde indruk. Door zijn balansassen draait het blok over het gehele toerenbereik vrij van trillingen. Alleen wanneer de cilinderuitschakeling mee gaat doen en maar twee cilinders voor de benodigde vermogensoverbrenging zorgen, voel je soms een licht gebibber vanuit de motorruimte, maar storend kan dat amper worden genoemd.

Meer kwaliteit, minder ruimte

De Mazda 3 heeft nog meer sterke punten. Hoewel het onderstel in de basis een stevige afstemming heeft, krijg je niet het gevoel dat je inlevert op veercomfort. Daarnaast is het interieur van hoogwaardige kwaliteit, met mooie materialen en comfortabele stoelen. Wat dat betreft heeft de 3 een streepje voor op menig concurrent. Voor de inhoud van de bagageruimte of de ruimte op de achterbank geldt echter een ander verhaal.

Ook het infotainmentsysteem verdient bonuspunten. Met de draai-/drukschakelaar op de middenconsole blader je snel door de begrijpelijk en overzichtelijk ingerichte menustructuur. Wanneer je wat dieper moet spitten om een bepaalde functie in of uit te schakelen, laat de juiste route zich gemakkelijk volgen. Minder overtuigend is de geïntegreerde navigatiefunctie. De software heeft moeite met het doorrekenen van de real-time verkeersdata. Zo kwamen wij onderweg een keer in een lange file terecht, die door het systeem niet werd herkend. Dat moet beter kunnen.

Mazda 3 prijs

Ook prijstechnisch is de Mazda 3 e-Skyactiv G 140 interessant. De bedragen beginnen bij 33.640 euro. Voor dat bedrag krijg je al een aardig complete standaarduitrusting, met onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, een head-up display, een achteruitrijcamera, navigatie, smartphone-integratie voor Apple CarPlay en Android Auto en een uitgebreid pakket veiligheids- en rijhulpsystemen. Waarvan de meest hinderlijke waarschuwingstoeters en -bellen met een enkele druk op de knop het zwijgen op te leggen zijn.

Conclusie

Mazda's tegendraadse kijk op techniek heeft een beschaafde nieuwe motor opgeleverd, die prima prestaties levert en de opgegeven verbruikscijfers waarmaakt. Als je niet om meer ruimte verlegen zit, dan blijft de Mazda 3 een aantrekkelijk geprijsd, rijk uitgerust en prettig sturend alternatief op de geijkte modellen uit de compacte middenklasse.