TEST - Ford Focus en Mazda 3: waarom de Focus de betere gezinsauto is

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Geldt dat ook voor de inzittenden van de Mazda 3? We vergelijken het interieur en de binnenruimte van de strak getekende Mazda 3 met die van de vernieuwde Ford Focus.



De vernieuwde Ford Focus staat in de schijnwerpers met een verjongd gezicht. Als een subtiel streepje eyeliner zorgt de dagrijverlichting rond de scherper gevormde full-led koplampen voor een intense blik. Vanbinnen steelt het 13,2-inch aanraakscherm de show. Dankzij de nieuwe menu-opbouw laat het zich veel gemakkelijker bedienen dan voorheen. De spraaksturing heeft nu een ruimer repertoire en snapt voortaan meer commando’s.



Bedieningsgemak Mazda 3 en Ford Focus



Ben je op zoek naar een tankstation? Eerst liet de Ford Focus je in de kou staan, maar nu helpt hij je graag op weg. De Mazda 3 doet qua bedieningsgemak niet voor de Ford Focus onder. De centrale druk-/draaischakelaar van het besturingssysteem is het schoolvoorbeeld van begrijpelijkheid. Ford heeft de bediening van de klimaatbeheersing nu ondergebracht in het digitale beeldscherm, Mazda vertrouwt nog steeds op fysieke knoppen voor de luchtstromen en temperatuurregeling. Dat kan het kritische publiek veel beter verteren.

Ford Focus is ruimer dan Mazda 3



De Ford Focus wordt gerekend tot de ruimste auto’s van het C-segment. Voorin zit je riant, en ook op de achterbank heb je genoeg hoofd- en beenruimte. Met 392 tot 1354 liter, is het laadvolume van de Focus toonaangevend voor de compacte middenklasse. De Mazda 3 stelt zich op dit test­onderdeel merkbaar bescheidener op. Op de achterbank zit je zelfs ronduit krap. De bagageruimte biedt plaats voor maar 358 tot 1026 liter aan spullen. Daar staat wel tegenover dat de Mazda een zwaardere aanhanger mag trekken dan de Ford: 1300 kilo voor de Mazda 3, tegenover 1100 kilo voor de Ford Focus.

Wie mooi is, wíl pijn lijden



Wanneer je je laat betoveren door de mooie outfit van de Mazda, ben je snel geneigd om wat valse noten door de vingers te zien. Zoals de net wat minder complete veiligheidsuitrusting. Of het beroerde zicht schuin naar achteren als gevolg van de brede C-stijlen.



Toeschouwers werpen eerder een schalkse blik over hun schouder naar de Mazda 3 dan naar de Ford Focus. Vooral wanneer de Mazda 3 gehuld gaat in een gloedvolle lak als Soul Red Crystal (à 1200 euro). Wat ons betreft een van de mooiste kleuren die je je op een auto kunt wensen. Al heeft het geen enkel effect op de puntenverdeling in dit hoofdstuk, want de Ford sleept dit testonderdeel in de wacht.

Wil je weten hoe de Ford Focus 1.0 EcoBoost en de Mazda 3 e-Skyactiv G 2.0 150 het doen op het gebied comfort, weggedrag en kosten? De volledige test, mét alle meetwaarden, staat in Auto Review 10/2022. De prijzen kunnen we wel alvast verraden: de Mazda 3 e-Skyactiv-G 150 kost tot 1 januari 2023 nog 31.990 euro, daarna stijgt de prijs tot 32.890 euro. De 155 pk sterke Ford Focus 1.0 EcoBoost met handbak is er als vijfdeurs hatchback alleen in de luxe ST-Line X-uitvoering is een stuk duurder: 37.700 euro.