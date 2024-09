Tests

De Ford Focus Wagon, Toyota Corolla Touring Sports en Volkswagen Golf Variant zijn populair. Ze zijn handig en niet te duur. Maar als je de 'zuunige' Zeeuwse bril op zet, met welke auto ga je dan lachend naar het tankstation?



Eerst de Ford Focus Wagon, die aantreedt met een kleine benzinemotor met drie cilinders, die 155 pk levert. Ondanks zijn brommerige humeur, pakt de turbomotor van de Focus verrassend fel op en voelt hij krachtiger aan dan je zou verwachten. Dit komt doordat de kleine startgenerator 11,5 kW extra vermogen in de schaal legt en het koppel van 220 Nm in overboost (anders 190 Nm) tijdelijk zelfs verder verhoogt tot 240 Nm. Een overboost van een overboost dus.

De 48-volt-hybridetechniek zorgt voor snelle sprints, maar niet direct voor een gunstig verbruik. Dat ligt met gemiddeld 6,8 l/100 km (1 op 14,7) ruim een liter hoger dan bij de concurrentie.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Verbruik Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI



De 1,5-liter eTSI in de Volkswagen Golf Variant is net als de 1.0 EcoBoost van de Focus een mild-hybrid. Beide kunnen dus niet volledig elektrisch rijden. De elektromotor vult eventuele gaten in het koppel van de benzinemotor aan met maximaal 14 kW/19 pk en 56 Nm, maar een overboost-functie vindt Volkswagen niet nodig.

Dankzij cilinderuitschakeling en frequent ‘zeilen’ (automatisch ontkoppelen tijdens uitrollen) noteert de Golf Variant een keurig verbruik van 5,7 l/100 km (1 op 17,5).

Verschil hybride en plug-in hybride



Nog even voor de zekerheid (we krijgen er veel vragen over): bij hybrids en mild hybrids komt er geen stekker aan te pas. De batterij wordt automatisch opgeladen, bijvoorbeeld via terugwinning van de remenergie. Dit beperkt het gewicht van de elektrische componenten. Daarentegen zijn de lithium ion-batterijen klein, in de testauto's zijn ze ongeveer net zo groot als de accu van een e-bike.

Elke week een gratis autotest in je inbox? Dan is onze nieuwsbrief iets voor jou!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Is de Toyota Corolla Hybrid echt zo zuinig?



Over het verbruik van Toyota's zijn we doorgaans erg tevreden; het testverbruik wijkt meestal weinig af van de EU-opgave en dat doen de Japanners knap. Ook nu is dat het geval. Met 5,5 l/100 km (1 op 18,2) is de Toyota het zuinigst. De Corolla is dan ook een echte (full) hybrid. Hij heeft geen 48-volt-generator, maar twee elektromotoren (met een bedrijfsspanning van meer dan 200 V) en een verbrandingsmotor. Die heeft geen turbo, maar werkt volgens het Atkinson-principe, waarbij alles is gericht op een laag verbruik.



De Toyota Corolla Touring Sports kan tot 130 km/u volledig elektrisch rijden, maar vanwege de kleine batterij is de EV-modus alleen op korte afstanden bruikbaar. In het dagelijks gebruik wordt de verbrandingsmotor telkens kortstondig uitgeschakeld of wordt hij krachtig ondersteund door de elektromotor, zonder dat de batterij leeg raakt. Een doordacht en goed werkend systeem. Maar ga niet de autocoureur uithangen, want voor sportieve ritten is de motor niet gemaakt.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 9. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.