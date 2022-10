TEST - Mazda 3 laat tegen Ford Focus zien dat downsizing niet heilig is

Mazda pakt de jacht op de grammetjes CO2 anders aan dan de meeste nadere merken. Onnodige moeilijkdoenerij? In een vergelijkende test tegen de Ford Focus 1.0 EcoBoost MHEV probeert de Mazda 3 e Skyactiv G 150 M Hybrid aan te tonen dat kleine turbomotortjes niet de enige weg zijn.



Al in de jaren 80 had het Japanse merk Daihatsu 1,0-liter driecilinder turbomotoren in zijn portfolio. Vaandeldrager was de Daihatsu Charade GTti die in 1987 het levenslicht zag. Zijn 993 cc-driecilindermotortje was voorzien van een turbo met intercooler, elektronische injectie, vier kleppen per cilinder, twee nokkenassen en een oliekoeler. Het leverde een specifiek vermogen op van 102 pk per liter, destijds een wereldrecord. Europese autobouwers reageerden schouderophalend. Waarom moeilijk doen als je ook simpelweg een grotere viercilinder in een compacte hatchback kon lepelen?

Mazda Skyactiv vs. driecilinder turbomotoren



Het duurde nog een jaar of 25 voordat ook Europese merken massaal de stap naar de geblazen driecilinder maakten. Onder meer Ford en Volkswagen zagen het als dé mogelijkheid om met behoud van prestaties het verbruik en dus de CO2-uitstoot terug te dringen. Niet alleen voor hun kleinste modellen, maar ook voor auto's in de (compacte) middenklasse.



Nog later volgden zelfs BMW (1-serie) en Volvo (XC40). Het - nota bene Japanse - Mazda deed er niet aan mee. Zij kwamen met een alternatief voor de - best wel ingewikkelde - turbotechniek: Skyactiv. Daarbij ligt de nadruk op de terugdringing van gewicht en de optimalisatie van de inspuit- en ontstekingscyclus.

Motor Ford Focus is soepeler, Mazda 3 sprint sneller vanuit stilstand



Inmiddels combineert Mazda Skyactiv met de oprukkende mild-hybrid-techniek, die de benzinemotor door de hulp van een startmotorgenerator ontlast. De 2,0-liter viercilinder motor van de Mazda 3 e-Skyactiv-G 150 levert zodoende 150 pk. Je kunt ook opteren voor een Mazda 3 met 122 of 186 pk.



De Ford Focus 1.0 EcoBoost MHEV is er in twee versies. Wij testen de krachtigste, die maar liefst 155 pk uit zijn driecilindertje perst. Dankzij de turbo is al bij 2100 tpm het maximum koppel van 190 Nm beschikbaar. De viercilinder Skyactiv-motor in de Mazda heeft een maximum koppel van 213 Nm, maar staat pas bij 4000 tpm paraat. Onder in de toeren biedt de Ford EcoBoost-motor daarom meer trekkracht en meer souplesse. Op de sprint van 0 naar 100 km/h is de Mazda 3 de snelste: 8,7 seconden. De Ford Focus heeft hier 9,5 tellen voor nodig.



Grote viercilinder Mazda 3 bijna even zuinig als driecilinder Ford Focus



Des te opmerkelijker is het, hoe eensgezind beide auto’s zijn in de benzineconsumptie. Niet op papier trouwens: Ford belooft een WLTP-verbruik van 5,1 liter op 100 kilometer (1 op 19,6), Mazda voorspelt een wat grotere dorst met een gemiddelde van 5,6 l/100 km (1 op 17,9).



Uiteindelijk blijkt de Mazda 3 het dichtst bij de waarheid te zitten. Tijdens deze test kwamen wij op een gemiddelde van 6,9 l/100 km (1 op 14,5). De Ford schopt het tot een testverbruik van 6,8 l/100 km (1 op 14,7). Een verwaarloosbaar verschil.



Fijne versnellingsbakken



Hoewel de Ford Focus over de gehele linie stiller is, overtuigt de viercilinder motor van de Mazda 3 veel meer met zijn mooiere draai-eigenschappen. Beide auto's hebben een bijzonder fijne handgeschakelde zesversnellingsbak. Ze schakelen licht, maar toch met veel gevoel en prachtig precies en de schakelwegen zijn lekker kort. Toch weet de transmissie van de Mazda 3 nog iets meer te overtuigen dan die van de Ford Focus. Tellen we alle punten bij elkaar op, dan wint de Mazda dit hoofdstuk.

Ben jij benieuwd hoe de Ford Focus 1.0 EcoBoost en de Mazda 3 e-Skyactiv G 2.0 150 het doen op het gebied van afwerking, ruimte, comfort en kosten? De volledige test, mét alle meetwaarden, staat in Auto Review 10/2022. De prijzen kunnen we wel alvast verraden: de Mazda 3 met deze aandrijflijn kost tot 1 januari 2023 nog 31.990 euro, daarna stijgt de prijs tot 32.890 euro. De 155 pk sterke Ford Focus 1.0 EcoBoost met handbak is er als vijfdeurs hatchback alleen in de luxe ST-Line X-uitvoering en kost dan een stevige 37.700 euro.