Ford Focus occasion: aankooptips (uitvoeringen, problemen en prijzen)

Aankooptips

Een Ford Focus occasion van de derde generatie (2011 tot 2018) is een auto die je hart verovert met zijn rijeigenschappen. Maar pas op voor liefde na het eerste bochtige weggetje. Deze Focus heeft enkele belangrijke aandachtspunten.

De derde generatie Ford Focus kwam in 2011 op de markt. Wereldwijd was de Ford Focus in 2012 de bestverkochte auto en ook in Nederland deed-ie het niet verkeerd.

Met de Focus Mk 2 verdwenen ook de driedeurs hatchback en de Coupé-Cabriolet uit het programma. De sedanversie bleef, maar die was in Nederland net zo populair als Covid-19. Zo’n 60 procent van de Nederlandse kopers ging voor een Wagon, en de hatchback nam vrijwel de volledige resterende 40 procent voor zijn rekening.

Aanvankelijk vond je aan de onderkant van het leveringsprogramma nog turboloze viercilinder benzinemotoren. Ze hadden een cilinderinhoud van 1,6 liter en een vermogen dat varieerde van 85 tot 125 pk. Voorzien van een turbo kreeg de Focus 1.6 het EcoBoost-label opgeplakt en schopte hij het tot 150 of zelfs 182 pk.

De 2.0 EcoBoost was voorbehouden aan de sportieve ST-versies en bracht 250 pk naar de voorwielen. Die wisten zich overigens niet altijd goed raad met dit vermogen.

Aan het benzinefront maakten de ongeblazen motoren al vanaf 2012 geleidelijk plaats voor de driecilinder 1.0 EcoBoost met 100 of 125 pk. Dieselrijders konden kiezen voor de 1.6 TDCi (95, 105 of 115 pk) en de 2.0 TDCi (115, 140 of 163 pk).



Focus facelift 2014



De facelift van 2014 bracht niet alleen een duidelijk opgefriste neus en een sterk verbeterd interieur, ook motorisch had Ford de Focus aangepakt. Zo maakte de 1.6 EcoBoost plaats voor de zuiniger 1.5 EcoBoost (150 of 182 pk) en werd de 1.6 TDCi vervangen door de 1.5 TDCi (95 of 120 pk). Bij de 2.0 TDCi kon je kiezen uit 150 of 185 pk (alleen in de ST-3). De tweeliter EcoBoost-motor werd in 2016 vervangen door de 350 pk 2.3 EcoBoost, die Ford ook in de Mustang leverde …

Ford Focus EcoBoost: problemen distributieriem

Veel mensen zijn huiverig voor kleine downsize-motoren, en inderdaad kennen ook de turboblokjes van de Ford Focus hun problemen. Voor de 1,0-liter motoren met ‘natte’ distributieriem, is het cruciaal dat de auto het voorgeschreven onderhoud heeft gehad en dat de juiste olie is toegepast.

Zo niet, dan kan de riem voortijdig uitdrogen of verharden en uiteindelijk scheuren, met fatale motorschade tot gevolg. Dat levert een schadepost van ruim 6000 euro op. Let voor aankoop daarom extra goed op de onderhoudshistorie. Het vervangen van de riem in het kader van periodiek onderhoud is trouwens evenmin goedkoop. Reken op 1000 tot 1500 euro.

Koelvloeistofverlies Ford 1.6 en 1.5 EcoBoost



De 1.5 EcoBoost en 1.6 EcoBoost hebben een distributieketting, maar kennen weer bovengemiddeld veel koelproblemen. Deels veroorzaakt door een lekke retourslang van het koelsysteem. Als het goed is, hebben de meeste auto’s een modificatie ondergaan om dit probleem te ondervangen.



Zo niet dan kan het koelvloeistofpeil zeer snel dalen, waarna de motor oververhit raakt. Mogelijk gevolg: scheuren in een van de cilinderwanden tot gevolg. De enige oplossing is om het motorblok te vervangen - een schadepost van meer dan 6000 euro. Check voor aankoop de onderhouds- en reparatiehistorie en controleer de motorruimte op sporen van koelvloeistoflekkage. Sowieso is het slim om een auto met een goede (Bovag-)garantie te kopen.

Lekke benzine-injectoren 1.6 EcoBoost



De typisch probleem van de 1.6 EcoBoost waren lekke afdichtingen van de benzine-injectoren. Dit zou door werkplaatsacties verholpen moeten zijn, maar mocht je tijdens flink gas geven knalgeluiden horen, dan is dat niet het geval.

Problemen elektronica Powershift



In Nederland zijn niet zo veel Focussen verkocht met Powershift-automaat. Bij een auto met zo’n fijne handbak als de Focus, verbaast ons dat niets. Zeker in het begin schakelde de Powershift-transmissie met dubbele koppeling niet bijzonder soepel. Tevens kwamen best veel problemen met het elektronische brein voor.

Sleutel Focus niet herkend



Ook bij andere Focus-euvels speelt de elektronica vaak een rol. Zo kampt de auto soms met startproblemen doordat de sleutel niet wordt herkend. Een slechte aansluiting van de massakabel kan voor allerlei elektrisch malheur zorgen.

Verder laat het navigatiescherm in plaats van een wegenkaart wel eens spannende streeppatronen zien. Gelukkig leidt reparatie van het scherm niet meteen tot een persoonlijk faillissement. Het vervangen van een defecte GPS-antenne of de bijbehorende bekabeling kan wel flink in de papieren lopen.

Bijgeluiden vanuit het onderstel zijn vaak terug te voeren op versleten rubbers van de stabilisatorstangen of de achterste draagarmen. Versleten wiellagers worden ook regelmatig gesignaleerd.

Typische dieselproblemen Focus TDCi



Bij de TDCI-motoren komen we gebruikelijke dieseleuvels tegen, oftewel vervuilde EGR-systemen en verstopte roetfilters. Bij dat laatste is vaak sprake van een defecte sensor, waardoor het roetfilter niet meer schoongebrand wordt. Wanneer het filter helemaal dichtslibt, gaat de motor over op een noodloopprogramma.

In de categorie klein leed vallen de vroegtijdig versleten gasveren van de achterklep. Die komen we vooral tegen bij de Wagon

Welke versie tweedehands Ford Focus (2011-2018) kopen?



Bij het zoeken naar een gebruikte Focus zouden wij onze pijlen richten op een auto van na de facelift. De Aston Martin-achtige neus is een enorme vooruitgang ten opzichte van het allegaartje van voor 2014.

Verder is niet alleen het design van het dashboard opgeknapt, met het grotere infotainmentscherm is de bedienbaarheid ook sterk verbeterd. Als kers op de taart trakteert de faceliftversie je op een nog strakkere besturing, mooiere interieurmaterialen en een stiller onderstel.

We waren aanvankelijk sceptisch over de driecilinder EcoBoost-motoren, maar qua prestaties voldoen ze in het vlakke Nederland wonderwel. Wie liever een grotere motor heeft, adviseren we niet onmiddellijk de ongeblazen 1.6. Reis je veel naar het buitenland en heb je caravanplannen, dan is de 1,5-liter EcoBoost een uitstekende keus. Let wel op de hierboven aangehaalde potentiële problemen.



Prijzen tweedehands Ford Focus met garantie



In de loop der jaren waren er tig uitrustingsniveaus, van de simpele - om niet te zeggen kale - Ambiente tot de luxe Titanium en de sportieve ST en ST Line. Laat de facelift je koud, heb je aan de basismotor genoeg en geef je niet om luxe? Dan heb je vanaf zo’n 6000 euro een Focus hatchback 1.0 EcoBoost in de Trend-uitvoering met maximaal 125.000 kilometer op de teller en voorzien van Bovag-garantie. Wil je een Wagon met dezelfde specificaties, dan ben je algauw 1000 euro duurder uit.

De Titanium-uitrusting drijft de prijs met eenzelfde bedrag op. Voor Focussen van na de facelift beginnen de prijzen bij zo’n 9000 euro. Reken voor een frisse Focus Wagon 1.5 EcoBoost Titanium op bedragen vanaf 12.000 euro.