Dit zijn de 5 goedkoopste stationwagons met private lease

Een stationwagon heeft veel voordelen. Hij combineert de fijne rijeigenschappen van een hatchback of sedan met het grote ruimteaanbod van een suv. Private lease is een goede manier om in zo’n praktische stationwagen te rijden.

De stationwagon is nog lang niet dood en begraven. Hoewel de suv de automarkt heeft overgenomen, blijft er een markt voor de stationwagens. Vooral in Europa blijven mensen het nut van de carrosserie inzien. Met private lease rijd je een nieuwe stationwagon voor een vast maandbedrag. Met dit bedrag is alles voor je geregeld.

Geen zorgen dus over de verzekering of het onderhoud van je auto. Ook de wegenbelasting is inbegrepen. Je hoeft alleen de brandstof zelf te betalen. Wij zetten de vijf beste stationwagon private lease deals op een rijtje die je kunt vinden in onze private lease vergelijker.



1. Kia Ceed Sportswagon

Specificaties

Uitvoering 1.0 T-GDi 1.5 T-GDi Vermogen (pk) 100 140 Koppel (Nm) 172 253 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 5,6 l/100 km (1 op 17,9) 0-100 sprint (seconden) 13,3 9,8 Bagageruimte (liter) 625 - 1694 625 - 1694 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 121 127

Pluspunten



+ Indrukwekkende rijeigenschappen

+ Prettige stoelen

+ Grote bagageruimte

Minpunten

- Erg stevig geveerd

- 1.0 liter-motor is een beetje futloos

- Beenruimte achterin valt tegen

De Kia Ceed is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Ceed private lease prijzen.

2. Dacia Jogger

Specificaties

Uitvoering TCe 110 HYBRID 140 Vermogen (pk) 110 141 Koppel (Nm) 200 Niet bekend Aandrijflijn (brandstof) Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,7 l/100 km (1 op 17,5) 4,7 l/100 km (1 op 21,3) 0-100 sprint (seconden) 10,5 9,8 Bagageruimte (liter) 708 - 1819 (7-zits: 160 - 1594) 708 - 1819 (7-zits: 160 - 1594) CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 129 105

Pluspunten

+ Veel waar voor je geld

+ Ook als zevenzitter verkrijgbaar

+ Zowel met benzine als hybride

+ Ruimtewonder

Minpunten

- Interieur voelt goedkoper aan

- HYBRID: rumoerige aandrijflijn van Renault

- Armoedige crashtestscore van één ster

De Dacia Jogger is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 409,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Jogger private lease prijzen.

3. Ford Focus Wagon

Specificaties

Uitvoering 1.0 EcoBoost Hybrid 125 pk 1.0 EcoBoost Hybrid 155 pk Vermogen (pk) 125 155 Koppel (Nm) 170 190 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Benzine (mild-hybride) Transmissie Handgeschakeld Automaat (Powershift) Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint (seconden) 10,4 8,6 Bagageruimte (liter) 737 - 1653 737 - 1653 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 120 121

Pluspunten

+ Grote bagageruimte

+ Stuurt scherp en sportief

+ Beenruimte dik in orde

Minpunten

- Motorgeluid nadrukkelijk aanwezig

- Stevig geveerd

- In praktijk minder zuinig

De Ford Focus is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Ford Focus private lease prijzen.

4. MG5

Specificaties

Uitvoering Standard Range Long Range Vermogen (pk) 177 157 Koppel (Nm) 280 280 Aandrijflijn (brandstof) Elektrisch Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,9 kWh / 100 km 17,9 kWh / 100 km Type accu LFP Lithium-ion 0-100 sprint (seconden) 7,7 7,7 Bagageruimte (liter) 479 - 1367 479 - 1367 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 0 0 Accucapaciteit (kWh) 50,3 61,1 WLTP-actieradius (km) 320 400 Laadvermogen (kW) 11 11 Snellaadvermogen (kW) 87 87

Pluspunten

+ Enige elektrische optie in het lijstje

+ Direct koppel, stille aandrijflijn

+ Met SEPP-subsidie

Minpunten

- Bagageruimte valt tegen

- Actieradius niet heel groot

- Snellaadvermogen

De MG 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 459,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle MG 5 private lease prijzen.

5. Hyundai i30 Wagon

Specificaties

Uitvoering 1.0 T-GDi MHEV 1.5 T-GDi MHEV Vermogen (pk) 120 159 Koppel (Nm) 172 253 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Benzine (mild-hybride) Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 5,5 l/100 km (1 op 18,2) 0-100 sprint (seconden) 11,4 8,6 Bagageruimte (liter) 602 - 1650 602 - 1650 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 117 129

Pluspunten

+ Stuurt direct

+ Rijke standaarduitrusting

+ Bagageruimte voldoende

Minpunten

- Beenruimte mager in dit segment

- Stevig geveerd

- Prijziger

De Hyundai i30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 429,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai i30 private lease prijzen.

Private lease stationwagon

Deze betaalbare stationwagons vind je op onze private lease pagina. Wil je toch liever een andere stationwagon, of liever een ander soort auto? Kijk dan verder op onze private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in allerlei soorten, vormen en maten.