De Ford Focus ST met Track Pack rijdt waanzinnig, maar je krijgt er wel vieze handen van

Tests

De RS was met 350 pk de sterkste Ford Focus die je kon kopen. Tegenwoordig is dat de ST, maar dan moet je het wel met 70 pk minder doen. Om de pijn te verzachten, is de Focus ST leverbaar met Track Pack, techniek uit de rallysport. Of scheept Ford je hiermee af?

De Ford RS heeft vanwege strenger wordende emissie-eisen het veld moeten ruimen. De ST was er ook al, maar die stond met 250 pk een treetje lager op de prestatieladder. De ST met 280 pk is nu de sportiefste Focus, met de 2,3-liter viercilinder turbomotor van de laatste RS.

Met het Track Pack blijft het vermogen steken op 280 pk. Wat je wel extra krijgt, zijn lichtere lichtmetalen wielen, grotere remschijven, een carrosserie die dichter op het asfalt ligt, stijvere dempers die je met de hand kunt verstellen. Je moet dus een overall aantrekken en zelf onder de motorkap kruipen om hier de kunststof afdekking boven de veerpoten te verwijderen om bij te verstelling te komen. Vieze handen zijn gegarandeerd.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Niet de eerste de beste Focus

Het motorgeluid dat uit de op de hoeken geplaatste uitlaatdempers komt, klinkt beschaafd beschaafd. Maar zodra we de auto in beweging zetten, merken we direct dat dit niet de eerste de beste Focus is. De besturing is ongekend lineair, geeft een goede feedback en vertelt op de millemeter nauwkeurig waar de banden mee bezig zijn.

Wel moesten we even wennen aan het bruuske aangrijpen van de koppeling, maar dat gaat snel. Het onderstel is snoeihard afgesteld en snakt naar steeds hogere snelheden om de ingaande en uitgaande demping zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen. De semi-slickbanden van Pirelli zorgen hierbij voor ongekende grip.

Je moet jezelf aanleren om al vroeg in de bocht gas bij te geven, zodat de sperwerking van het differentieel wordt geactiveerd. Als je dit kunstje onder de knie hebt, bereik je bochtsnelheden die je in een C-segmentauto nooit voor mogelijk had gehouden. Het elektronisch slipdifferentieel verdeelt het koppel perfect over de aangedreven wielen.



Ligt lekker in de hand

De versnellingspook van de handmatige te bedienen 6-bak ligt lekker in de hand en de schakelwegen zijn korter dan kort. De goed doseerbare Brembo-remmen krijgen een tien met een griffel, vooral als ze op bedrijfstemperatuur zijn.

Ford Focus ST test conclusie

De Ford Focus ST met Track Pack is een waardige erfgenaam van de vermaarde, uit productie genomen Focus RS. Ja, hij heeft minder vermogen, maar nog altijd een beresterk karakter. En de rijeigenschappen spreken nog altijd tot de verbeelding. Kleine keerzijde van de medaille is dat het Track Pack vooral op het circuit zijn nut bewijst en niet zozeer op de openbare weg.