Nieuws

Een Amerikaanse muscle car met dikke V8 klinkt in deze groene tijden niet heel toekomstbestendig, maar dat ziet Ford toch anders.

Door het vertrek van de Chevrolet Camaro en de Dodge Challenger, ziet Ford een zonnige toekomst weggelegd voor de Ford Mustang met V8-motor. Het merk ziet zelfs groeikansen nu zijn grote concurrenten met hetzelfde aantal cilinders sinds kort niet meer leverbaar zijn.

General manager Jeff Marentic van Ford heeft volgens nieuwssite CNBC gezegd dat Ford uitstekende zaken doet met de Mustang, zowel nationaal als internationaal. En hij verwacht dat de verkopen stijgen, nu de Mustang nog de enige Amerikaanse muscle car met een traditionele V8-benzinemotor is.

"Trots op onze V8's"

Dat Ford er vroeg (sinds 2015) bij was om de Mustang ook met een kleinere 2,3-liter Ecoboost 4-cilinder turbomotor te leveren, heeft er ook voor gezorgd dat de 5,0-liter V8 gehandhaafd blijft. Bijna de helft van de Amerikaanse klanten kiest voor deze optie, en dus kan Ford de dikkere V8 in leven houden zonder verlies te lijden.

"Ik begrijp de groene beweging die momenteel gaande is, maar we zijn trots op onze V8's", aldus Marentic die aangeeft dat ook in Europa het V8-model het meest verkocht wordt.

Dikke sportwagens op benzine, je vindt ze ook in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ford Mustang wordt 60 jaar

Op 17 april van dit jaar bereikt de Ford Mustang de respectabele leeftijd van 60 jaar. Het is een van Fords meest iconische modellen. In Nederland is de Mustang alleen met V8 leverbaar, als GT en Dark Horse, met 446 dan wel 453 pk.

In Amerika komt daar vanaf 2025 een nog sterkere versie bij, de Mustang GTD. Die afkorting vind je bij ons achterop een Volkswagen Golf met dieselmotor, maar in Ford-taal staat het voor een 5,2-liter V8 op benzine met meer dan 800 pk!