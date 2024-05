Nieuws

Als we met de autokennis van nu terugkijken op de Ford Evos Concept uit 2011, worden we spontaan blij. Omdat we weten dat de smalle koplampen en de Aston Martin-achtige grille hun weg zullen vinden naar verschillende Ford-modellen. De Mondeo is onze favoriet.

Ford toont de Evos Concept op de IAA in Frankfurt aan pers en publiek. Wij zijn zo gecharmeerd van het studiemodel met vier (!) vleugeldeuren, dat we twee pagina’s in het blad inruimen. Het is de eerste auto die je ziet wanneer je de nieuwsrubriek van Auto Review 9/2011 openslaat. De langverwachte facelift van de Fiat Panda, waarbij het design van hoekig naar aaibaar gaat, kan wel wat naar achteren.

Onze kop boven het nieuwsbericht is ‘Tipje van de sluier’, maar met de kennis van nu was ‘Neusje van de zalm’ nog beter geweest. De Aston Martin-achtige grille (de gelijkenis met de DB9 viel ons toen ook al op), verandert de Ford Mondeo vanaf 2014 in een prachtige auto en niet veel later ondergaan de Mustang en de Focus een soortgelijke transformatie.

Een knappe voorspelling in 2011

Zoals het hoort bij een spraakmakend studiemodel, is de Evos Concept een bonte bundeling van ideeën. Sommige vinden hun weg naar productiemodellen (de grille), andere zie je nooit meer terug (vier vleugeldeuren).

Ford heeft het ook bij het rechte eind wat betreft de aandrijflijn: het studiemodel is een plug-in hybride waarvan de benzinemotor en elektromotor samen een actieradius van 800 kilometer mogelijk maken. De energie wordt opgeslagen in een pakket lithium-ion accu’s. Dat is de aandrijflijn van de plug-in hybride Ford Kuga die in 2020 op de markt komt ten voeten uit. Een knappe voorspelling in 2011, want het startschot voor de moderne plug-in hybride, in de vorm van de Mitsubishi Outlander PHEV, komt pas in 2013 op de markt.

Ford had ook het plan om de muziek automatisch aan te passen aan je route. Een leuk en haalbaar idee, als je het ons vraagt, maar het is er nooit van gekomen. Terwijl het technisch gezien weinig voorstelt: zodra het navigatiesysteem ziet dat je in een file rijdt en de spraakassistent je steeds luider hoort foeteren, hoeft het multimediasysteem alleen maar de warme klanken van Enya uit de speakers te laten rollen.



Hoe gaan we straks terugblikken in 2037?

We hopen voor de toekomst van Ford dat we in 2037 opnieuw tevreden terugkijken op dertien jaar eerder. Want dat zou betekenen dat we nu aan de vooravond staan van een reeks nieuwe Fords die in de smaak gaan vallen. Dat heeft het merk hard nodig ook. De Mondeo die wij zo mooi vinden, wordt niet meer gemaakt. En de Fiesta en de Focus hebben ook een onzekere toekomst – Ford stopt ermee, maar wij houden hoop dat ze terugkomen als EV.

Wat we ervoor terugkrijgen, is nog maar de vraag. De volledig elektrische Ford Explorer kan de kar in zijn eentje niet trekken. Alhoewel, boven op zijn dashboard prijkt een soundbar-achtige luidspreker, dus de warme klanken van Enya zijn nooit ver weg.