Eerste review Ford Mustang Mach 1: dit is waarom we de V8 gaan missen in de elektrische toekomst

Wat is opvallend aan de Ford Mustang Mach 1?

Laag. Breed. Gespierd. Lange motorkap. Aflopende daklijn. De gewone Mustang is al een stoere verschijning. De Mach 1 gaat een stap verder. Hij straalt uit dat hij de krachtigste circuitwaardige Mustang is die ooit op de Europese wegen heeft gereden. We vragen je aandacht op de nieuwe frontsplitter, de subtiele spoiler op de achterklep en de gekleurde strepen op de motorkap en de flanken. De ronde openingen in de grille zijn een verwijzing naar de Mach 1-modellen van 50 jaar geleden en zitten er puur voor de sier.

Uit de vier (!) vuistgrote uitlaatstukken klinkt het gegrom en gebulder van de atmosferische 5,0-liter V8. Het is een 460 pk en 529 Nm sterke geweldenaar die pas bij 7500 tpm zijn maximumvermogen levert. Bij lage toerentallen ‘blubbert’ hij tevreden voor zich uit, maar zodra je het gaspedaal vloert en het toerental de 4500 tpm passeert, begint hij luid te brullen en drukt de achterwielaangedreven musclecar je als een bezetene naar voren.

De V8 van de Mach 1 ademt vrijer dan die van de gewone Mustang GT en dat maakt hem 11 pk sterker – een trucje dat we kennen van de Ford Mustang Bullit. Hij kreeg een andere handgeschakelde zesbak met dubbele koppeling en rev-matching om de agressieve schakelacties op het circuit soepel te incasseren. Sowieso is veel van de hard- en software bijgepunt voor circuitgebruik. Ook is de Mach 1 luxer uitgevoerd dan de GT, met adaptieve schokdempers, een navigatiesysteem, een dik audiosysteem met 12 luidsprekers en voorstoelen die je achterwerk op commando verwarmen of afkoelen.

Wat zijn de pluspunten van de Ford Mustang Mach 1?

Als je het mij vraagt, zijn de twee opvallendste punten van de Mach 1 (zijn stoere voorkomen en zijn V8) ook twee van de drie grote pluspunten. Het derde is hoe het voelt om erin te rijden. Ja, hij ziet er stoer uit en hij is snel, maar de handgeschakelde zesbak maakt erin rijden een ruwe en pure ervaring. Het verschil tussen margarine en roomboter. Tussen trampoline springen en bungeejumpen. De korte pook naar je toe trekken of van je af duwen, waarbij de witte biljartbal in je handpalm wrijft, is een zware en mechanische handeling. Het is onze nieuwe favoriete hobby.

We noemen het schakelen, maar eigenlijk is het de hele ervaring: je kijkt door een voorruit zo breed en laag als een brievenbus. Op het stuur prijkt de Mustang-pony en de besturing zelf is stevig en nauwkeurig. Er is altijd een weldaad aan kracht voorhanden en je luistert continu naar het gemompel, gemopper of gebulder van die indrukwekkende V8 in de lange neus. Hoewel de 10-traps automaat vast een prima optie is, geeft zelf schakelen meer voldoening.

Wat zijn de minpunten van de Ford Mustang Mach 1?

De schrikbarende verkoopprijs van circa 120.000 euro gaat hieronder aan bod komen, dus kunnen we het hier hebben over de zithoogte en de schakelaars op het dashboard. De laagste stand van de comfortabele leren sportstoelen is nog wat aan de hoge kant. Voor een stoel in een musclecar met circuitambities, brengt de Mustang-zetel je achterwerk niet dicht genoeg bij het asfalt.

De metaalkleurige tuimelschakelaars op het dashboard waarmee je van rijprogramma en stuurprogramma wisselt, kantelen alleen omhoog en niet omlaag. Onhandig als je een keer te vaak drukt en je de lijst met vijf rijstanden nog eens door moet.

Wat zijn de prijs en het verbruik van de Mustang Mach 1?

De Ford Mustang is er alleen nog met V8-motor. De viercilinder EcoBoost-motor wordt niet meer geleverd. De Mustang GT begint bij 104.770 euro voor de versie met automaat en de handgeschakelde uitvoering is ongeveer twee mille duurder. De 460 pk sterke Mustang Mach 1 met 10-traps automaat kost 119.750 euro en de Mach 1 met handbak mag mee voor 121.650 euro.

“Alle sportieve auto's zijn duur.”

Natuurlijk is dat heel veel geld, maar alle sportieve modellen zijn duur. Een Jaguar F-Type Coupé P450 staat voor 145.324 euro in de prijslijst. De simpelste BMW M5 (dus niet de Competition of de CS) kost al 167.958 euro. Vervolgens is het een kwestie van smaak en jeugddromen, op welke sportwagen je je spaargeld stukslaat.

Als je de transactie bij de Ford-dealer financieel hebt overleefd, valt de schade bij de pomp enigszins mee. De Mustang rijdt 1 op 10 als je braaf over de snelweg sukkelt en 1 op 8 als je een leukere route uitzoekt.

Wat vind ikzelf van de Ford Mustang Mach 1?

Ik test vaak elektrische auto’s, dus een vermogen van 460 pk en een koppel van 529 Nm zijn ook in EV's fors, maar zeker niet abnormaal. Een elektrische Volvo XC40 doet al 408 pk en 660 Nm. Maar bij de Mach 1 gaat het rijden an sich met zóveel meer beleving en emotie gepaard. Elektrisch rijden heeft absoluut de toekomst, maar ik geef meteen toe dat geen enkele moderne EV het vurige karakter heeft van deze Mustang.