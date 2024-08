Met deze 5 betrouwbare tweedehands auto's ga je op zeker in elk segment

Inspiratie

Wij gaan op zoek naar betrouwbare tweedehands auto's in verschillende segmenten: van compacte stadsauto tot chique SUV. Als autoliefhebber wil je dat jouw volgende occasion lekker rijdt en er goed uitziet. Maar als nuchtere consument wil je ook dat je auto het altijd doet.



Als vrienden of familieleden ons ­vragen wat in onze ogen de beste tweedehands auto is, geven we meestal niet direct antwoord. Want wat bedoelen ze eigenlijk met ‘beste’? Is dat de auto die de meeste ruimte voor zijn geld biedt? Dan denken we meteen aan de Dacia Jogger. Of willen ze een auto die eigenlijk altijd en overal lekker zuinig is? Koop dan een hybride van Toyota. De beste elektrische auto? Tja, dan kun je eigenlijk niet om een Tesla Model 3 of Model Y heen.



Voorkom nare verrassingen en dure reparaties



Kortom, het antwoord is sterk afhankelijk van wat de aspirant-occasionkoper in zijn hoofd heeft. Maar wat de meeste mensen wel zeker weten, is dat ze een betrouwbare auto willen. Eentje die hen niet met nare pechverrassingen en dure reparaties confronteert.



De vraag is alleen of het antwoord hun bevalt. Het is ons meermaals overkomen dat we dan de reactie kregen: “Nee, die vind ik stom, weet je niets leukers?” En in sommige gevallen wint de liefhebber het van de nuchtere consument. Waarmee we trouwens zeker niet willen zeggen dat een betrouwbare auto per definitie niet leuk is.

Hoe meet je betrouwbaarheid van auto's?

Als je op Google de vraag intikt: “Wat is de betrouwbaarste auto?", krijg je een hele lijst met antwoorden. Antwoorden die niet altijd met elkaar overeenkomen. Dat komt doordat veel ­organisaties allemaal hun eigen meet­methode hanteren. Zo kijken de ANWB en de Duitse zusterclub ADAC welke auto’s zij het vaakst met pech onderweg moeten helpen en welke bijna nooit.

Afkeur is niet per se onbetrouwbaar



De Duitse keurings­instanties TÜV en GTÜ kijken op hun beurt naar afkeurpunten die auto’s bij de ­periodieke keuring vertonen. Alleen heeft lang niet elk pechgeval of afkeurpunt per se met een slechte betrouwbaarheid te maken. Zo kunnen een lekkend koelsysteem, een vastgelopen rem of versleten stuurkogels ook het gevolg zijn van schade of slecht onderhoud.

Garantiekosten

Weer een andere methode om de betrouw­baarheid van auto’s te beoordelen, is het ­vergelijken van de garantiekosten die de merken maken. Hoe hoger de kosten, hoe meer defecten binnen de garantieperiode. Alleen zegt zulk onderzoek weer weinig over de problemen die zich na afloop van de garantie­ voordoen.



Automobilisten zelf aan het woord

Wat ons betreft zijn klantenervaringen de beste graadmeter. Onder meer de Nederlandse Consumentenbond doet hier continu grootscheeps onderzoek naar. De bond vraagt automobilisten niet alleen bij te houden hoeveel mankementen hun auto vertoont, maar weegt ook de ernst ervan.



Zo telt een defect waardoor je strandt langs de weg, zwaarder dan een probleem waarmee je meteen naar de garage moet. Problemen die kunnen wachten, leveren nog iets minder aftrek op. Uiteindelijk resulteert de analyse in een betrouwbaarheidscijfer van 1 tot 10. De ­ meest recente lijst dateert van begin dit jaar. Daaruit hebben wij na een nauwkeurige zoektocht op Marktplaats.nl de volgende top 5 samengesteld. Wat is jouw favoriet?

Hyundai i10 Comfort - 2021 - 52.910 km - € 12.600

Gek is dat toch, de Hyundai i10 is technisch identiek aan de Kia Picanto en hij valt in dezelfde prijsklasse, maar de ­Kia werd altijd veel beter verkocht. Tot nu toe, want het afgelopen 7 maanden had de Picanto nog maar een voorsprong van zo'n 500 stuks. Niet zo gek als je bedenkt dat er naast deze twee Koreanen bijna geen betaalbare A-segmenters meer te koop zijn. Al kost een nieuwe Hyundai i10 momenteel ook al bijna 18.000 euro.

Dat maakt een tweedehands Hyundai i10 als deze rode in de Comfort-uitvoering des te aantrekkelijker. Airco, Apple Carplay/Android Auto, navigatie, elektrische ramen: alles is aan boord. Met uitzondering van een lekkere portie pk’s. Wel is het 1,0-liter drie­cilindertje mooi soepel. In de betrouwbaarheidslijst van de Consumentenbond staan de i10 en de Picanto trouwens even hoog met een prachtige 9,3. En als je toch een probleem ondervindt, kun bij deze Hyunda i10 nog een beroep doen op twee jaar fabrieksgarantie. Mits hij alle servicebeurten heeft gehad, natuurlijk.

+ Relatief ruim achterin, ­zuinig, compleet uitgerust

- Even pittig als bruin gekookte bloemkool

Audi Q2 Design Pro Line Plus - 2017 - 85.453 km - € 19.750

Wat ons betreft lijken alle SUV’s van Audi veel te veel op elkaar. Met één uitzondering: de compacte Audi Q2. Hij oogt vriendelijker dan de rest en de C-stijl in een afwijkende kleur staat hem goed. Wat de Q2 ook goed staat, is de 9,5 die hij van de Consumentenbond op zijn betrouwbaarheidsrapport krijgt. Het zal je dan ook niet verbazen dat de 1.4 TFSI-motor van deze gebruikte Audi Q2 geen distributieketting meer heeft, maar een riem. Dankzij twee uitschakelbare cilinders is de viercilinder bovendien lekker zuinig. Toch levert hij desgevraagd pittige prestaties. Wat wil je ook, met 150 pk.

In deze Audi Q2 ga je dus niet alleen vol vertrouwen, maar ook met veel plezier op pad. Voeg daar de fraaie metallic blauwe lak en het met grijs leer gestoffeerde inte­rieur aan toe, en je krijgt er een gevoel van weelde bij. Nieuw kostte hij dan ook ruim 37.000 euro! Aan de andere kant voelen de kunststoffen hier en daar goedkoper aan dan je van een Audi verwacht en is de binnenruimte niet overdadig.

+ Luxe uitstraling, zuinige en pittige motor

- Geen Bovag-garantie, hier en daar harde plastics



Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Executive

De klassieke hatchback uit het C-segment is op z’n retour. Tegenwoordig hebben de bestverkochte auto’s in deze klasse meestal een stationwagon- of SUV-koets. Zo ook de Toyota Corolla, waarvan de Touring Sports en de Cross-versie het straatbeeld domineren. In hun neus ligt doorgaans de ­complexe hybride-aandrijflijn, maar die blijkt superbetrouwbaar. Van de Consumentenbond krijgt de zuinige Japanner een riante 9,4. Voor deze rubriek kozen wij een tweedehands Toyota Corolla in de krachtige 2.0 Hybrid-versie en met de Touring Sports-carrosserie. Die heeft 184 in plaats van 122 pk en 286 in plaats van 230 newtonmeter. Daarmee rijdt de Toyota Corolla prettiger en relaxter en steekt het klassieke motorgeloei nog nauwelijks de kop op. Verder springt dit exemplaar eruit door zijn felrode kleur en zijn luxe Executive-uitrusting. Die omvat chic, halfleren meubilair, stoelverwarming en een dikke JBL-stereo. De toegang tót, en ruimte óp de achterbank vallen wel wat tegen.

+ Zuinig, luxe, ruime koffer, nog 6 jaar fabrieksgarantie

- Krappe instap naar achteren



Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Titanium - 2019 - 68.632 km - € 18.739

Ooit stonden middenklassers als de Opel Vectra, Volkswagen Passat en Ford Mondeo hoog in de verkooplijsten. Maar ook dit segment is inmiddels verdrongen door de SUV. Gelukkig zijn er tweedehands nog wel genoeg van dit soort fijne zakensedans te vinden. Hoewel, sedans, deze tweedehands Ford Mondeo heeft geen vierdeurs, maar een vijfdeurs carrosserie. Strikt genomen is het dus een liftback, maar dat staat een mooie 8,6 voor betrouwbaarheid niet in de weg. Maar de uit de kluiten gewassen Ford Mondeo verleidt je met nog veel meer kwaliteiten. Hij heeft een heerlijk weggedrag, veel ruimte en een zuinige viercilinder turbo­motor. Kijken we naar de nieuwprijs (€ 45.509) en de kilometer­stand van dit witte exemplaar, dan vinden we het eigenlijk een koopje. Is het dan allemaal hosanna? Nou nee, de mrb is fors, in tegenstelling tot de iel ogende 15-inch wielen. ­Verder is het Sync-infotainment­systeem nogal achterhaald en willen veel mensen in deze klasse een automaat in plaats van een handbak.

+ Goede wegligging, ruim, compleet en betaalbaar

- Hoge wegenbelasting, achterhaald infotainment

Lexus NX 300h AWD Sport Edition - 2019 - 84.329 km - € 31.900

De absolute betrouwbaarheidstopper in de lijst van de ­Consumentenbond is de Lexus NX. Met een ongelooflijke 9,9 blijkt deze hybride Japanner vrijwel storingsvrij. Met een vraagprijs van bijna 32.000 euro is deze gebruikte Lexus NX geen koopje, maar afgezet tegen de nieuwwaarde (ruim 61 mille) valt het reuze mee. Wat koop je verder met deze 4,63 meter lange Lexus, behalve een betrouwbare SUV? Een auto die een stuk zuiniger is dan zijn formaat doet vermoeden. Een mooie aankleding, fijne stoelen, een flinke kofferbak en veel ruimte achterin krijg je op de koop toe. De prestaties zijn voldoende, maar niet indruk­wekkend. Dat in tegenstelling tot zijn neus. Die wordt vrijwel volledig in beslag genomen door een enorme, trapeziumvormige grille. Het ding lijkt gemaakt om overstekende kleuters en loslopende hondjes op te slokken. Klagen doen NX-bestuurders alleen over het trage multimediasysteem en niet iedereen vindt het veercomfort even fantastisch.

+ Kwalitatief topproduct, zuinig, luxe en ruim

- Veercomfort is zozo, ouderwets infotainment

