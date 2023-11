Aankooptips tweedehands Opel Karl (2015-2019): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Wie op zoek gaat naar een gebruikte stadsauto, gaat al snel op zoek naar een Volkswagen Up, Toyota Aygo of Kia Picanto. Rijd je liever in iets anders dan je moeder, de kleuterjuf of je zoon, dan haal je ook met de Opel Karl een prima A-segmenter in huis.

Duitser wordt het niet: een Opel, vernoemd naar de zoon van grondlegger Adam Opel. Zou je denken. Maar … niet doorvertellen: de Karl is eigenlijk een Koreaan. Hij stamt nog uit de tijd dat Opel deel uitmaakte van het General Motors-concern, net als Chevrolet, dat graag te hulp schoot.

Opel Karl als antwoord op Volkswagen Up



Sinds 2012 moest Opel met lede ogen aanzien hoe de Volkswagen Up met succes de strijd aanging in het ­A-­segment. Dat wilden de Rüsselsheimers ook! Maar om zelf een kleine auto te ontwikkelen, was te duur. En dus klopte Opel in 2015 aan bij de Zuid-Koreaanse tak van Chevrolet, dat zich toen net uit Europa had terug­getrokken. De twee kenden elkaar nog uit de tijd dat de Koreanen onder de merknaam Daewoo opereerden en jarenlang Kadett-klonen bouwden.

Het toeval wilde dat Chevrolet South-Korea net was begonnen met een nieuwe generatie van de Spark, een vijfdeurs stadsauto met een wat saaie, maar volwassen uitstraling. Opel kopieerde die nieuwe Chevrolet Spark, maar verving de ‘verborgen’ ­grepen van de achterportieren door conventionele exemplaren. En klaar was Karl!



Prestaties en verbruik Opel Karl 1.0



Onder de kap lag een 1,0-liter driecilinder motor met 75 pk. Dat zijn er 15 meer dan de instapversie van de Volkswagen Up had. De Karl sprintte volgens Opel in 13,9 seconden naar 100 km/h en haalde een topsnelheid van 170 km/h. Ons viel in 2015 op dat het motortje vrij stil en mooi trillingvrij zijn werk deed.Bart vond de motor aangenaam stil en trillingvrij draaien - positief voor het comfort. Volgens Opel verbruikt de Karl 4,1 l benzine per 100 kilometer (1 op 24,4). Op de snelweg komen wij bij een constante snelheid van 120 km/h niet verder dan 1 op 16,7.



Karl verkocht als warme Kadettjes



In het eerste volledige verkoopjaar van de Karl (2016), noteerden de Opel-dealers ruim 7500 orders, goed voor een twaalfde plaats in de Nederlandse autohitlijst. Een jaar later knalde Opels kleinste met bijna 10.000 verkopen door naar plek 4. In 2018 steeg het verkoopaantal heel lichtjes, maar zakte Opels kleinste naar plek 5. Toch knepen de Opel-verkopers in hun handen, want aartsrivaal Volkswagen Up eindigde een treetje lager.



In het najaar van 2019 verliet de Opel Karl de stads­auto-arena. Met opgeheven hoofd, want in een maand of negen had-ie nog bijna 8000 Nederlanders over de streep weten te trekken. Alles bij elkaar verlieten bijna 39.000 nieuwe Karls de dealershowrooms - voor nog geen vijf jaar tijd is dat een prima cijfer.

Opel Karl Rocks doet stoer



Anders dan veel concurrenten, was de Opel Karl alleen met een vijfdeurs carrosserie leverbaar. Wel kon je hem vanaf 2017 in een stoer aangeklede versie kopen, Rocks genaamd. Die staat 2 centimeter hoger op de (speciale) wieltjes en is voorzien van macho attributen als kunststof spatbordranden, skirts, een ongespoten achterbumper, dakrails en aluminiumkleurige bodembeschermplaten.



Het aantal motorvarianten blonk helemaal uit in overzichtelijkheid: de eerdergenoemde 1,0-liter driecilinder met ­­ 75 pk was de enige keus. Daarnaast kon je opteren voor een handgeschakelde vijfbak of een semi-automaat. Met die laatste was de Karl iets zuiniger en daarom ook een fractie goedkoper.

Moderne uitrusting



De basisuitvoering Selection heeft wel centrale vergrendeling en elektrisch bediende voorste zijruiten, maar géén airco. In de Edition-versie houd je je hoofd wél koel op warme dagen en beschik je bovendien over cruisecontrol en elektrische bedienbare en verwarmbare buitenspiegels. Tegen meerprijs was zelfs stuurverwarming leverbaar!

De echte luxepoezen gingen voor de Karl in Cosmo- of Innovation-trim (vanaf 2016), voorzien van automatische klimaatregeling, een DAB+-radio, een USB-aansluiting, Apple CarPlay/Android Auto en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Voor een stadsauto is de Karl redelijk ruim en in de kofferbak past 206 liter.



Problemen Opel Karl



Iedere automobilist wil een auto waarvan hij altijd op aan kan, maar voor mensen die in het A-segment shoppen, is betrouwbaarheid nog belangrijker dan gemiddeld. Want autorijden moet natuurlijk ook op de lange duur betaalbaar blijven. Bij de Opel Karl hoef je je daarover weinig zorgen te maken. Bijgeluiden vanuit het remsysteem zijn als het goed is verholpen middels een terugroepactie. Bij twijfel kun je dat online checken, maar de officiële Opel-dealer kan het je ook vertellen.



Olielekkage Opel Karl: motor slaat niet aan



De enige echt serieuze klacht over de Karl die voorbijkomt, betreft motorolielekkage. Meestal is die het gevolg van een lekke krukaskeerring. Wacht niet te lang om dit probleem te laten herstellen, anders kan de koppelingsplaat worden aangetast, wat de reparatiekosten alleen maar opdrijft. Bovendien vindt de motor een laag oliepeil niet prettig. Dat laat de driecilinder ook duidelijk merken. Als er echt te weinig olie in het carter zit, weigert-ie aan te slaan. Een slimme beveiliging.

Als bij een weigerachtige motor het oliepeil in orde blijkt, dan kan een loszittende stekker van de brandstofpomp de oorzaak zijn. Een andere mogelijke boosdoener is een loszittend massacontact van het motormanagement. Voor het overige is de Karl een degelijk karretje.

Hoeveel kost een leuke Opel Karl?

Van de ruim 400 Karls op Marktplaats, ­zouden we de exemplaren met de karige Selection-uitrusting laten staan. Voor een tweedehands Opel Karl met minder dan 100.000 kilometer op de teller in de veelverkochte Edition-­versie, kun je terecht vanaf ongeveer 7000 euro. Voor de luxere Cosmo en de topper Innovation (met onder meer Apple CarPlay) met een redelijke kilometerstand moet je algauw 8500 euro aftikken.

Val je voor de iets hogere zitpositie en de stoere aankleding van een tweedehands Opel Karl Rocks (vanaf 2017), dan moet je bereid zijn minstens 10.000 euro uit te geven. De jongste exemplaren uit 2019 gaan zelfs richting 14 mille.